Rainer Breit will ins Wassertrüdinger Rathaus

CSU nominiert Rainer Breit (38) als Bürgermeisterkandidat - vor 58 Minuten

WASSERTRÜDINGEN - Der CSU-Ortsverband hat einen Kandidaten für die Wahl zum Bürgermeister der Stadt Wassertrüdingen nominiert. Der 38-jährige Rainer Breit aus Wassertrüdingen stellt sich am 11. November dem Votum der Wähler.

Die beiden Fraktionsführer der CSU, Peter Wittmann (links) und Dieter Schröder (rechts), gratulierten Rainer Breit zur Nominierung. © Peter Tippl



Zu Beginn der Jahresversammlung stellte Ortsvorsitzender Martin Herbst fest, die wichtigste Frage in der Bevölkerung sei derzeit die Neubesetzung der Stadtführung. Rainer Breit habe seine Mutter, die amtierende Bürgermeisterin Monika Breit, nach ihren Zukunftsplänen in der Kommunalpolitik befragt, und nachdem sie eine Fortführung des Amts ausgeschlossen habe, selbst seine Kandidatur angekündigt.

Gebürtig aus Wassertrüdingen, hat Rainer Breit nach dem Realschulabschluss die Fachoberschule in Triesdorf im Fachbereich Forstwirtschaft und Studium in Weihenstephan als Diplom-Ingenieur für Wald- und Forstwirtschaft abgeschlossen. Berufsbegleitend hat er an der Evangelischen Hochschule Nürnberg den "Master in Adult Education" für Erwachsenenbildung absolviert und war danach bei einem Bildungsträger in Aalen in einem Jugendprojekt tätig.

Vor zehn Jahren wechselte Rainer Breit zur Bundesagentur für Arbeit und war in Ansbach, Nürnberg und zuletzt in Dinkelsbühl tätig. Hierbei hat er für Unternehmen geeignete Fachkräfte vermitteln können und ist demnach mit Unternehmensstrukturen und Menschenführung bestens vertraut. Eine Ausbildung mit Laufbahn bei der Bundeswehr und Reservistenwesen führte bis zur Beförderung zum Hauptmann der Reserve.

Die Reservistenkameradschaft Obermögersheim führt er als Vorsitzender und ist in der Kreisgruppe Süd aktiv. Seine Hobbys liegen im sportlichen Bereich und im Jagdwesen, seit 15 Jahren besitzt er den Jagdschein und übt Hege und Pflege im elterlichen Revier aus. Er beschrieb sich als "Franke mit preußischer Abstammung" und wolle erster Diener der Stadt Wassertrüdingen sein.

Kontakt zu den Menschen

Bildung, Kultur und Sport lägen ihm am Herzen, das Zusammenwirken aller Generationen und Gruppen, und er wolle einen engen Kontakt zu den Menschen pflegen. "Lebensqualität" in allen Facetten für Wassertrüdingen und die Region zu stärken und auszubauen, sei seine Intention im Fall seiner Wahl.

Rainer Breit lebt mit seiner Lebensgefährtin und dem acht Wochen alten Sohn Fritz in Dinkelsbühl, wird aber nach abgeschlossenen Umbaumaßnahmen mit der Familie in ein Haus nach Wassertrüdingen ziehen. Der Kandidat stellte sich in freier Rede vor und hinterließ einen souveränen Eindruck. 65 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder votierten für seine Kandidatur.

In einer ersten Stellungnahme beschrieb amtierende Bürgermeisterin Monika Breit die Kandidatur ihres Sohnes als wichtigen "Generationswechsel in der Stadtführung". Auch der Stadtrat werde sich bei der nächsten Wahl im Jahr 2020 verjüngen.

Der SPD-Ortsverband Wassertrüdingen wird, so wurde bekannt, am Dienstag, 18. September, ebenfalls einen Kandidaten nominieren.

PETER TIPPL E-Mail