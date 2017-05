Red Sox Unterwurmbach starten in Baseball-Saison

In dem Gunzenhäuser Stadtteil wird dem amerikanischen Sport gefrönt - vor 29 Minuten

UNTERWURMBACH - Wer hierzulande Baseball hört, hat automatisch Amerika im Kopf. Doch soweit muss man gar nicht gehen, um eine Partie dieses Spiels live zu verfolgen. In Unterwurmbach spielen die "Red Sox" seit geraumer Zeit recht erfolgreich.

Die "Red Sox Unterwurmbach" freuen sich auf die Saison: Christian Vogt, David Adinolfi, Jonas Morawek, Marwin Sumser, Lukas Hennek, Daniel Wagner, Trainer Hans Morawek (hinten von links), Florian Wurm, Patrick Snehotta, Paul Wurm, Denis Jehle, Stefan Vogt, Marc Karzaunikat (vorne von links) © Marcus Schaller



Die "Red Sox Unterwurmbach" freuen sich auf die Saison: Christian Vogt, David Adinolfi, Jonas Morawek, Marwin Sumser, Lukas Hennek, Daniel Wagner, Trainer Hans Morawek (hinten von links), Florian Wurm, Patrick Snehotta, Paul Wurm, Denis Jehle, Stefan Vogt, Marc Karzaunikat (vorne von links) Foto: Marcus Schaller



"Hat er den Kameramann erwischt?", fragen die Catcher von hinten. Die Red Sox Unterwurmbach üben gerade das Schlagspiel, als nach Marwin Sumsers Schlag der Baseball nicht wie üblich in die Hände der Catcher 40 Meter weiter hinten fällt, sondern am Schienbein des Fotografen landet. Sofort eilt david "Dave" Adinolfi herbei und hilft mit Dehnübungen. "Was meinst du, wie viele blaue Flecken wir beim Baseball bekommen?" Nein, Baseball ist kein Sport für Weicheier. Und entgegen der Vorurteile auch kein Stehsport.

Es ist 18.30 Uhr. Eigentlich steht Training auf dem Programm, die Mannschaft um Trainer Hans Morawek findet man aber im Sportheim: Teamsitzung. Zunächst wirkt es wie eine ganz normale Besprechung, nach einer Weile fühlt man sich aber, als wäre man in Amerika. Worte wie "Pitchen", "Catchen" oder "dritte Base" fliegen durch den Raum. Morawek trägt einen College-Pullover, wie man sie aus amerikanischen Filmen kennt, die Spieler Kappen mit dem Zeichen der "Red Sox". Auch wegen der schwarz-roten Farbgebung erinnert das Emblem ein wenig an das der weltberühmten Basketballer der Chicago Bulls. Entdeckt man die weiß-blau gestreifte Hose von David Adinolfi, ist klar: Diese Jungs spielen nicht Basketball, sie spielen Baseball.

Von Baseball hat fast jeder schon einmal gehört, auf die Frage "wie geht Baseball?" fällt aber wenigen mehr ein als ein ahnungsloser Blick. Egal, ob mit oder ohne Ahnung: Viele überrascht es, dass es hier Baseball überhaupt gibt. Denn: Bei Baseball denkt man an Amerika und nicht an Altmühlfranken.

Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen gibt es aber seit 1989 eine Mannschaft. Bis 2003 waren das die "White Castle Rats" in Weißenburg. Als man eigentlich einen Platz an der Rezataue bauen wollte, bevorzugte die Stadt in ihren Planungen für den Sportpark aber einen Radweg. Die Baseballer suchten also ein neues Areal — und wurden in Unterwurmbach fündig.

David Adinolfi beim Catchen. © Bastian Mühling



David Adinolfi beim Catchen. Foto: Bastian Mühling



Coach Morawek erzählt das im Sportheim, während seine Jungs draußen trainieren. Das sieht in "Worma" wie folgt aus: Zuerst einlaufen und Bälle zuwerfen, danach die sogenannte Feldpraxis, bei der Spielzüge ohne Gegner einstudiert werden. Überhaupt ist es unüblich, mit Gegnern beziehungsweise zwei Teams zu üben. Als Abgrenzung dienen gepolsterte Schaumstoffplatten, die die Positionen markieren.

Vor dem Schlagtraining instruiert David Adinolfi den Fotografen. "Linkes Bein darf rausschauen, nach dem Foto sofort wieder hinters Auffangnetz." Lachend schiebt er hinterher: "Bei mir bräuchte man das Netz eigentlich gar nicht, meine Bälle kommen an." Beim Schlagtraining landet der Baseball (wenn er nicht gerade vom Schienbein des Fotografen aufgehalten wird) nach 50, 60 Metern in den Händen der Catcher.

Manchmal werfen sich parallel dazu Pitcher (Werfer) und Catcher (Fänger) separat Bälle zu: "Fast Balls" (gerade, schnelle Bälle), "Curve Balls" (krumme Bälle) und "Sinker" (Ball fällt herunter). "So gehen zweieinhalb Stunden ruck zuck rum", meint Morawek. Viele denken, Baseball sei ein Stehsport. Mit diesem Vorurteil räumt der 54-Jährige auf: "Man muss ständig in Bewegung sein, auch wenn man den Ball nicht bekommt. Wenn der Ball durchgelassen wird, müssen meine Spieler da sein." Lachend fügt er hinzu: "Wenn nicht, kriegen sie `nen Anschiss von mir."

Jonas Morawek beim Pitchen. © Bastian Mühling



Jonas Morawek beim Pitchen. Foto: Bastian Mühling



Das A und O beim Baseball? "Ich brauche ein Verständnis dafür, wo ich helfen kann und wo ich hinlaufen muss." Dieses Verständnis bringen die "Red Sox" dieses Jahr in der Landesliga Mitte auf den Platz. Dort gibt es an einem Spieltag immer zwei Spiele mit je fünf Innings (Spielabschnitten) ohne Zeitbegrenzung. Dieser Modus verlangt eine gute Besetzung, auf die die "Red Sox" dank einiger Neuzugänge zurückgreifen können.

Vergangene Woche kam Hans Morawek ohne Anschiss aus. Seine Baseballer konnten am ersten Spieltag der neuen Saison beide Spiele bei den "Fireballs" der SG Allershausen/Reichertshausen für sich entscheiden. Partie Nummer eins war eine klare Sache. 15:0 hieß es am Ende für die "Red Sox", die im zweiten Match mehr Probleme hatten: Lange lagen die "Fireballs" vorne, ehe Unterwurmbach mit elf Runs (Punkte) im letzten Inning doch noch den 19:12-Sieg holte. Morgen nun geht es am ersten Heimspieltag gegen die "Laub Raiders". Das erste Match ist um 13 Uhr, das zweite um 15.30 Uhr.

Dann werden die Baseballer den Schriftzug "Red Sox Unterwurmbach" auf ihren Trikots tragen. Bis 2011 war dort noch der Name "Unterwurmbach Rats" zu lesen. In jenem Jahr lösten sich dann die "Ansbach Red Sox" auf. "Da über Rats, also Ratten, oft auch gelästert wurde, haben wir den Namen übernommen", erzählt Morawek.

Neben den Herren nehmen noch die Damen (zwölf Spieler) und ein Nachwuchsteam (sieben Spielerinnen) am Spielbetrieb teil. Marcus Schaller trainiert die Damen und gemeinsam mit Morawek den Nachwuchs. Für die Herren stehen Morawek für die insgesamt zehn Partien 18 Akteure zur Verfügung. Ist Not am Mann, spielt er selbst mit. Als Nachfolger von Jürgen Klieber startete der Dettenheimer 2004 bei den "Red Sox". Damals war noch die Bezirksliga die unterste Liga, heute ist das die 3. Landesliga. Das Team aus "Worma" spielt eins drüber in der 2. Landesliga Mitte, mit fünf anderen Mannschaften.

Paul Wurm als Batter. © Bastian Mühling



Paul Wurm als Batter. Foto: Bastian Mühling



Die Runde geht von April bis Ende Juli, dann stehen die Play-off-Teilnehmer (1. und 2. Platz) fest. Im deutschen Baseball gibt es vier Ligen: Landes-, Bayern-, 2. Bundes- und 1. Bundesliga. Vergangene Saison qualifizierten sich die "Red Sox" für die Play-offs, verzichteten aber. "Wir hatten zu wenige Leute, um aufzusteigen", erklärt Morawek. "In der neuen Saison wollen wir schauen, ob es für den Aufstieg reicht. Wir haben aber eine starke Gruppe bekommen", findet der Coach.

Hans Morawek ist durch seine Kinder zum Baseball gekommen. "Damals hatten Lena und Jonas eine Phase, in der sie alles ausprobiert haben. Beim Baseball sind sie hängen geblieben und ich auch." Zunächst bei den "Rats" in Weißenburg. "Richtig angefangen" hat er aber erst in Unterwurmbach. Seine Tochter Lena Morawek wurde zusammen mit Laura Gutmann 2009 erstmals zu einem nationalen Kader eingeladen, beide belegten 2013 mit der bayerischen Auswahlmannschaft Platz eins. Morawek wurde dabei wiederholt als beste Schlagfrau ("Best Batter") ausgezeichnet.

Schon länger wollten die Unterwurmbacher ihr eigenes Base- und Softballfeld, jetzt scheint sich dieser Traum zu erfüllen. "Die Planungen sind weit fortgeschritten", sagt Morawek. Der Bayerische Landes-Sport-Verband (BLSV) hat die Maßnahme bereits genehmigt, jetzt fehlt noch das endgültige "Okay" der Stadt Gunzenhausen und des Hauptvereins. Das Feld soll auf dem Gelände des SV Unterwurmbach entstehen und insgesamt rund 75000 Euro kosten. Einen Teil der Kosten übernehmen Stadt und BLSV, gut 20000 Euro muss der SVU beisteuern.

20.30 Uhr. Nach dem Training schlendert David Adinolfi mit Bällen, Platten und Schlägern Richtung Sportheim. "Normalerweise kommt bei uns jede Verletzung in die WhatsApp-Gruppe", erzählt er. Und so wie er das sagt, klingt es, als wäre das nicht selten der Fall. Einen Fotografen haben sie vorher aber noch nicht getroffen.

BASTIAN MÜHLING E-Mail