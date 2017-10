Revolution Train klärt über die Gefahr von Drogen auf

Zug machte für einen Tag am Gunzenhäuser Bahnhof Station - Täglich 450 Schüler - vor 14 Minuten

GUNZENHAUSEN - Wer in diesen Zug einsteigt, steigt als ein Anderer wieder aus. Im "Revolution Train", der am Gunzenhäuser Bahnhof Station gemacht hat, wird Kindern und Jugendlichen anschaulich gezeigt, was Drogen mit einem Menschen machen können. Das in sechs Eisenbahnwaggons untergebrachte Projekt setzt auf Information, Aufklärung und Abschreckung und kommt bei den Schülern durchaus an.

Gespenstisch angeleuchtet haben die Macher des Revolution Train ein Unfallszenario ausgeleuchtet, dass in der Geschichte einer Drogenkarriere vorkommt. Diese wird im "Revolution Train" erzählt. © Viola Bernlocher



Gespenstisch angeleuchtet haben die Macher des Revolution Train ein Unfallszenario ausgeleuchtet, dass in der Geschichte einer Drogenkarriere vorkommt. Diese wird im "Revolution Train" erzählt. Foto: Viola Bernlocher



Drogen sind bei uns auf dem Land kein Thema? Dem würde Kripo-Beamtin Bettina Herrmann vehement widersprechen. Zusammen mit einigen anderen Kollegen von der Ansbacher Kriminalpolizei wurde sie als Moderatorin geschult, um die Jugendlichen der 8. und 9. Klassen durch den Zug zu führen. Das hinterlässt bei den Jugendlichen Eindruck, denn schließlich kann sie aus der Praxis viel besser erzählen, als jeder Lehrer. Mit neun anderen Kollegen kümmert sie sich bei der Kripo Ansbach um Drogen. Und hat dabei genug zu tun. "Wenn wir noch zehn Kollegen mehr wären, wäre es genauso", berichtet sie.

Besonders Amphetamine wie Crystal Meth sind derzeit ein Thema — auch auf dem Land. Denn viele Konsumenten bestellen ihren Stoff inzwischen im Darknet, dem in offiziellen Suchmaschinen nicht gelisteten Teil des Internets. Durch ihre Arbeit wird sie aber oft genug auch mit Einzelschicksalen konfrontiert und um ein solches geht es auch im Aufklärungszug "Revolution Train". Erlebt hat es der Erfinder des "Revolution Train", Pavel Tuma, selbst. Ein guter Freund des Tschechen starb vor 16 Jahren an Drogen.

Anonymer Fragebogen

Bevor es losgeht, sollen die Jugendlichen anonym einen Fragebogen ausfüllen, der ihre eigenen Erfahrungen mit Drogen wissen will. Da wird etwa gefragt, ob die Schüler schon einmal Zigaretten oder einen Joint geraucht oder Alkohol getrunken haben und falls ja auch wie oft. So können die Kripo-Beamten sich im Nachhinein ein Bild machen. Auch, welche Drogen es überhaupt gibt, welche legal sind, welche illegal und welche wie gefährlich sind, erklärt die Kripo-Beamtin den Mädels der kleinen Gruppe von der Mädchenrealschule, die sie an diesem Vormittag durch den Zug führt. Rund 450 Schüler sind es täglich.

Einen Waggon weiter dürfen die Mädchen vor einer Leinwand Platz nehmen. Gezeigt wird ein Film. Die Jugendliche Petra und ihre zwei Freundinnen lernen eine Gruppe junger Männer kennen. Sie rauchen, trinken Alkohol und bieten natürlich auch den Mädchen davon an. Der Erzähler des Films spricht die Jugendlichen direkt an, fragt etwa: "Hättest du die Zigarette genommen?" Auf dem Fragebogen können die Schüler Ja oder Nein ankreuzen, dann geht der Film weiter.

Eine Sucht führt zur nächsten

Gemeinsam gehen Petra, ihre Freundinnen und die Jungs zum Fußball, zur Siegesfeier schnell auch in die Bar. Petra und Marcel werden ein Paar. An dieser Stelle unterbricht der Film, die Leinwand fährt nach oben und zum Vorschein kommt die Bar aus dem Film. Soweit auf dem beengten Platz im Eisenbahnwaggon möglich, gut nachgebaut. Zeit für Bettina Herrmann ihre Botschaft an die Jugendlichen zu bringen. Rauchen kann ein erster Einstieg in die Drogensucht sein, macht sie klar. Mit einem Rechenbeispiel erklärt sie den Jugendlichen, wie viel Geld Raucher durch ihre Sucht verprassen und zeigt, was sie sich stattdessen kaufen könnten. Die Einrichtung für die erste eigene Wohnung etwa.

Eine Kinoraum weiter geht es zurück zur Geschichte. Petra und ihre Freundin Jana rauchen nun schon länger, in der Disco bekommen sie von den Jungs neben Alkohol auch Ecstasy und Joints angeboten, das sie beide annehmen. Nach einem Discoabend fährt einer der Jungs völlig zugedröhnt mit dem Auto des Vaters los. Die beiden Mädels steigen mit ein, obwohl die dritte Freundin sie warnt und anbietet, dass ihre Eltern sie abholen. Die Stimme aus dem Off fragt die Schüler: "Wärst du ins Auto eingestiegen?" Jede macht ihr Kreuz, weiter gehts.

Um das Auto auszuprobieren gibt der Fahrer ordentlich Gas und überholt rücksichtslos, bis er frontal einen entgegenkommenden Motorradfahrer rammt. Die Insassen des Autos überleben, der Motorradfahrer stirbt. Langsam fährt die Leinwand wieder hoch, gespenstisch angeleuchtet stehen das Auto und das Motorrad aus dem Film vor den Schülern. Eingedellt, verkeilt, wie nach einem realen Unfall. Die Schüler halten den Atem an.

Ein Unfall zerstört viele Leben

Kripo-Beamtin Bettina Herrmann sagt: "Manche Klassen tuscheln vorher noch, an dieser Stelle aber wird es immer ganz ruhig." Auch sie selbst hat in ihrer Zeit als Streifenbeamtin schon Ähnliches erlebt und macht den Schülerinnen bewusst, wie viele Menschen so ein Unfall betrifft. Opfer, Familien, Ersthelfer, Einsatzkräfte.

Im nächsten Waggon warten eine Gefängniszelle und der Film geht weiter mit dem Prozess gegen den Todesfahrer. Doch Petra und Marcel hält auch diese Erfahrung nicht davon ab, weiter Drogen zu nehmen. Sie stürzen immer weiter ab. Nur Petra schafft es am Ende heraus, weil ihre Freundin Jana sie rettet und zum Arzt bringt. Ihr Freund Marcel setzt sich irgendwann den goldenen Schuss.

"Nur ihr entscheidet"

Das Fazit: „Es hängt von euch ab, wie ihr euch entscheidet. Denkt nach, was ihr in euer Leben lassen wollt. Nur ihr entscheidet“, sagt die Erzähler-Stimme aus dem Off. Auch Kripo-Beamtin Herrmann warnt: „Eine Sucht knüpft an die nächste an.“ Als die Schülerinnen am Ende des langen Zuges wieder aussteigen sind sie beeindruckt. Laura, 13, sagt: „Ich fand dass es sehr anschaulich gezeigt wurde. Aber ich hätte gerne noch erfahren, wie man wieder weg kommt.“ Auch ihre Klassenkameradin Vinotha, 13, ist ins Nachdenken gekommen. „Ich selbst habe damit zum Glück noch keine Erfahrungen gemacht“, sagt sie. La Vada, 13, fand es sehr interessant zu sehen, welche Folgen das haben kann. Sie kennt selbst einige Raucher und hat mitbekommen, wie schwer es ist, aufzuhören. Kripo-Beamtin Bettina Herrmann hält den „Revolution Train“ für einen guten Ansatz. "Besonders wichtig ist aber auch die Nachbereitung in der Klasse", sagt sie.

Deutsch-Tschechisches Projekt

Seit 2015 tourt der "Revolution Train" wieder als deutsch-tschechische Kooperation auch über die Landesgrenze nach Bayern, der Verein Präventionswegweiser hat ihn mit den Landratsämtern Weißenburg-Gunzenhausen, Ansbach und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim auch nach Westmittelfranken geholt. Unterstützt wird das Projekt vom Stiftungsfonds „Neues Tschechien“ und bei seinem Besuch im Landkreis von der Barmer, der Kreisverkehrswacht Weißenburg und dem Lions Club Gunzenhausen. Am Montag war er bereits in Weißenburg, auch Dinkelsbühl, Rothenburg und Neustadt an der Aisch stehen noch auf dem Programm.

Am Samstag, 14. Oktober, steht der Zug von 9 bis 17 Uhr im Bahnhof in Ansbach und kann kostenlos besichtigt werden.