Saisonstart für Handballer aus Gunzenhausen

Für Frauen und Männer des TV Gunzenhausen geht es wieder los - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Die Sommerpause ist vorbei, die Handball-Saison steht vor der Tür. Der TV 1860 Gunzenhausen startet heute mit seiner Frauen- und Männermannschaft jeweils in der Bezirksliga Mittelfranken.

Mit vollem Einsatz wollen die Gunzenhäuser Herren (hier Armin Butz in der Vorsaison beim Heimsieg gegen Mögeldorf) auch in der neuen Spielzeit ans Werk gehen. Foto: Andreas Stern



Den Auftakt machen heute um 16.30 Uhr in der Sport- und Spielhalle an der Stephani-Schule die Bezirksliga-Damen, wenn sie in ihre zweite Saison seit dem Umbruch im Jahr 2015 gehen. Drei vielversprechende Neuzugänge sind zum bestehenden Kader hinzugekommen, die die "Gunners" spielerisch wie menschlich sehr gut ergänzen. Nach der letztjährigen "Lernsaison" möchten die TV-Mädels nun erstmals die Früchte ernten und zeigen, dass sie den Herausforderungen der Bezirksliga gewachsen sind.

Hierfür wurden etliche Stunden im Burgstall und im Kraftraum investiert und mehrere Vorbereitungsspiele absolviert. Den Abschluss der Vorbereitung bildete das Pokalspiel gegen den Bezirksoberligisten aus Schnelldorf. Zwar musste man sich hier letztendlich mit 15:25 geschlagen geben, konnte allerdings mit einem Rumpfkader sehr lange Paroli bieten und mit Kampfgeist und mannschaftlicher Geschlossenheit überzeugen. Mit den gleichen Attributen will das Team heute Nachmittag vor heimischem Publikum gegen die SpVgg Mögeldorf in die Saison starten und dem Aufsteiger aus Nürnberg von Beginn an den Zahn ziehen.

Altenberg als erster Prüfstein

Um 19 Uhr startet dann die erste Herrenmannschaft ins mittlerweile dritte Jahr in der Bezirksliga Mittelfranken. Unter dem neuen Trainer Christian Rieger, der im letzten Jahr noch für die Bayernliga-Mädchen verantwortlich war, und verstärkt um einige hochkarätige Rückkehrer hat man eine intensive Vorbereitung absolviert und dabei auch höherklassigen Teams Paroli bieten können.

Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass das ausgegebene Minimalziel, möglichst schnell nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben, verwirklicht werden kann. Im letzten Jahr gelang dies ja erst buchstäblich in letzter Minute, als man in Schwabach den rettenden Punkt entführt hatte.

Stimmung und Zusammenhalt im Team sind jedenfalls gut, so dass man getreu dem Motto "schauen wir mal was geht" gespannt sein darf. Mit dem TSV Altenberg kommt heute ein alter Bekannter nach Gunzenhausen – als Absteiger aus der Bezirksoberliga zudem auch gleich ein echter Prüfstein. Falls es beim TVG mit der Feinabstimmung in Angriff und Abwehr klappt, sollte mit der Unterstützung des heimischen Publikums aber ein Punktgewinn drin sein.