"Samba Tower" auf der Gunzenhäuser Kirchweih

Das gehörlose Schausteller-Paar Britta und Marco Halbig ist auf dem Schießwasen dabei - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Ein Fahrgeschäft für die kleineren wie die großen Kirchweihbesucher ist der „Samba Tower“ der Schaustellerfamilie Marco und Britta Halbig aus Würzburg. Von oben genießt man eine schöne Aussicht auf den Festplatz.

Ein schön anzuschauendes Fahrgeschäft: der „Samba Tower“ von Marco und Britta Halbig. © Horst Kuhn



Ein schön anzuschauendes Fahrgeschäft: der „Samba Tower“ von Marco und Britta Halbig. Foto: Horst Kuhn



Der „Samba Tower“ wurde 2000 bei der italienischen Firma Zamperla gebaut. Die gemütliche Fahrt mit den drehbaren acht Gondeln, in denen insgesamt 32 Personen Platz finden, geht auf eine Höhe von neun Metern. Der „Samba Balloon“ ist komplett mit umweltfreundlicher LED-Beleuchtung ausgestattet. Durch diese wirkt das Karussell bei Nacht besonders schön.

Angereist ist das Schaustellerehepaar Halbig mit einem Wohnwagen und einem Wohnwagen für die beiden Mitarbeiter. Das Fahrgeschäft befindet sich komplett auf einem Mittelbauwagen, angekuppelt an einer Zugmaschine. Die Auf- und Abbauzeit beträgt rund fünf Stunden.

Wenn man mit Britta Halbig ins Gespräch kommt, spielt es keine Rolle, dass sie schwerhörig ist, so gut kann sie sprechen und von den Lippen ablesen. Nur nuscheln sollte ihr Gesprächspartner besser nicht, oder sich wegdrehen und einfach weitersprechen. Britta Halbig und ihr Mann Marco, der gehörlos zur Welt kam, sind von Herzen und mit Liebe Schausteller. Dass sie einmal in dieses Gewerbe einsteigen würden, war lange nicht geplant. Britta wurde zunächst Bauzeichnerin, Marco lernte das Bäcker- und Konditorenhandwerk. Der Beruf machte ihm freilich wenig Spaß. Die Idee, ein Fahrgeschäft zu kaufen, hatte Marcos Mutter, als die beiden heirateten.

Marco Halbig kommt aus einer Schaustellerfamilie. Der Vater ist gestorben, die Mutter ist Marktkauffrau und noch immer mit ihrem Haushaltswarenstand auf Messen und Märkten unterwegs. Marco war 13 Jahre alt, als er auf der Gehörlosenschule in Würzburg Britta kennenlernte. Marco kann zwar ein bisschen sprechen – jedenfalls mehr, als die meisten Hörenden in der Gebärdensprache sagen könnten –, aber wer ihn nicht gut kennt, versteht ihn nur schwer.

Eine eigene Sprache

Trotz dieser Beeinträchtigung sind die beiden seit 16 Jahren erfolgreich im Geschäft. „Es ist ein gutes Leben, trotz der harten Arbeit“, sagt Britta Halbig, und Marco nickt, nachdem sie es ihm übersetzt hat. Die beiden sprechen einen ungewöhnlichen Mix aus Gebärden und ihrer eigenen Sprache, die sie in den vielen gemeinsamen Jahren entwickelt haben.

Der ganze Stolz von Marco und Britta sind die beiden Söhne Fabian (fünf Jahre) und Benny (zwei Jahre), die den Eltern viel Liebe entgegenbringen.

Nach den Tagen in Gunzenhausen geht es mit dem „Samba Tower“ zurück in das heimatliche Würzburg. Die Hände werden jedoch dort nicht in den Schoß gelegt. Gemeinsam sind Marco und Britta Halbig auf Herbstmessen und Weihnachtsmärkten im unterfränkischen Raum anzutreffen, um den Kunden selbstgemachte Waffeln, leckere Süßigkeiten und Glühweine anzubieten.

HORST KUHN

Mail an die Redaktion