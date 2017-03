Sausenhofen: Aktion für das Leben

SAMMENHEIM/SAUSENHOFEN - "Gemeinsam gegen Blutkrebs in Sammenheim und Sausenhofen" ist das Thema einer Veranstaltung am Freitagabend, 31. März. Es besteht für alle Besucher die Gelegenheit zur Information zu den Themen DKMS, Typisierung, Stammzellspende und zur Aufnahme bei der gemeinnützigen GmbH Deutsche Knochenmarkspenderdatei mit einem Wangenabstrich im Schulhaus Sausenhofen.

Dittenheims 2. Bürgermeister Karl Bardel (links), Initiator Stephan Henzold (Dritter von links) und Brigitte Lehenberger (Sechste von rechts) mit den Vereinsvorsitzenden, die die Aktion gegen Blutkrebs unterstützen. Foto: H. Bach



Initiator ist der Vorsitzende des Kulturvereins Sammenheim-Sausenhofen, Stephan Henzold. "Wir organisieren so viele tolle Veranstaltungen – warum nicht mal eine lebensspendende DKMS-Typisierungsaktion", so sein Credo. "Jeder siebte Patient wartet noch vergeblich auf seinen passenden Stammzellspender. Deshalb zählt jeder und jede Einzelne", so Henzold.

Alle Vereine aus Sausenhofen und Sammenheim helfen mit. Die Vereinsvorstände weisen darauf hin, dass beide Arten der Stammzellspende absolut machbar sind – sowohl die periphere Spende aus dem Blut als auch die Knochenmarkspende aus dem Beckenknochen. Diese hat nichts mit der Wirbelsäule zu tun. Unter 100 Typisierten kommt mindestens einer zur Stammzellspende. So konnten aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen über die DKMS unter 6359 Typisierten bereits 77 Stammzellspender gefunden werden.

Unter der PLZ 91723 von Dittenheim, Sammenheim und Sausenhofen konnten bereits zwei von 1770 DKMS-Typisierten betroffenen Patienten die Chance auf ein neues Leben schenken. Einer davon ist Markus Albrecht aus Sammenheim. Er spendete Anfang 2016 seine lebensrettenden Stammzellen peripher aus dem Blut für eine 56-jährige Frau aus England und sagt: "Das könnt ihr auch!"

Am Freitag, 31. März, informiert Brigitte Lehenberger, ehrenamtliche Unterstützerin der DKMS, ab 19 Uhr im ehemaligen Schulhaus Sausenhofen zu den Themen DKMS, Typisierung und Stammzellspende. Wer hierzu mehr wissen möchte oder im Verein, Unternehmen, Gemeinde oder Schule einen Aufruf anstoßen will, der ist eingeladen. Je mehr hilfsbereite Menschen diese wichtigen und richtigen Informationen weitertragen, umso mehr Patienten kann geholfen werden, so die Veranstalter.

Ab 20 Uhr sind alle weiteren Interessierten von 17 bis 55 Jahren eingeladen, sich mit einem Wangenabstrich bei der DMKS aufnehmen zu lassen. Kein Hinderungsgrund für die Aufnahme sind eine Erkältung, Schwangerschaft oder auch eine durchgefeierte Nacht. Auch eine Schilddrüsenunterfunktion oder ein gut eingestellter Bluthochdruck stellen kein Problem dar. Schwerwiegende gesundheitliche Einschränkungen können vor Ort abgeklärt werden.

Wichtig ist auch die finanzielle Unterstützung. Jede Typisierung (Aufnahme und teure Laboruntersuchung auf Gewebemerkmale im Speichel oder Blut) kostet der DKMS 40 Euro. Hier ist die DKMS auf Spenden angewiesen. Jeder Euro ist willkommen. Wer sich nicht typisieren lassen kann, hat die Möglichkeit, die Aktion finanziell zu unterstützen auf das DKMS-Spendenkonto bei der VR-Bank Neuburg-Rain, IBAN DE 80 72169756 0000 627569, BIC GENODEF1ND2. Für die finanzielle Hilfe gibt es keine Altersgrenze. Deshalb sind alle hilfsbereiten Menschen zu einem gemütlichen Abend ins ehemalige Schulhaus Sausenhofen eingeladen, bei dem auch für das leibliche Wohl gesorgt ist. Der Erlös kommt der Aktion zugute. Wer den Aufruf in Sausenhofen/Sammenheim im Vorfeld unterstützen möchte, hat die Möglichkeit sich mit Stephan Henzold (Telefon 0160/90931688) oder Brigitte Lehenberger (08276/1567) in Verbindung zu setzen.