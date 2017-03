Schule in Gunzenhausen wegen Bedrohungslage evakuiert

GUNZENHAUSEN - Am Donnerstagmorgen wurde die Stephani-Grundschule in Gunzenhausen aufgrund einer latenten Bedrohungslage komplett evakuiert. Die Polizei nahm eine verdächtige Person in Gewahrsam.

Am Donnerstagmorgen wurde die Stephani-Grundschule in Gunzenhausen aufgrund einer latenten Bedrohungslage evakuiert. © Wolfgang Dressler



Laut Polizei meldete ein Augenzeuge am Donnerstagmorgen eine verdächtige Person im Schulgebäude. Die Schulleitung verständigte daraufhin die Polizei und evakuierte das Schulhaus.

Nach einer Durchsuchung mit Spezialeinheiten der Polizei, die unter anderem aus Nürnberg eintrafen, wurde eine verdächtige Person aufgefunden und in Gewahrsam genommen.

Der Einsatz ist laut Polizeiangaben bereits beendet. Laut Polizeisprecher wurde bei dem Einsatz keine Person verletzt.

Derzeit kläre die Polizei die Identität der festgenommenen Person.

Weitere Informationen folgen.

