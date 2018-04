Vor rund 350 Zuschauern in der Sporthalle des Simon-Marius-Gymnasiums siegten die TV-Handballer mit 28:24 gegen die HG Ansbach II - und kehren damit in die Bezirksoberliga zurück.

Die Schüler der Gunzenhäuser Wirtschaftsschule erlebten den Unterricht einmal ganz anders: So wie Kinder vor 100 Jahren zwängten sie sich in enge Holzbänke und benutzten Schiefertafel und Griffel. Dabei hatten sie so manche Erkenntnis.