Seezentrum Gunzenhausen sorgt für viel Aufregung

Einwohner des Stadtteils Schlungenhof wünschen anderen Namen für "ihr" Seezentrum - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Heißt das Seezentrum nun "Gunzenhausen" oder "Schlungenhof"? Diese Frage sorgt für Aufregung im Gunzenhäuser Stadtteil Schlungenhof.

Wie soll das Seezentrum heißen? "Gunzenhausen" oder, wie früher, "Schlungenhof"? © Foto: Natalis



Bereits 2015 hatte der Zweckverband Altmühlsee beschlossen, den Namen des Seezentrums von Schlungenhof in Gunzenhausen zu ändern. Hintergrund war eine Empfehlung des Münchner Landschaftsarchitekturbüros Ohnes und Schwahn. Beim Blick auf die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten der Altmühlstadt waren die Architekten bereits 2012 zu dem Schluss gekommen, dass wenigstens eines der Seezentren zwecks touristischer Vermarktung und besserem Wiedererkennungswert den Namen Gunzenhausen tragen sollte.

Während die Umbenennung zunächst offensichtlich kaum bemerkt wurde, schlagen die Wellen in Schlungenhof nun seit Wochen hoch, immer wieder wandten sich auch empörte Bürger und nicht zuletzt Ortssprecherin Ella Reichardt in dieser Sache an Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. Bei der Teilbürgerversammlung wurde ihm nun eine Unterschriftenliste überreicht. Weit über 100 Schlungenhöfer fordern darin, dass das Seezentrum wieder seinen alten Namen Schlungenhof erhält.

Den Unmut eines ganzen Stadtteils will der Rathauschef dann doch nicht auf sich ziehen. Deshalb hat er, wie er im Gespräch mit dem Altmühl-Boten erläuterte, einen entsprechenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Zweckverbands Altmühlsee, dessen Vorsitzender Fitz ist, gestellt. Da Gunzenhausen im Zweckverband die meisten Stimmen hat, werden die Schlungenhöfer also wohl ihren Willen bekommen.

Umgehung B13

Selbstverständlich kam auch die geplante Umgehung der B 13 zur Sprache. Hier erläuterte Fitz kurz den Stand der Dinge. Die Arbeitsgruppe hat 13 verschiedene Varianten zusammengestellt. "Der Ball liegt nun beim Staatlichen Bauamt". Für Ende Oktober plant Fitz einen "Bürgerdialog", dort sollen die Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe vorgestellt werden. Mitte nächsten Jahres sollte dann feststehen, "wo es hingehen kann".