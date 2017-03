Segler aus eisigem Altmühlsee gerettet

GUNZENHAUSEN - Vermutlich eine Windboe ist einem 57-jährigen Selger zum Verhängnis geworden: Sein Boot kenterte Sonntagmittag im eisigen Altmühlsee. Ein Wassersportler rettete den lebensbedrohlich unterkühlten Segler.

Am Sonntag wurde gegen 12.30 Uhr ein 56-jähriger Wassersportler aus Gunzenhausen bei seiner Fahrt auf dem Altmühlsee darauf aufmerksam, dass ein Segelboot gekentert war. Er fuhr zum gekenterten Boot und versuchte, den Segler zu retten, was jedoch nicht gelang. Zudem setzte der Mann einen Notruf ab, so dass die Kräfte von DLRG, BRK und FFW alarmiert wurden.

Mit vereinten Kräften konnte der gekenterte Segler, ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt, schließlich geborgen werden. Er musste allerdings mit lebensbedrohlicher Unterkühlung in das Krankenhaus Gunzenhausen gebracht werden. Mittlerweile besteht aber keine Lebensgefahr mehr. Das Wasserfahrzeug konnten die Rettungskräfte ebenfalls bergen. Als Grund für das Kentern wird eine Windböe vermutet.

