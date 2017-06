Sicher durch die Radl-Hochburg Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Wer aufmerksam durch Gunzenhausen oder in der reizvollen Umgebung rund um den Altmühlsee unterwegs ist, der sieht und spürt es gerade in dieser Jahreszeit besonders deutlich: Das Zentrum des Fränkischen Seenlandes ist eine Radl-Hochburg. Das wurde nun unter Beweis gestellt, als die Firma Radsport Gruber zu ihrem jährlichen Aktionstag aufrief. Mit dabei waren die örtliche Polizeiinspektion, Polizeischüler aus Eichstätt und die Verkehrswacht.

Polizei-Azubis aus Eichstätt stellten ihre Kommunikationsfähigkeit bei Bürgergesprächen rund um das Fahrrad unter Beweis. © Foto: Krüger



Arthur Tröster ist einer der Ersten. Der 71-jährige Rentner will sein Fahrrad registrieren lassen. Dazu muss er einen Nachweis liefern, bevor Polizeioberkommissar Erich Halmheu und sein Kollege, Polizeihauptkommissar Jürgen Ortner, sich auf die Suche nach der Rahmennummer machen, Anschrift und Telefonnummer des Eigners fein säuberlich festhalten und ihn mit guten Wünschen wieder entlassen.

"Wir haben ein Riesenproblem, gefundene Räder überhaupt jemanden zuzuordnen", erzählt Halmheu und verweist auf den grün-weißen Aufkleber, den er höchstpersönlich und gut sichtbar am Rahmen anbringt. "Das schreckt ab", sagt er dazu, denn er signalisiert, dass es sich dabei um ein registriertes Fahrrad handelt. Es gebe mittlerweile rund 1000 solcher Räder in Gunzenhausen und Umgebung, am Ende des Aktionstages waren es 90 mehr.

Die Polizeibeamten ziehen ein zufriedenes Fazit: "Ein guter Schutz gegen einen Diebstahl", meint Erich Halmheu. Dazu empfiehlt der erfahrene Beamte "ein wirklich gutes Schloss, das nicht leicht zu knacken ist". Er weiß, wovon er spricht, wurden doch im Bereich der PI Gunzenhausen allein im vergangenen Jahr 36 "durchaus hochwertige Räder" gestohlen, zum Teil aus Garagen oder offenen Fahrradkellern in Mehrfamilienhäusern. Erst kürzlich stellte ein Kunde sein Rad kurz bei einem Bekleidungsgeschäft am Marktplatz ab, nach vier Minuten kam er wieder raus, und weg war sein Drahtesel, so Fahrradsachbearbeiter Jürgen Ortner.

Arthur Tröster war einer der Ersten, der sein Rad zum Registrieren brachte. Juniorchefin Gaby Bayerlein sowie die Polizeibeamten Erich Halmheu (Zweiter von rechts) und Jürgen Ortner prüften alles. © Foto: Krüger



Aber nicht nur die Sorge um einen Diebstahl treibt viele Dutzend Interessierte zum Gelände des Fachgeschäfts, sondern auch wegen ihrer eigenen Sicherheit. Die Verkehrswacht hat einen Info-Stand aufgebaut, wo Manuela Reif, Elementarbeauftragte, und Revisor Horst Cornell nicht müde werden, den Vorbeikommenden die Vorzüge eines Fahrradhelmes zu erklären. Ein einfaches Experiment genügt, um auch den letzten Zweifler zu überzeugen: Dazu legte Manuela Reif ein rohes Ei in einen entsprechend kleinen Helm und lässt diesen aus rund anderthalb Metern auf den Boden fallen. Dem Ei geschieht — nichts.

"Kopf auf die Fahrbahn"

"Dann fallen Sie mal von dieser Höhe mit dem Kopf voran auf die Fahrbahn", sagt sie rhetorisch zu einem umstehenden Mann. Dieser ist so beeindruckt, dass er wortlos ins Fachgeschäft geht. Dort warteten bereits die geschulten Mitarbeiter und erklärten geduldig, worauf es bei einem guten Helm ankommt.

Schnell und sicher um die engen Kurven. Den Kindern machte es Spaß. © Foto: Krüger



"Wir haben geredet und geredet, haben erklärt und haben anprobieren lassen", sagt am Spätnachmittag Juniorchefin Gaby Bayerlein leicht erschöpft, aber glücklich über den gelungenen Tag, "denn wir haben galaktisch viele Helme verkauft". Mit bei den Letzten sind Willi Ortner (77) und seine Frau Karolina (76). Die Rentner aus Frickenfelden kaufen ihren ersten Helm. "Uns macht Radfahren Spaß", sagen sie "und bei einem Sturz sind wir etwas sicherer." Über einen eigens angelegten Parcours können Buben und Mädchen den Tag über ihr Können auf dem Rad abrufen.

Zusätzlich sind zwölf Polizei-Azubis am Marktplatz, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, die mit dem Rad unterwegs sind. Weitere 13 sind zeitgleich am Brombach- und Altmühlsee in Sachen Sicherheit und Fahrrad unterwegs. "Wir wollen die Kommunikationsfähigkeit unserer künftigen Polizisten testen", erläutert Ausbildungsbeamter Markus Fürbaß von der Polizeischule Eichstätt.

"Richtig freundlich"

"Ein wenig aufgeregt waren wir schon", bekennt Polizeimeister-Anwärter Lukas Frechen. Kein Wunder, da stehen die 19- oder 20-Jährigen mit der schicken, neuen dunkelblauen Uniform zum ersten Mal und kontrollieren, ob Bremsen, Licht und Schaltung funktionieren. "Die Menschen hier sind alle richtig freundlich zu uns", freut sich Hanna Orasch aus Dachau, die das erste Mal in Gunzenhausen ist, während Kollegin Katharina Löffler staunt, "dass es hier so viele hochwertige Räder gibt".

Die nächste Aktion im Radsporthaus Gruber erwartet die Bevölkerung am Freitag, 23. Juni. Dann gibt es einen speziellen Fahrradtaschen und -korbtag, kündigt Gaby Bayerlein an.

