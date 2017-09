So kommen Sie sicher zur Kirchweih in Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Zur Kirchweih in Gunzenhausen kommen die Besucher auch ohne eigenes Auto: Es gibt Extra-Busse und teils Bedarfstaxis. Hier ein Überblick.

Zum Wohl: Wer sich die eine oder andere Maß Gunzenhäuser Festbier schmecken lässt, sollte keinesfalls noch Autofahren, sondern den Bus nutzen. © Peter Kneffel/dpa



Bei der Linie 1 besteht eine Zustiegsmöglichkeit im Halbstundentakt an den Haltstellen Berufsschule, Schlesierstraße, Waldstraße, Lerchenstraße, Steinkreuzstraße, Festplatz Frickenfelden, Oberbrunn, Ober- und Unterasbach.

Die Linien 2 bis 5 bedienen die Haltestellen in den Ortsteilen von Aha, Pflaumfeld, Unter- und Oberwurmbach, Maicha, Stetten, Cronheim, Unter- und Oberhambach, Höhberg, Streudorf, Wald, Schlungenhof, Laubenzedel, Büchelberg. In Muhr am See werden drei Haltestellen angefahren und an beiden Samstagen und am Freitag können die Kirchweihbesucher aus Arberg und Georgenhaag den "Promillebus" nutzen.

Als Besonderheit können die Kirchweihbesucher in Cronheim dieses Jahr weitere Haltestellen nutzen: Der "Promillebus" bedient die Haltestelle Am Schloss sowie einen weiteren Haltepunkt am Kriegerdenkmal.

Die Linie 6 bedient die Haltestellen an den Samstagen, am Mittwoch und am Freitag in Merkendorf, Wolframs-Eschenbach, Adelmannsdorf, Seligenstadt und Mitteleschenbach.

Mit der Linie 7 und 8, die durch die Firma "Gute Reise Hauck" bedient wird, können die Kirchweihbesucher an den Samstagen und am Freitag aus dem Gebiet um Polsingen, Hechlingen, Westheim, Ostheim, Gnotzheim und Nordstetten den Kirchweihbus nutzen. An den Samstagen werden zusätzlich die Kirchweihbesucher aus Wassertrüdingen, Unterschwaningen und Obermögersheim bedient.

Reutenberg: Letzte Rückfahrt früher als sonst

Da das Festzelt dieses Jahr früher schließt (wir berichteten), geht auch die letzte Rückfahrt mit dem Bus früher ab, gegen 0.30 Uhr. Die Linie 1 und Linie 5 fahren an der Haltestelle Weißenburger Straße beim THW ab, die Linien 3, 4 und 6 in der Weißenburger Straße an der Haltestelle Schützenstraße (bei Bäcker Kleeberger) ab, die Linien 7 und 8 bedienen die Ersatzhaltestelle hinter der OMV-Tankstelle in der Straße im Hollerfeld.

Günstiges Taxi auf Vorbestellung

Neu im Angebot ist ein bedarfsorientierter Verkehr (Linienbedarfstaxi) für das Gebiet um den Reutberg I und Reutberg II. Die Kirchweihbesucher können mit telefonischer Voranmeldung eine Fahrt von einem gekennzeichneten Abholpunkt in ihrer Nähe (siehe unten) zum Festplatz buchen.

Nach dem Kirchweihbesuch können sie nach erneuter Voranmeldung zu den entsprechenden Zeiten am Eingang Süd (Taxistand am Festplatz) wieder einsteigen und werden nach Hause gebracht. Dabei kann es laut der Stadtverwaltung zu Wartezeiten von bis zu 30 Minuten kommen.

Der Bedarf muss mindestens 30 Minuten vor der Abfahrt angemeldet werden (unter 09831/2270), es müssen mindestens zwei und maximal sechs Fahrgäste mitfahren. Eine einfache Fahrt kostet von Reutberg I zur Kirchweih bzw. zurück pro Erwachsenem 3 Euro (Kinder 1,40 Euro), von Reutberg II bzw. zurück pro Erwachsenem 4 Euro (Kinder 2 Euro).

Als Abholpunkte für das Bedarfstaxi werden die Bushaltestelle Paracelsusstraße, die Bushaltestelle Weinbergstraße, der erste Lichtmast an der Einmündung Ferdinand-Sauerbruch-Straße/Wilhelm-Röntgen-Straße gekennzeichnet. Im Gebiet um den Reutberg II sind die Bushaltestelle Adlerweg, der erste Lichtmast an der Einmündung Entenweg und Dompfaffenweg beschildert.

Abfahrtzeiten des Kirchweihtaxis zum Festplatz sind 19 Uhr, 19.30 Uhr, 20 Uhr, 20.30 Uhr, nach dem Kirchweihbesuch geht es vom Taxistand am Eingang West um 22.30 Uhr, 23 Uhr, 23.30 Uhr, 0 Uhr, 0.30 Uhr nach vorheriger Buchung wieder zurück.

Linie Absberg

Die Linie Absberg startet in Kalbensteinberg am Feuerwehrhaus, fährt über Igelsbach (Einstieg Bushaltestelle) nach Absberg. Dort hält der Bus am Marktplatz und an der Geiselsberger Straße. Der Kirchweihbus verkehrt am Samstag, 9. September, Mittwoch, 13. September, Freitag, 15. September, und am Samstag, 16. September.

Die Abfahrt ab dem Kirschendorf Kalbensteinberg ist jeweils um 18.30 Uhr, und die Rückfahrt ab Gunzenhausen ist jeweils um 23.30 Uhr. Am Mittwoch, 13. September, fährt der Bus in Gunzenhausen bereits um 23 Uhr ab. Die einfache Fahrt kostet 2,50 Euro. Kinder bis 14 Jahre bezahlen einen Euro.

Linie Haundorf

Die Linie Haundorf verkehrt ebenfalls am 9., 13., 15. und 16. September. Sie startet jeweils um 18.30 Uhr in Obererlbach und fährt dann über Seitersdorf, Aue, Haundorf, Eichenberg, Brand, Gräfensteinberg und Brombach nach Gunzenhausen.

Die Rückfahrt ab Gunzenhausen ist jeweils um 23.30 Uhr angesetzt. Lediglich am Mittwoch, 13. September, ist die Rückfahrt bereits um 23 Uhr. Die Preise betragen auch hier für Erwachsene pro Einzelfahrt 2,50 Euro, für Kinder bis 14 Jahre einen Euro.