Die Störzelbacher in XXL-Format zogen die Fans in Scharen an den großen Brombachsee. Die beliebte Show- und Partyband gab dort ihr Sommer-Open-Air direkt am Enderndorfer Strand. Von "Rock me Amadeus" bis "Macarena" haben die Vollblutmusiker so einiges drauf, um ihrem Publikum einzuheizen.