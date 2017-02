Spektakuläre Show der "Öllinger" in Gunzenhausen

Ellinger Karnevalsgesellschaft brachte die Stadthalle zum Beben - vor 44 Minuten

GUNZENHAUSEN - Mit einem furiosen Ritt durch Zeit und Raum brachte die Ellinger Karnevalsgesellschaft bei ihrem traditionellen Gastspiel am Samstagabend die Gunzenhäuser Stadthalle zum Beben. Das farbenprächtige Spektakel riss Jung und Alt zu Beifallsstürmen hin, sämtliche Akteure waren mit Herzblut und großem Können dabei.

Der Elferrat der Ellinger Karnevalsgesellschaft brachte mit „Las Vegas“ die Stimmung in der Stadthalle auf den Siedepunkt und ließ ordentlich die Hüften kreisen. © Uli Gruber



Der Elferrat der Ellinger Karnevalsgesellschaft brachte mit „Las Vegas“ die Stimmung in der Stadthalle auf den Siedepunkt und ließ ordentlich die Hüften kreisen. Foto: Uli Gruber



Eine gute Show zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich kontinuierlich steigert. Insofern geriet die traditionelle Vorstellung der Tollitäten, allen voran die beiden Prinzenpaare Romy I. und Bastian I. (Kinder) sowie Claudia II. und Florian I. zum flockigen Einstieg ins Geschehen. Vom "Hofstaat" und der Band "Blitzlicht" angemessen begleitet, nutzte das sympathische Quartett die Gelegenheit zur publikumswirksamen Eigenpräsentation.

Dann ging die Post ab. Unter der Regie von Jessica Morgott und Caroline Rabus sorgte der Jugendschautanz mit einer Kurzfassung der "Eiskönigin" für Begeisterung in den Reihen der "Öllinger" Fangemeinde.

Bilderstrecke zum Thema Von Gunzenhausen bis Spalt: Narren feiern ausgelassen in der Region Die "Öllinger" begeistern mit ihrem Programm in der Stadthalle, die "Mönchswaldfüchse" stellen den Narrenbaum auf, beim Saumarktball wird das Tanzbein geschwungen und die "Minnesänger" eröffnen den Reigen der Faschingsumzüge: Von Gunzenhausen bis Mitteleschenbach, von Spalt bis Wolframs-Eschenbach hat das närrische Volk die Region fest im Griff.



Wie immer hatte die Truppe um Präsident Siggi Stöbich junior und Vorstand Alexander Gun weder Kosten noch Mühen gescheut, um einmal mehr etwas Großartiges auf die Beine zu stellen. Das Ergebnis darf zweifellos als gelungen bezeichnet werden. Die Ellinger überzeugen durch eine große Vielfalt an Masken und Kostümen, tolle Choreografien sowie dem richtigen Gespür für die Auswahl des Programms. Hinzu kommen die darstellerischen und gesanglichen Talente der Protagonisten. Kurzum, das KaGe-Repertoire gehört mit zum Besten, was die Region aktuell zu bieten hat.

Die Mischung macht’s, dies wurde beim Auftritt in der Altmühlstadt deutlich. Vom Bütten-Duo Annemarie Endner und Wolfgang Freyberg wurde vor allem dem Lokalkolorit Rechnung getragen. Ob Algenplage im Altmühlsee, BR-Radltour, fehlende touristische "Highlights" oder der anstehende Umbau der Stadthalle — die Breitseiten der Spaßmacher auf Gunzenhausen hielten sich in Grenzen.

Auch ein paar Einlagen aus dem Musical „Cats“ brachten die Ellinger in Gunzenhausen auf die Bühne. © Uli Gruber



Auch ein paar Einlagen aus dem Musical „Cats“ brachten die Ellinger in Gunzenhausen auf die Bühne. Foto: Uli Gruber



Von den rasanten Tanzdarbietungen konnten die Leute im Saal nicht genug bekommen. "Zu-ga-be", hallte es den Akteuren vielstimmig nach wirbelnden Einlagen von Tanzmariechen Antonia Lastinger sowie Kinder- und Prinzengarde entgegen. Während sich der Gardenachwuchs dem Komplex "Kinderserien" gewidmet hatte, zelebrierten die "Fortgeschrittenen" den Marsch "Guadalajara". Die Trainerinnen Andrea Stretz, Nicole Angerstein, Karina Krach, Verena König, Julia Böhm und Amelie Winkelmeyer hatten akribisch Vorarbeit geleistet. Da konnten sich die von Petra Ihrke und Uschi Dormeyer gecoachten Elferratsfrauen selbstverständlich keine Blöße erlauben. Sie erweckten mit jeder Menge Ausdruck und Fantasie einen bunten "Schrebergarten" zum Leben.

Überragend in Szene gesetzt

Überragend gestaltet und optisch in Szene gesetzt, zog der Schautanz "Der Prinz von Ägypten" nach dem gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm die Zuschauer in seinen Bann. Katharina Schneider, Siggi Stöbich junior (nebenbei auch galanter Moderator) sowie das in prächtige Kostüme gekleidete Ensemble ließen die Magie des sagenumwobenen Pharaonenreichs greifbar werden. Nicht weniger Eindruck hinterließen die Herren des Elferrats mit ihrer "Las Vegas"- Show. Super, wie Sandra Kersting und Mirjam Hartmann die "Jungs" so richtig auf Trab brachten.

Damit war der Weg zum grandiosen Finale geebnet: Vereint in Max Giesingers Hymne "80 Millionen" kehrten die Aktiven nach und nach auf die Bühne zurück. "My Way" oder "Fasching ist mein Leben" — im kollektiven Chor herrschte Einigkeit. Das Ende des offiziellen Teils war aber nicht der Schlusspunkt für den Faschingsball der KaGe Ellingen in Gunzenhausen. Die Sause ging bis in den frühen Morgen weiter, jetzt kamen die Tanzbegeisterten voll auf ihre Kosten.

ULI GRUBER

Mail an die Redaktion