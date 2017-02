Stadt Gunzenhausen auf Messe in Dresden präsent

Für die eigene Kommune und das ganze Seenland geworben - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Die städtische Tourist-Information war erstmals auf der Reisemesse in Dresden präsent und stellte die Vorzüge und Attraktionen des Zentrums im Fränkischen Seenland und der Umgebung heraus.

Anna Kleemann rührte am Gunzenhäuser Stand die Werbetrommel für einen Besuch im Fränkischen Seenland.



Anna Kleemann rührte am Gunzenhäuser Stand die Werbetrommel für einen Besuch im Fränkischen Seenland.



Der Sachse liebt das Reisen sehr — und auch seine Reisemesse Ende Januar in der Landeshauptstadt. Über 30 000 Besucher stürmten vor zwölf Monaten die neu ausgerichtete Reisemesse Dresden, und auch in diesem Jahr waren es kaum weniger, bilanziert Touristik-Chef Wolfgang Eckerlein. Der Standort Dresden zeichne sich durch ein besonders buchungsfreudiges und kaufkräftiges Publikum aus. Die Messe habe gezeigt, dass die Reiselust hier weiterhin ungebrochen ist. Dafür sprechen auch die aktuellen Zahlen des Deutschen ReiseVerbands (DRV), wonach in Sachsen deutschlandweit die höchste Reisebürodichte herrscht.

An drei Tagen präsentierte die Reisemesse Dresden auf über 20 000 Quadratmetern die vielen Facetten der Urlaubs- und Freizeitgestaltung. Das Dresdner Messegelände war komplett ausgebucht. Unter dem Motto „Raus aus dem Alltag“ bot die Veranstaltung umfassende Informationen zu den schönsten Tagen des Jahres und zeigte die ganze Vielfalt des Reisens, von Kurztrip bis Rundreise, von Städtetour bis Naturcamping, von Afrika bis Zugspitze. Über 400 Aussteller präsentierten die faszinierendsten Urlaubsregionen Deutschlands sowie traumhafte internationale Fernreiseziele. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit 300 Beiträgen auf der Bühne und in den Urlaubskinos weckte zusätzlich die Reiselust.

Wolfgang Eckerlein war zusammen mit seiner Mitarbeiterin Anna Kleemann erstmals in Dresden vertreten. Bislang hatte sich die Gunzenhäuser Tourist-Information bei Aktivitäten in den neuen Bundesländern auf die Städte Leipzig und Chemnitz beschränkt. Doch Eckerlein ist von der Veranstaltung in Dresden durchaus angetan: „Eine kleine, aber feine Messe mit einem überdurchschnittlich interessierten und begeisterungsfähigen Publikum.“

Dass Gunzenhausen und das Fränkische Seenland den Sachsen nicht gänzlich unbekannt sind, wurde bereits in den ersten Gesprächen klar. Ob Campingplatz am Altmühlsee oder Hotel in der Innenstadt, mit der Frau oder den Enkelkindern, Bierprobe und Schäufele, die Dresdner hatten zahlreiche Urlaubserinnerungen in petto, von denen sie gerne und mit strahlenden Augen berichteten. Eine kritische Frage wollten die Sachsen aber doch an die Touristiker aus Gunzenhausen richten: „Warum werbt ihr erst jetzt hier in Sachsen für die tolle Urlaubsregion?“

Für das Team der Tourist-Information Gunzenhausen hat damit die intensive Zeit der Messepräsenz in Vorbereitung auf die Urlaubssaison in diesem Jahr begonnen. Weitere Stationen bis zum Frühjahr sind Augsburg, Hamburg, Leipzig, München, Nürnberg und schließlich vor Ort die Messe Altmühlfranken in Weißenburg.

Stadt Gunzenhausen

Mail an die Redaktion