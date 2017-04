Stadt Gunzenhausen kauft den Bahnhof

GUNZENHAUSEN - Die Tagesordnung der jüngsten öffentlichen Stadtratssitzung umfasste stolze zwölf Punkte – aber das vielleicht spannendste Thema tauchte darauf gar nicht auf. Erst ein Antrag von Dr. Werner Winter (Freie Wähler) sorgte dafür, dass öffentlich bekannt wurde, an welchem "dicken Ding" im Rathaus gerade intensiv gedreht wird: dem Kauf des Gunzenhäuser Bahnhofs!

Beschluss mit Bauchschmerzen: Der Gunzenhäuser Stadtrat entschied mit großer Mehrheit, dass die Stadt den Bahnhof — und das 6600-Quadratmeter-Gelände bis zur „kleinen Unterführung“ — kaufen wird. © Jürgen Eisenbrand



Die Bemühungen der Stadt, das historische Gebäude (Baujahr 1865) zu erwerben, sind zwar schon mehrere Jahre alt, blieben aber bislang erfolglos: Die Deutsche Bahn konnte sich lange Zeit schlichtweg nicht entscheiden, ob sie das von dem damaligen "Star-Architekten" Friedrich Bürklein (Maximilianeum, Rathaus in Fürth, Bahnhöfe unter anderem in München, Augsburg, Würzburg, Bamberg und Ansbach) entworfene Gebäude tatsächlich abgeben will.

Jetzt aber, das wurde in der Sitzung deutlich, "steht die Tür offen", so Bürgermeister Karl-Heinz Fitz, der sich massiv dafür aussprach, die Gelegenheit beim Schopf zu packen: "Wir haben so lange darauf hingearbeitet, wenn wir das jetzt nicht machen, ist der Zug für lange Zeit abgefahren."

Wenn der Deal, den die Stadträte im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gegen drei Stimmen absegneten, tatsächlich klappt, würde die Stadt weit mehr als nur das Bahnhofsgebäude erwerben. "Es geht um ein etwa 6600 Quadratmeter großes Areal", sagte Fitz dem Altmühl-Boten am Tag nach dem Stadtrats-Votum.

Dieses erstrecke sich bis zur "kleinen Unterführung" in der Verlängerung der Zufuhrstraße, und lediglich die ehemalige Güterhalle bliebe ausgespart. Damit wäre genug Platz für Park-and-Ride-Flächen – und wohl auch für die Autos der Mitarbeiter im künftigen Landesamt für Schule, das nur einen Katzensprung entfernt auf dem Areal des "Haus Silo" gebaut werden wird.

Allerdings müsste die Stadt durchaus auch einige dicke Kröten schlucken. Denn: Die Substanz des Gebäudes ist "marode", wie Werner Winter, ein entschiedener Gegner des Ankaufs, monierte. Die Kosten für Brandschutz und Sanierung schätzt er auf "mindestens 3,5 Millionen Euro", zudem habe die Stadt weder "ein echtes Nutzungskonzept", noch könne sie frei über das Gebäude verfügen, weil die Bahn Teile davon weiter nutzen werde. Parkplätze solle man stattdessen lieber mit einer zweiten Tiefgaragenebene unter dem neuen Landesamt schaffen.

Bedenken meldete auch Dr. Hans-Peter Neumann an: "Wir kaufen die Katze im Sack", warnte der Sozialdemokrat. Die Bahn gebe "keine Gewährleistung für Altlasten", und sie habe sich als Bundesunternehmen auch nie um Denkmalschutz-Auflagen kümmern müssen: "Aber wenn wir kaufen, dann gilt der Denkmalschutz."

"Viel Geld, Zeit und Arbeit"

Stadtbaumeisterin Simone Teufel hat beim Gedanken an den Erwerb des Bahnhofs ebenfalls Bauchschmerzen. Zwar verstehe sie die Argumente der Befürworter, "aber wir werden viel Geld, Zeit und Arbeit aufwenden müssen". Und sie betonte, dass das Bauamt der Stadt derzeit mit anderen Projekten bereits voll ausgelastet sei: "Wir können da momentan nichts zusätzlich umsetzen."

Die Mehrheit der Stadträte freilich plädierte dafür, die "historische Chance" (der Grüne Peter Schnell) zu nutzen. Zwar würde er als Privatmann den Bahnhof nicht kaufen, aber: "Dichtmachen kann keine Alternative sein." Genau mit diesem Gedanken spiele jedoch die Bahn, hatte zuvor Rathaus-Chef Fitz erläutert.

Der Grund: Ein Brandschutzgutachten aus dem Jahr 2014 verpflichtet die Bahn zu entsprechenden Investitionen – aber das Staatsunternehmen hat dafür kein Geld. Deshalb hatte es in den Verhandlungen mit der Stadt angedeutet, notfalls alle Mietverträge für den Bahnhof zu kündigen und das Gebäude zu schließen. "Das ist das Eingangstor für umweltfreundliche reisende Urlauber", sagte Schnell. "Wie schaut da ein verfallenes Gebäude aus?" Und der Grüne empfahl: "Wir müssen es erwerben."

Fitz’ CSU-Parteifreund Manfred Pappler räumte zunächst ein, dass man den Bahnhof, "wenn man ehrlich ist, eigentlich nicht kaufen würde". Um dann mehrere "Abers" hinterherzuschieben. Vieles spreche nämlich trotzdem für den "Zeitpunkt jetzt": Wenn die Bahn zusperre, sei "für den Bahnhof der Zug abgefahren", griff er die Redewendung des Bürgermeisters auf. Deshalb wolle er das Risiko nicht eingehen, einen möglichen Kauf in die Zukunft zu verschieben.

"Viele Jahre die Hand drauf"

Zwar habe die Bahn auch nach einem Verkauf "auf etliche Teile noch viele Jahre die Hand drauf, die wir nicht renovieren können". Dennoch plädierte er dafür, jetzt zu kaufen, das Notwendigste in Sachen Brandschutz zu tun und die Verträge mit den Mietern im Bahnhof weiterlaufen zu lassen. So habe man Einnahmen, die bei der Refinanzierung helfen würden, hatte zuvor schon Fitz argumentiert.

"Irgendwann", so Pappler, werde es dann einer künftigen Stadtrats-Generation vorbehalten sein, dem Bahnhof wieder seine ursprüngliche Architektur zurückzugeben und eine "zukunftsfähige Nutzung" zu entwickeln.

Hin- und hergerissen zeigte sich auch die SPD-Stadträtin Angela Schmidt: Zwar gebe es der Stadthaushalt eigentlich nicht her, sagte sie, "aber diese Chance können wir uns nicht entgehen lassen". Sie rate deshalb, "in den sauren Apfel zu beißen" und dem Kauf zuzustimmen. Womöglich böte ja der Bahnhof die Möglichkeit, in Gunzenhausen endlich eine Kleinkunstbühne oder neue Räume für das Jugendzentrum einzurichten.

Am Ende stimmte das Kommunalparlament mit großer Mehrheit dafür, den mehr als 40 Seiten starken Kaufvertrag zu unterschreiben, womit Fitz eventuell schon im Mai rechnet. Über den Preis des Objekts will das Stadtoberhaupt derzeit noch nicht öffentlich reden; erst soll das Geschäft unter Dach und Fach sein. Das Volumen der nötigsten Brandschutz-Maßnahmen umfasse laut Bahn rund 120 000 Euro, so Fitz gegenüber dem Altmühl-Boten.

Bleibt zu hoffen, dass die Bahn bei solchen Kostenschätzungen besser liegt als bei der Pünktlichkeit ihrer Züge.

