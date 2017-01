Stadt Spalt wartet 2017 mit vielen Höhepunkten auf

SPALT - „Schönes und Abwechslungsreiches“ verheißt das Spalter Veranstaltungsjahr 2017. So bekunden es Bürgermeister Udo Weingart und Tourist-Info-Chefin Helga Klüh bei einem Pressegespräch. Und so ist es auch einer neuen Broschüre zu entnehmen. Sie ist chronologisch geordnet, bietet aber auf den ersten zwei Seiten auch einen Überblick über die Höhepunkte: vom Faschingszug bis zum Stephansritt.

Das Spalter Brauereifest wird auch in diesem Jahr für begeisterte Besucher sorgen, die zu vorgerückter Stunde auf den Bänken tanzen werden. © Jürgen Leykamm



Kaum sind die närrischen Tage 2017 vorbei, darf schon wieder das Zwerchfell strapaziert werden. Am Samstag, 11. März, steht nach dem großen Erfolg der diesjährigen Premiere die zweite Spalter Lachnacht mit Atze Bauer und weiteren Mitstreitern in der Stadtbrauerei auf dem Programm, Beginn ist um 20 Uhr. Von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. April, dürfte es beim Brauereifest selbst nicht minder lustig zugehen. Ein Zugpferd im Veranstaltungskalender, das in diesem Jahr einige Überraschungen hinter sich herzieht. Mit dabei sind auch „D’Raith-Schwestern & da Blaimer“. Im Rahmen der dreitägigen Feierlichkeiten geht zugleich das erste Craft-Beer-Festival über die Bühne, bei der ein halbes Dutzend Brauereien ihre gut gehopften Köstlichkeiten anbieten.

„Entdecke den Brombachsee“ heißt die Aktion zur Saisoneröffnung am Samstag, 29. April, ab 13 Uhr. Ein Familientag, an dem sich die gesamte Region als riesiger Outdoor-Abenteuerspielplatz präsentiert. Laut Klüh gibt es eine Kinder-Disco, die Vereine laden zu Sportangeboten und der Kreisjugendring zum Zirkusmobil. Des Weiteren darf sich auf Schatzsuche rund um und auf dem See (genauer gesagt auf dem Trimaran) begeben werden. Die Anliegergemeinden kooperieren hier bestens (wir berichteten).

Das Zusammenwirken ist auch beim vierten Kirschhoffest Trumpf, zu dem Großweingarten und Kalbensteinberg für Sonntag, 2. Juli, einladen. Ein Shuttle-Bus verbindet beide Orte. Im Juli starten auch die Aufführungen der Spalter Sommernachtsspieler, die diesmal den Klassiker „Arsen und Spitzenhäubchen“ geben. Am Samstag, 5. August, gibt es unter der Reihe „Lieder am See“ Rockklassiker in Serie: Dafür sorgen Rodger Hodgson (der einstige Leadsänger von Supertramp), Suzi Quatro, Uriah Heep und The Sweet. Am Tag davor ist schon Rea Garvey zu Gast.

Passend dazu führt die siebte Radio-Gong-Tour „Born to be wild“ am Sonntag, 27. August, die motorisierten Biker an den Kornhausplatz. Der Sender hat ihn das erste Mal als Ziel auserkoren, vorher war die Veranstaltung in der Fränkischen Schweiz zu Gast. „Magische Momente“ sind am Brombachsee heuer am Freitag, 1. September, ab 18 Uhr zu erleben.

Verstärkt liegt der Fokus in Spalt auf dem letzten Monat. Die Adventszeit kann mit vielen Angeboten aufwarten. Zum etwas anderen Weihnachtsmarkt gesellt sich etwa wieder die „Brombachsee-Weihnacht“, und am zweiten Weihnachtsfeiertag steht der traditionelle Stephansritt an. Die Stadt hofft in Kooperation mit den Gastronomen zudem auf viele Jahresabschlussfeiern. Und fürs eigene Museum HopfenBierGut wünscht man sich noch mehr Besucher. Besonders um Busgruppen wollen sich Weingart, Klüh und ihre Mitstreiter bemühen.

