Stadtmarketingverein hat jetzt eine hauptamtliche Kraft

Jeanette Kittel kümmert sich künftig um die viele Hintergrundarbeit - vor 3 Stunden

GUNZENHAUSEN - Der Gunzenhäuser Stadtmarketingverein begrüßte sein 125. Mitglied und bei diesem Anlass auch gleich seine neue, hauptamtliche Mitarbeiterin, Jeanette Kittel, die sich jetzt professionell um alle Belange des Vereins kümmert.

Anita Reinke (4.v.l.) wird mit ihrer Boutique "Äni‘s Fashion" als 125. Mitglied des Stadtmarketingvereins Gunzenhausen begrüßt, und Jeanette Kittel (2.v.l.) kümmert sich nun hauptamtlich um die Belange des Vereins. Foto: Viola Bernlocher



Dass der Stadtmarketingverein sein 125. Mitglied begrüßen kann, das symbolisiere das große Wachstum des erst vor rund drei Jahren gegründeten Gewerbeverbands, sagte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz bei der kleinen Feierstunde in der Mode-Boutique "Äni‘s Fashion". "Im Vergleich zur Einwohnerzahl ist das eine tolle Entwicklung. Bald begrüßen wir dann das 150. Mitglied", sagte Fitz mit einem Augenzwinkern. Unrealistisch ist das keineswegs, denn seit dem Beitritt von "Äni‘s Fashion" ist schon etwas Zeit vergangen und inzwischen ist die Mitgliederzahl weiter auf 131 gestiegen, ergänzt Patrick Bosch, der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins.

Ende vergangenen Jahres sei deshalb "ein wichtiger Schritt getan worden" und es wurde Jeanette Kittel, eine hauptamtliche Vollzeitkraft, eingestellt, die den Stadtmarketingverein seit 1. Januar mit 37 Wochenstunden unterstützt, erklärt Bürgermeister Fitz. Für die Vollzeitstelle und neue Projekte gewährt die Stadt dem Stadtmarketingverein deshalb für zwei Jahre einen Zuschuss von je rund 50 000 Euro. Das Geld solle aber nicht nur das Gehalt finanzieren, sondern auch allgemein die Arbeit des Vereins unterstützen. Dieser Zuschuss war im Stadtrat im vergangenen Oktober durchaus umstritten, wurde aber letztlich gewährt, um die gute Entwicklung nicht zu ersticken.

"Die Verstärkung ist wichtig, es läuft sehr viel Arbeit im Hintergrund", erklärte Bosch. Jeanette Kittel ist bereits seit März 2017 in Teilzeit angestellt gewesen, während sie an ihrer Masterarbeit im Fach "Regionalmanagement" an der Hochschule Triesdorf arbeitete, und kennt den Stadtmarketingverein also bereits ganz gut. Schon im Herbst 2016 absolvierte sie in der Wirtschaftsförderung und im Citymanagement der Stadt Gunzenhausen ein Praktikum. Für sie war das Praktikum damals ein "echter Glücksfall", kommt sie doch aus Heidenheim und wohnt inzwischen in Büchelberg. "Da kann man sogar mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren", sagt die junge Frau erfreut.

In ihrer neuen Stelle will sie vor allem Bürger und Geschäftsleute zusammenbringen und findet es "schön, dran zu arbeiten, dass sich Gunzenhausen auch weiterhin so positiv entwickelt, wie es in den vergangenen Jahren bereits begonnen hat", sagt Jeanette Kittel. Auch Boutique-Besitzerin Anita Reinke lobte: "Toll, was der Stadtmarketingverein auf die Beine bringt." Für sie mit ein Beweggrund, dem Verein – fünf Jahre nach Eröffnung ihrer Boutique – beizutreten.

Kittels Arbeitsgebiete umfassen in erster Linie die Mitgliederpflege, aber auch die Öffentlichkeitsarbeit und natürlich die Betreuung von Projekten wie dem digitalen Marktplatz "www.ingunzenhausen.de" oder aktuell auch die Umsetzung einer neuen Beschilderung. Die Arbeit jedenfalls wird ihr vorerst nicht ausgehen.

