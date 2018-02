Stadtwerke Gunzenhausen warnen Kunden vor Telefonbetrug

GUNZENHAUSEN - In letzter Zeit treten bundesweit immer häufiger Fälle auf, in denen Stromkunden der lokalen Stadtwerke getäuscht und zu Vertragsabschlüssen bewegt werden. Auch im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Gunzenhausen ist dies derzeit wieder der Fall.

Obacht, wenn das Telefon klingelt. Betrüger rufen immer wieder an, um persönliche Informationen von Strom- und Gaskunden zu erfragen. Foto: colourbox.de



Viele Kunden beschweren sich bei den Stadtwerken über diese unerlaubten Werbeanrufe. Manche Anrufer geben an, mit den Stadtwerken zusammenzuarbeiten. In anderen Fällen wurde unter Hinweis auf die angeblich bundesweite Umstellung auf Ökostrom versucht, an relevante Daten wie Kundenanschrift, Zählernummer und Kontonummer zu kommen.

"Viele unserer Kunden schätzen diese betrügerischen Telefonanrufe richtig ein. Strom- und Gaskunden sollten sich auf keinen Fall überrumpeln lassen und keine Angaben am Telefon preisgeben beziehungsweise keine Zusagen an der Haustür treffen", so Roland Dücker, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Gunzenhausen, einer hundertprozentigen Tochterfirma der Stadt Gunzenhausen.

"Gerade im Hinblick auf das unseriöse Geschäftsgebaren mancher Anbieter ist besondere Vorsicht beim Abschluss von Energielieferverträgen geboten", betont Dücker weiter. Der kaufmännische Geschäftsführer rät zur Achtsamkeit und hat dazu einige Hinweise parat: "Wichtig ist zum Beispiel, dass sich der Kunde Zeit nehmen kann, angebotene Preise zu vergleichen und sich nicht auf angebliche Kostenersparnisse verlässt."

Manche Anbieter versuchten, an der Haustür oder am Telefon teure Stromprodukte als angebliche Schnäppchen zu verkaufen. Am Telefon sollten keine Kundendaten wie Zählernummer oder Bankverbindung genannt werden. Habe der Kunde bereits bei einem Anbieter unterschrieben, zweifle nun aber an seiner Entscheidung, sollte er nicht zögern, von seinem 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. "Dies gilt auch für Vertragsbestätigungen, die dem arglosen Kunden nach einem ,unverbindlichen’ Telefonat ins Postfach flattern", so Dücker.

Die Gunzenhäuser Stadtwerke beauftragen nach seinen Angaben keine fremden Firmen für Vertragsabschlüsse oder zur telefonischen Abfrage von Kundendaten. Im Zweifelsfall sollten sich Verbraucher an ihre direkten Ansprechpartner bei den Stadtwerken Gunzenhausen, Thomas Seefried oder Stefan Schlecht (09831/8004-123 beziehungsweise -124) oder an die Polizei wenden.

