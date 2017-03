Stauraumkanal für Gunzenhausen wird viel teurer

GUNZENHAUSEN - Eigentlich hätte in der jüngsten Sitzung des Stadtrats bereits ein millionenschwerer Auftrag für den Bau des Hochwasserschutzes an der Promenade vergeben werden sollen. Stattdessen aber wird nun die Ausschreibung aufgehoben und die Maßnahme neu und europaweit ausgeschrieben.

Durch den Garten der Familie Braun soll eine Verbindung zum Stauraumkanal an der Promenade geschaffen werden, um bei Starkregen das Wasser aus dem Gunzenhäuser Marktplatz zu bekommen. Foto: Benjamin Huck



"Wenn einmal der Wurm drin ist", sagt der Volksmund, und allem Anschein nach ist er derzeit bei der Auftragsvergabe für den Stauraumkanal an der Altmühlpromenade samt Hochwasserpumpwerk ganz ordentlich drin. Denn es hakt gleich an mehreren Punkten.

Im Juni vergangenen Jahres reichte das zuständige Ingenieurbüro Miller, erläuterte Stephan Endres in der Stadtratssitzung, den Planungsstand für die wasserrechtliche Genehmigung ein. Der Bescheid Ende vergangenen Jahres gab diverse Änderungen mit letztendlich sehr deutlichen Auswirkungen auf die Kosten vor. Statt der im Sommer geschätzten Kosten von rund 6,3 Millionen Euro, summierten sie sich mittlerweile auf rund 8,2 Millionen Euro. Allein das Rohrmaterial, merkte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz an, verteuert sich durch die Vorgabe der Regierung von 200 000 auf 900 000 Euro.

Bei der nationalen Ausschreibung sollte nun eine Geisinger Firma den Zuschlag erhalten. Sie bietet ein einzigartiges patentiertes System an, das bei der Verlegung von Kanälen ohne Spundwände auskommt. Dies hätte den Vorteil, erläuterte Fitz die Auswahl, dass sich Lärm und Erschütterungen deutlich in Grenzen halten würden.

Allerdings war die Firma nur dank eines Nebenangebots günstiger als ein Mitbieter. Nebenangebote sind prinzipiell zulässig, erläuterte Stadtbaumeisterin Simone Teufel auf Anfrage des Altmühl-Boten, dennoch legte der insgesamt günstigste Anbieter nun bei der Vergabekammer der Regierung von Mittelfranken in Ansbach Beschwerde ein.

Die Stadt ist laut Fitz zwar der Meinung, dass dessen Einwände nicht greifen, dennoch laufe man Gefahr, in ein langwieriges Nachprüfungsverfahren verwickelt zu werden. Der Bau des Stauraums würde sich stark verzögern.

Dazu kam nun aber, dass die sogenannte VOB-Stelle, die die Vergabe von Bauleistungen prüft, der Stadt nahelegte, sie hätte die Maßnahme europaweit ausschreiben müssen. Ob nationale oder europaweite Ausschreibung ist eine Frage der Kosten, und die hatten sich bei diesem Vorhaben zwischen Juni und November deutlich erhöht.

Mit der neuerlichen Ausschreibung, zeigte sich Fitz in der Sitzung überzeugt, komme die Stadt "zeitnäher" zu einem Ergebnis, man verliere dadurch etwa zwei Monate. Es sei auf jeden Fall wesentlich sinnvoller, als "in einen Vergaberechtsstreit hineinzugehen".

6,76 Millionen Euro sind im städtischen Haushalt derzeit für die Maßnahme hinterlegt. Von den rund zwei Millionen Euro Mehrkosten muss die Stadt 1,4 Millionen Euro tragen, der Rest entfällt auf die Sickerwasserleitung, die das Wasserwirtschaftsamt finanziert.

Zur Deckung dieser Summe will Stadtkämmerer Werner Stützer, machte er in der Sitzung deutlich, nun auf mehrere Töpfe zurückgreifen. Da ist zum einen die Abwasserabgabe, die die Stadt alljährlich an den Freistaat für die Einleitung der gereinigten Abwässer aus der Kläranlage in die Altmühl bezahlt. Bei Investitionen, die zur Verbesserung der Kläranlage beitragen, kann diese Abwasserabgabe zurückerstattet werden, und zwar für höchstens drei Jahre. Das sind in etwa 350 000 Euro.

Weitere 500 000 sind im Haushalt für Kanalsanierung vorgesehen, schließlich gab es beim Haushalt 2016 eine neuerliche Verbesserung, die Stützer zwar gerne den Rücklagen zugeführt hätte, die nun aber mit 550 000 Euro in den Stauraumkanal und das Pumpwerk fließen werden.

Stützer erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass 60 Prozent der Kosten auf die Gebührenzahler, also die Bürger, umgelegt werden sollen. Bisher ist man dabei von den im Juni berechneten Kosten ausgegangen, der Stadtrat müsse noch entscheiden, ob das auf die tatsächlichen Kosten erweitert werde.

MARIANNE NATALIS