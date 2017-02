Stepptänzer begeisterten in Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Irischer Stepptanz vom Feinsten, ein akrobatisches Liebespaar, stolze Tänzer und Tänzerinnen, ein perfekter Sound, perfekte Lichttechnik, ein Programm voller Hits – die Broadway Dance Company und die Dance Factory Dublin brachten die Stadthalle zum Brodeln. In der "Night of the Dance" fand eine professionelle Energieübertragung von den Tanzprofis zum Publikum statt.

Irischen Stepptanz vom Feinsten und eine spektakuläre Show boten die Tänzer von „Night of the Dance“ in der Gunzenhäuser Stadthalle. Das Publikum war hin und weg. Foto: Babett Guthmann



Riverdance, der traditionelle irische Stepptanz, ist seit Jahren en vogue, und die Faszination, die dieser Tanz damals wie heute auf die Zuschauer ausübt, erklärt sich wohl aus der etwas ungewöhnlichen Haltung der Tänzerinnen und Tänzer: Der Oberkörper und die Arme bleiben seltsam starr, dafür scheint ein Riverdance-Künstler ungefähr sechs Beine zu haben und stanzt mit den Stahlplatten auf den Sohlen irrwitzig schnelle und komplexe Rhythmen ins Bühnenholz. Das Besondere an dieser von irischen Traditionen inspirierten Tanzshow: Die rasante Performance wird bevorzugt in Formation getanzt. Macht bei 14 Tänzern gefühlt 84 Tanzbeine, die das Publikum zum Toben bringen.

Dazu gibt es üblicherweise keltische Musik, doch die Company um den Choreografen und Solisten Liam Caputo steppt leichtfüßig durch die Hitlisten. Bei vielen der kunterbunt gemixten Choreografien tritt die irische Tanztradition zugunsten des modernen Tanztheaters in den Hintergrund, so bei "Dangerous" von David Guetta, bei "Faded" von Allan Walker oder musikalischen Zitaten aus "Dirty Dancing". So gibt es auch eine Hommage an die Pop-Ikone Michael Jackson und einen Gastauftritt von Lady Gaga, bei der die Tänzer zur Hochform auflaufen.

Für seinen Auftritt erhielt das Akrobatik-Duo Laritza Briel und Martin Escalante viel Beifall in der Stadthalle. Foto: Babett Guthmann



Das Latin-Medley sind die Sternstunden von Daily Izquiero Mejia und Cristina Lungo, während Juan Carlos Martinez als Profi-Breakdancer die Grenzen zwischen Tanz und Akrobatik austestete. Zirkusreif war der Auftritt des Akrobatik-Duos Laritza Briel und Martin Escalante. Anleihen aus dem Manegenrund gab es auch bei den Auftritten des Tänzers und Musik-clowns Igor Tejeda.

"The Night of the Dance" war ein wunderbares Spektakel aneinandergereihter Tanz- und Akrobatiknummern. Das Einzige, was die Zuschauer ein wenig befremden konnte, war das verspannte Lachen, das sich die Tänzerinnen und Tänzer regelmäßig auf die Lippen quälten, doch wahrscheinlich gehört auch dies dazu: The Show must go on!

BABETT GUTHMANN