Superstars geben sich in Endernorf ein Stelldichein

Im August locken "Lieder am See" wieder zwei Tage lang an den Strand des Brombachsees - vor 1 Stunde

ENDERNDORF - Am Samstag, 5. August, findet am Enderndorfer Badestrand wieder das Musikfest „Lieder am See“ statt. Mit dabei sind große Namen der Rockgeschichte. Und bereits am Vorabend gibt es etwas für die Ohren.

Er eröffnet die zwei Rocktage am Großen Brombachsee bei Enderndorf: Rea Garvey, der mit seiner Band Reamonn schon die größten Hallen füllte. © Hans von Draminski



Denn am Freitag, 4. August, tritt der irische Sänger Rea Garvey am Strandbad in Enderndorf auf. Zwar nutzt der Künstler, der mit seiner Band Reamonn Anfang der 2000er-Jahre den Durchbruch schaffte, die Bühne von „Lieder am See“ mit. Das Konzert findet jedoch — wie das von Rapper Cro im vergangenen Jahr — als Extra-Veranstaltung statt. Einlass ist um 18 Uhr, Rea Garvey und seine Band treten um 20 Uhr auf.

Bei der siebten Auflage des Freiluftfestes am Großen Brombachsee öffnen sich die Pforten am Samstag, 5. August, um 13 Uhr. Die erste, noch nicht bekannte, Band spielt ab 14.30 Uhr auf der Bühne am See.

Ab 15.45 Uhr stehen die vier Herren von The Sweet auf der Bühne. Mit weltweit mehr als 55 Millionen verkauften Alben gelangen der Glamrock-Band 34 Nummer-Eins-Hits rund um den Globus mit zeitlosen Liedern wie „Blockbuster!“, „Hell Raiser“, „The Ballroom Blitz“,„The Six Teens“, „Action“, „Fox On The Run“ und „Love Is Like Oxygen“. Die aktuelle Tour wird die letzte größere Tournee von Andy Scott, dem letzten Gründungsmitglied der Band, Peter Lincoln, Bruce Bisland und Tony O’Hora gewesen sein.

Bühne mit Biergarten

In den Umbaupausen können Musikfans zur Biergartenbühne wechseln. Dort spielt die aus den vergangenen Jahren bewährte Band Human Touch fetzige Rock-Klassiker aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Mit Gitarren, mehrstimmigem Gesang und druckvollem Rhythmus werden Marko Bittner (Gitarre und Gesang), Sylvia Lindauer (Gesang und Percussion), Sigi Hoga (Gitarre) und Holger Munch (Bass) rockige Songs von Stars wie den Beatles, CCR, Bruce Springsteen oder den Eagles in neuen „Unplugged“-Versionen live spielen.

Unverwüstlich: Bernie Shaw, Sänger der Rockband Uriah Heep. © Hans von Draminski



Uriah Heep (ab 17.45 Uhr) benannten sich nach einer Figur aus dem Roman David Copperfield von Charles Dickens. Gemeinsam mit Black Sabbath, Deep Purple und Led Zeppelin zählen sie zu den frühen und erfolgreichsten Vertretern des Hardrock. Im Unterschied zu vielen anderen Interpreten des Genres gewichten Uriah Heep in einem Teil ihrer Werke die melodische und romantische Seite des Hardrock durch ihren ausgefeilten, oft mehrstimmigen Gesang stärker. Die Band hat bis heute über 30 Millionen Tonträger verkauft.

Während die Techniker für die nächste Gruppe umbauen, können die Besucher um 19.15 Uhr eine Rundfahrt mit der „MS Brombachsee“ machen. Der Trimaran schippert ein zweites Mal um 21.15 Uhr über den See.

Kleine Frau, große Röhre: Suzi Quatro rockt in Enderndorf. © Klaus-Dieter Schreiter



Um 20 Uhr heißt es dann: Bühne frei für Suzi Quatro! In der Musikwelt machte die 1,57 Meter kleine und als weibliche „Elvis-Presley-Kopie“ bezeichnete Suzi Quatro erstmals 1973 auf sich aufmerksam: Gleich Ihre erste Single „Can The Can“ schoss an die Spitze der britischen Charts und sorgte weltweit für Aufsehen. Ihr Support für die legendären „Grand Funk Railroad“ in Amerika und Australien zog eine eigene US-Tour nach sich. Zur US-Single „All Shook Up“ gratulierte ihr Elvis Presley höchst persönlich.

Auch die folgenden Singles „48 Crash“ und „Daytona Damon“ platzierten sich vorne in den Charts. Im Februar 1974 gelang Suzi Quatro mit „Devil Gate Drive“ erneut der Sprung an die Chart-Spitze. Auch „Too Big“, „The Wild One“ und „Your Mama Won’t Like Me“ behaupteten sich in den Hitparaden. Bereits seit neun Jahren moderiert Suzi in der BBC die wöchentlich Radio-Show „Wake Up Little Suzi“.

Mit „Supertramp“ wurde er zum Superstar: Roger Hodgson, die Stimme der britischen Pop-Legenden, ist am Großen Brombachsee live zu sehen. © Michael Matejka



Den Abschluss des Tages bildet um 22.15 UhrRodger Hodgson mit Band. Der Brite war im Jahr 1969 einer der Gründer von Supertramp und gehörte bis zu seinem Ausstieg 1983 zur Band. Während dieser 14 Jahre komponierte, sang und arrangierte er die meisten der dauerhaften Rock-Standards, welche Supertramp zu einem weltweiten Phänomen machten. Seine zeitlosen Klassiker — „Give a Little Bit“, „The Logical Song“, „Dreamer“, „Take the Long Way Home“, „Breakfast in America“, „School“, „Fool’s Overture“, „It’s Raining Again“ — sorgten dafür, dass mehr als 60 Millionen Alben dieser Gruppe verkauft wurden.

Bei „Lieder am See“ wird Hodgson all jene Hits live spielen, die er zuerst mit Supertramp aufgenommen hat. Begleitet von einer vierköpfigen Band, ist Hodgson 2017 im Rahmen der „Breakfast in America“-Tour in zahlreichen Staaten unterwegs.

Karten gibt es für 65 Euro (Rea Garvey: ab 26,25 Euro) im Vorverkauf. Kinder haben am Samstag bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres freien Eintritt. Für Festivalbesucher, die nur eine Nacht zelten möchten, steht eine Wiese kostenfrei zur Verfügung. Außerdem gibt es kostenlose Stellplätze für Wohnmobile. Mehr Informationen zur Veranstaltung im Internet unter www.liederamsee.de.

Karten gibt es, unter anderem, in der Geschäftsstelle des Altmühl-Boten, Rathausstraße 8 (Mo.-Do. 8-12, 13-17, Fr. 8-12, 13-16 Uhr)