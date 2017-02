„Tablet-Klasse“ an der Gunzenhäuser Wirtschaftsschule

GUNZENHAUSEN - Die Digitalisierung macht auch vor den Schulen nicht halt. In Kooperation mit der Bildungsregion Altmühlfranken und dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen hat die Wirtschaftsschule in Gunzenhausen nun die Weichen für eine Tablet-Klasse zum Schuljahr 2017/2018 gestellt.

Die Digitalisierung macht auch vor den Schulen in Altmühlfranken nicht halt. An der Wirtschaftsschule in Gunzenhausen startet im nächsten Jahr eine Tablet-Klasse. © dpa



Zum nächsten Schuljahr wird die Wirtschaftsschule neben der allgemein bekannten Schulklasse auch eine Tablet-Klasse anbieten. Anstatt in Büchern zu blättern, sollen dann die Tablets gezückt werden. Dadurch werde der Unterricht flexibler. So könnten damit zum Beispiel jederzeit Präsentationen im Unterricht erstellt und an die Wand projiziert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Zukunftsinitiative Altmühlfranken.

Der Startschuss für die Tablet-Modellklasse zum Schuljahr 2017/2018 ist gefallen. Landrat Gerhard Wägemann, Greta Weisenseel (Bildungsregion Altmühlfranken) und BSZ-Chef Thomas Grad glauben an den Erfolg. © ZiA



Doch das Tablet attestiert den Schülern keinen Freifahrschein, um den Unterricht nicht ernst zu nehmen. Durch spezielle Apps kann eine eigene Schuloberfläche erstellt werden, die durch die Verbindung mit dem Schul-WLAN aufgespielt wird. In der Schule funktionieren dann beispielsweise nur noch die für den Unterricht benötigten Apps. So lernen die Schülerinnen und Schüler das Tablet von einer ganz anderen Seite kennen, nämlich als „Arbeitsgerät“.

Landrat Gerhard Wägemann kennt die Vorteile eines Tablets, da es mit einer Bluetooth-Tastatur flexibel überall als Arbeitsgerät einsetzbar ist. Gemeinsam mit dem Schulleiter der Wirtschaftsschule, Oberstudiendirektor Thomas Grad, begrüßt er das fertige Konzept, das der Startschuss für die Modellklasse ist. Diese ist für das kommende Schuljahr geplant und soll in der 7. Jahrgangsstufe der Wirtschaftsschule des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums in Gunzenhausen eingeführt werden.

Die Schüler arbeiten dann bis zur 10. Klasse mit den Tablets, die sie auch mit nach Hause nehmen und nach ihrer Schulzeit behalten dürfen. Ganz ohne Selbstbeteiligung der Eltern geht es aber bei der Tablet-Klasse nicht, doch die Erfahrung anderer Modellklassen hat gezeigt, dass das zeitgerechte Lernen eine Investition wert ist. Dessen ist sich auch Schulleiter Thomas Grad sicher, der die Modellklasse als Chance für die Zukunft sieht.

Nähere Informationen zum Konzept und den Rahmenbedingungen der Tablet-Klasse gibt es für interessierte Eltern am Donnerstag, 23. Februar ab 18 Uhr auf dem Info-Abend der Wirtschaftsschule in Gunzenhausen.