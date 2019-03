Teile der Gunzenhäuser Stadtverwaltung ziehen um

Rathaus soll barrierefrei werden - Bauarbeiten beginnen Mitte April - vor 24 Minuten

GUNZENHAUSEN - Das Rathaus soll barrierefrei werden und deshalb ist in der Stadtverwaltung nun großes Stühlerücken angesagt. Denn einige Ämter müssen vorübergehend ausziehen. Den Anfang machen am Donnerstag, 14. März, das Personalamt und die Pressestelle.

Bisher führten beide Türen ins Rathaus. Im Zuge des Umbaus bleibt der Hauptzugang (links) künftig geschlossen. Zu den noch verbleibenden Verwaltungsbereichen, wie etwa das Standesamt oder die Bauverwaltung, gelangt man während der Umbauphase ausschließlich über die rechte Tür. © Marianne Natalis



Bisher führten beide Türen ins Rathaus. Im Zuge des Umbaus bleibt der Hauptzugang (links) künftig geschlossen. Zu den noch verbleibenden Verwaltungsbereichen, wie etwa das Standesamt oder die Bauverwaltung, gelangt man während der Umbauphase ausschließlich über die rechte Tür. Foto: Marianne Natalis



Zentraler Punkt des Rathausumbaus ist der Aufzug, der künftig einen barrierefreien Zugang aller Stockwerke im Rathaus möglich machen soll. Darüber hinaus erhält die Behörde ein ganz neues Foyer und zwar dort, wo bisher der Haupteingang und Zugang zum Rathausinnenhof ist. Schließlich benötigt die Stadtverwaltung aus Brandschutzgründen einen zweiten Fluchtweg, der wird künftig über eine Außentreppe in den Rathausinnenhof führen.

Im Zuge der Arbeiten müssen einige Ämter und Anlaufstellen ausgelagert werden. Sie erhalten Übergangsdomizile an verschiedenen Stellen in der Innenstadt.

Die Personalverwaltung und die Pressestelle ziehen morgen in die Osianderstraße 1, zum Eingang geht man zwischen Spitalkirche und Sport Heinrich durch. © Marianne Natalis



Die Personalverwaltung und die Pressestelle ziehen morgen in die Osianderstraße 1, zum Eingang geht man zwischen Spitalkirche und Sport Heinrich durch. Foto: Marianne Natalis



Das Personalamt und die Pressestelle kommen in der Osianderstraße 1 unter, der Umzug wird vermutlich zwei Tage in Anspruch nehmen, schätzt Stadtbaumeisterin Simone Teufel. Am morgigen Donnerstag werden die beiden Abteilungen deshalb ganz sicher nicht erreichbar sein, am Freitag aber sollte das meiste erledigt sein. Telefonnummern und E-Mail-Adressen bleiben auch in den neuen Räumen gleich, das gilt für alle betroffenen Abteilungen.

Für die Bürger sicher die wichtigste Anlaufstelle ist das Einwohnermeldeamt. Es ist künftig am Marktplatz 44, in dem Gebäude der Sparkasse neben Foto Braun, zusammen mit der Sozialverwaltung, dem Ordnungsamt und der Verkehrsüberwachung, zu finden. Die Mitarbeiter packen am Dienstag, 19. März, ihre Sachen, für diesen Umzug sind laut Simone Teufel drei Tage eingeplant.

Die Stadtkämmerei ist künftig in dem Haus Marktplatz 27 über der „S-Kultur“ zu finden. Der Eingang liegt allerdings in der Waagstraße, vom Marktplatz gibt es keinen Zugang zur Kämmerei. © Marianne Natalis



Die Stadtkämmerei ist künftig in dem Haus Marktplatz 27 über der „S-Kultur“ zu finden. Der Eingang liegt allerdings in der Waagstraße, vom Marktplatz gibt es keinen Zugang zur Kämmerei. Foto: Marianne Natalis



Letzte im Bunde ist ab Montag, 8. April, die Kämmerei, die ihren Standort künftig im Haus Marktplatz 27 über der S-Kultur hat. Der Eingang zur Kämmerei liegt dann in der Waagstraße, vom Marktplatz aus gibt es keinen Zugang. Das Gebäude im städtischen Besitz wird derzeit noch saniert, rund 400 000 Euro wurden hier inzwischen investiert. In den Kosten enthalten sind eine Klimaanlage und neue Möbel, unter anderem können sich die Mitarbeiter über höhenverstellbare Arbeitstische freuen. Auch nach Abschluss der Umbaumaßnahme im Rathaus soll in dem früheren Distlerhaus ein Bereich der Stadtverwaltung untergebracht werden, ob es aber die Kämmerei ist, steht noch nicht fest. Deren Umzug wird sich übrigens womöglich bis Ende April hinziehen. Denn bei der Auslieferung der neuen Möbel "knirscht es etwas im Gebälk".

Im Gebäude Marktplatz 44 ist künftig unter anderem das Einwohnermeldeamt und die Sozialverwaltung zu finden. © Marianne Natalis



Im Gebäude Marktplatz 44 ist künftig unter anderem das Einwohnermeldeamt und die Sozialverwaltung zu finden. Foto: Marianne Natalis



Ab Mitte April beginnen die Bauarbeiten im Rathaus. Der Rathausinnenhof wird dann für Baustellenfahrzeuge und Material benötigt, hier stehen deshalb keine Parkplätze mehr zur Verfügung. Auch der Zugang von hinten wird in absehbarer Zeit nicht mehr möglich sein. Vom Marktplatz aus gibt es während der Bauarbeiten nur noch einen Eingang zu den im Haus verbleibenden Ämtern, nämlich die grüne Tür neben dem Sitzungssaal. Das große Tor bleibt ab Mitte April geschlossen.

Marianne Natalis Altmühl-Bote E-Mail