Theater-Kritik: "Der zerbrochne Krug" in Muhr am See

MUHR AM SEE - Das war eine ganz neue Erfahrung: Kleists Lustspiel "Der zerbrochne Krug" in zeitgenössischem Gewand. Eigens für diesen Festspielsommer hat der Intendant der Altmühlsee-Festspiele den Auftrag für eine moderne Adaption des 1806 erstmals aufgeführten Stücks erteilt.

Szene aus "Der zerbrochne Krug" in Muhr am See. © Wolfgang Dressler



Der Schauspieler Philip Lang versuchte sich als Bühnenautor und beließ den Dorfrichter Adam zwar in seiner Zeit und lokalisierte die Handlung weiterhin in der holländischen Provinz nahe Utrecht. Richter Adam musste die sattsam bekannte Gerichtsverhandlung gegen sich selbst allerdings in einem recht ungewöhnlichen Jargon führen.

Die Aufführung schien gar nicht auf einer Theaterbühne stattzufinden, denn die Szenerie im Bürgerhof von Muhr am See wurde durch Intendant und Regisseur Christian Alexander Schnell zur Guckkasten-Bühne umfunktioniert. Wie in einer WG-Sitcom sollte das zum Lachvolk umgewidmete Publikum die mitunter herrlich absurden, manchmal aberwitzigen Einfälle des jungen Autors konsumieren.

Philip Lang erläuterte bei einem Gespräch vor der Premiere, er habe ein Faible für den US-Regisseur und Komiker Mel Brooks und das Multitalent Seth MacFarlane und dessen Comedy-Serien, und hier hat auch die Idee der Verfremdung des Kleist‘schen Originals ihre Wurzeln.

Für die Spielfreude der Akteure und vielleicht für die Originalität der Bearbeitung gab es am Ende freundlichen Applaus. Trotzdem: Muss man aus Bühnenliteratur Comedy machen? Sätze wie "Ich muss mal schnell für kleine Dorfrichter" haben sicher nicht allen gefallen.

Aber das ist halt das Schöne am toleranten Muhrer Festspielpublikum: Man lässt sich durch die Verwendung eines Holzhandys und die Bühnengraffiti "Fuck you Kleist!" nicht aus der Ruhe bringen.

Weitere Aufführungen von "Der zerbrochne Krug" im Bürgerhof Muhr am See: Samstag, 8. Juli, Freitag, 14. Juli, Samstag, 15. Juli, Donnerstag, 20. Juli, Freitag, 21. Juli, und Samstag, 22. Juli, immer um 20 Uhr.

