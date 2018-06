Theater trifft Genuss in Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Was ursprünglich als ein (kleiner) Theaterabend der Schauspielgruppe der Wirtschaftsschule geplant war, hat sich Stück für Stück zu einem schulübergreifenden Projekt zweier Klassen mit der Theatergruppe entwickelt. Das Ergebnis war eine absolut gelungene Veranstaltung mit knapp 200 Gästen. Motto: "Theater und Genuss".

Kultur und Kulinarisches: Das Flying Bufett der Berufsschüler mundete den knapp 200 Besuchern. © Uli Gruber



Auf das Publikum wartete nicht nur ein Theaterstück, bei dem sehr viel gelacht und mitgefiebert wurde, sondern auch feinste Gaumenfreuden mit Cocktails und einem Flying Bufett, das von Schülern der Klasse NGA10 der Berufsschule vorbereitet und serviert wurde.

Mit einem Organisationskonzept zur Veranstaltung und einem umfangreichen Marketing bewarb die Klasse V8 der Wirtschaftsschule im Rahmen ihres BSK-Unterrichts diesen Abend und organisierte den gesamten Ablauf. Die Schüler erstellten und verteilten individuell gestaltete Einladungen und Plakate sowie ein Kurzvideo.

Im Mittelpunkt des Abends stand die Inszenierung des Stücks "Zwei Engel wider Willen" der Theatergruppe der Wirtschaftsschule, eine Gaunerkomödie in vier Akten von Toralf Rückert. Dabei ging es um ein Gaunerpärchen (großartig gespielt von Jakub Franz und Luipold Carl), das aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und sich bei einer alten Polizeipräsidentenwitwe (Julia Galz brillierte hier) versteckt hat.

Deren Kinder (überzeugend: Kilian Smola und Anna-Maria Strauß) möchten sie am liebsten so schnell wie möglich in einem Altersheim sehen. Doch das können die zwei dusseligen Gauner, die eigentlich das Herz am rechten Fleck haben, natürlich nicht zulassen. Im Spiel ist dabei auch der Polizeihauptkommissar (Paul Rüger) unterstützt von seinen Polizistinnen (Lilly Fuchs und Julia Braun).

Spaß um ein Gaunerpärchen: Die Theatergruppe der Wirtschaftsschule präsentierte „Zwei Engel wider Willen“. © Uli Gruber



Einen großen Unterhaltungswert bot dabei nicht nur die Komik des Stücks an sich, sondern zum einen die wirklich sehr überzeugende Darstellung der Akteure. Zum anderen kamen aber auch eher unfreiwillig komische Szenen zustande, wenn der Text kurzzeitig vergessen oder Szenen "neu interpretiert" wurden. Aber die Art und Weise, wie diese junge Truppe diese ungeplanten kleinen "Fehler" ausglich, in das Stück integrierte und wieder in die Spur kam, war absolut sehenswert — auch wenn es Regisseur Michael Mages mehrmals den Schweiß aus allen Poren trieb, wenn er versuchte, durch möglichst unauffälliges Soufflieren seine Akteure wieder auf den richtigen Weg zu führen.

Alles in Allem wuchsen seine Schauspieler an diesem Abend aber über sich hinaus, und die mühevolle Arbeit in den vielen Proben machte sich bezahlt. Das empfand auch das Publikum so, das den Schülern lange und lautstark applaudierte.

Eine Fortsetzung der Theaterreihe wird es im nächsten Schuljahr sicherlich geben, wenn es wieder heißt: Vorhang auf an der Wirtschaftsschule Gunzenhausen!