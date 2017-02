Tierische Rettung: Reh schafft es nicht alleine vom Eis

Das Tier versuchte verzweifelt auf die Beine zu kommen - vor 1 Stunde

PFOFELD - Zu einem Rettungseinsatz der besonderen Art wurde am Montag die Polizei in Gunzenhausen gerufen. Am Südufer des Kleinen Brombachsee hatte sich ein Reh auf das Eis gewagt und schaffte es nicht mehr, selbstständig vom See zu kommen.

Am Montagnachmittag meldete sich eine Spaziergängerin bei der Polizei in Gunzenhausen und rief sie zum Kleinen Brombachsee in Pfofeld. Am Südufer, im Bereich des ehemaligen MUNA-Geländes, hatte die Frau ein Reh auf dem Eis entdeckt.

Das Tier versuchte verzweifelt auf die Beine zu kommen, um den See zu verlassen, jedoch blieben alle Versuche erfolglos.

Schließlich wurden die Feuerwehren aus Langlau und Gunzenhausen zur Rettung des Tieres gerufen.

Mit einem Eisrettungsschlitten wagten sich die Einsatzkräfte auf das Eis und brachten das Reh wieder sicher an Land. Es verschwand anschließend, fast wie im Disneyfilm, im angrenzenden Wald.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

blu

Mail an die Redaktion