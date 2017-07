Die Premiere ist gelungen: Erstmals charterten die Abiturienten des Simon-Marius-Gymnasiums Gunzenhausen - bedingt durch den Umbau der Stadthalle - die MS Brombachsee und verwandelten den Trimaran einen Abend lang in einen Ballsaal. Ob DJ, Dia-Show oder Quiz - der Abend in Bildern.

Perfekte Bedingungen für das Bürgerfest: Mit Musik und vielen weiteren Attraktionen lockt die beliebte Veranstaltung die Menschen in Scharen in die Gunzenhäuser Innenstadt.

Regnerischer Auftakt am Freitag: Der erste Tag des Bürgerfestes in Gunzenhausen in Bildern!