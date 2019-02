Topspiel der Gunzenhäuser Handball-Mädels

B-Juniorinnen des TVG empfangen direkte Konkurrentinnen — Volles Programm in der Stephani-Schule - 07.02.2019 16:13 Uhr

GUNZENHAUSEN - Ein volles Programm erwartet alte und – durch die Europameisterschaft womöglich animierte – neue Freunde des Handballs am Wochenende in Gunzenhausen: Gleich sieben Spiele gehen am Samstag und Sonntag in der Stephani-Turnhalle über die Bühne. Darunter ein absolutes Spitzenspiel.

Auch auf ihre Treffsicherheit wird es im Spitzenspiel ankommen: Mona Fucker, B-Juniorin beim TV-Gunzenhausen. Handball-Fans kommen am Wochenende in der Stephani-Turnhalle voll auf ihre Kosten. Foto: Foto: Mathias Hochreuther



Am Samstag um 17.45 Uhr empfangen die B-Juniorinnen des TV Gunzenhausen in der ÜBOL Nordwest als Tabellendritte (13:5 Punkte) den Tabellenzweiten, die DJK Waldbüttelbrunn (16:4). Bei einem Sieg überholen die Altmühlstädterinnen den Konkurrenten und schließen auf zum Spitzenreiter HSV Bergtheim, der bei zwei Spielen mehr ebenfalls fünf Minuspunkte auf den Konto hat (17:5). Gegen die Gegnerinnen vom Samstag haben die TVG-Girls übrigens noch eine Rechnung offen, kassierten sie im Hinspiel bei den Unterfranken doch eine ihrer beiden Saison-Niederlagen (17:21). Sollte der Coup gelingen, ist eine Woche später sogar der Sprung auf Tabellenplatz eins möglich, denn dann gastieren die Gunzenhäuserinnen in Bergtheim.

Den Auftakt des Heimspiel-Wochenendes bestreitet am Samstag um 14 Uhr die männliche D-Jugend mit ihrem Bezirksliga-Spiel gegen JSG Fürther Land II. Ein Sieg der Gunzenhäuser (Tabellensechster, 3:11 Punkte) gegen den Dritten (9:3) wäre dabei durchaus eine große Überraschung.

Um 16 Uhr ist der TSV Hof 1861 zum ÜBOL-Match bei der männlichen C-Jugend zu Gast. Brisant: Es ist ein Duell der Tabellen-Nachbarn. Die Altmühlstädter (17:7 Punkte) liegen auf Platz vier, die Oberfranken (19:5) einen Rang davor.

Den Samstag beschließen um 19.45 Uhr die Bezirksliga-Herren des TVG mit dem Match gegen den TSV Altenberg. Dabei treffen zwei Teams aufeinander, die jeweils 12 Minuspunkte auf dem Konto haben; mit zwei Spielen mehr rangieren die Altmühlstädter auf Platz fünf (16:12 Punkte), Altenberg ist derzeit Siebter (12:12). Im Hinspiel vor drei Wochen kassierten die Gunzenhäuser eine recht deftige 25:35-Niederlage – es gibt also etwas gutzumachen.

Den Auftakt am Sonntag bestreiten um 14 Uhr die männlichen B-Jugendlichen mit ihrem ÜBOL-Match gegen den Tabellenführer MTV Stadeln (13:3 Punkte). Der TVG (Fünfter mit 8:8 Punkten) geht hier als Außenseiter in die Partie, das Hinspiel in Fürth hatten sie mit 16:22 verloren.

Um 16 Uhr ist die männliche A-Jugend an der Reihe: Der souveräne Tabellenführer der ÜBOL Nordwest (19:3 Punkte) empfängt den Fünften, die DJK Waldbüttelbrunn (13:11). Im Hinspiel landete die TVG-Jungs einen deutlichen 43:27-Sieg.

Den letzten Anwurf führt am Sonntag um 18 Uhr die II. Herrenmannschaft aus. Sie trifft in der Bezirksklasse auf den TSV Altenberg II. Alles andere als ein Heimsieg des Tabellen-Vierten (13:5 Punkte) gegen den Siebten (6:14) wäre eine Überraschung.

Als einziges Team auswärts antreten muss am Sonntag (15 Uhr) die weibliche A-Jugend. Beim Schlusslicht ÜBOL Mitte, dem TSV Katzwang 05, sollte für den Tabellenzeiten aus der Altmühlstadt ein Sieg drin sein.

eis