Traditioneller Dreikönigslauf des SV Unterwurmbach

GUNZENHAUSEN - Zum 14. Mal richtete der SV Unterwurmbach einen Dreikönigslauf aus, bei dem insgesamt 2200 Euro für die BRK-Bereitschaftsgruppe und den Tierschutzverein Gunzenhausen gespendet wurden. Die etwa 150 Teilnehmer aller Alters-klassen wurden von Bürgermeister und Schirmherr Karl-Heinz Fitz auf die Strecken geschickt.

Die Dreikönigs-Benfizläufer hatten viel Spaß auf der gut geräumten Strecke. © Klaus Heger



In Anbetracht des winterlich kalten Wetters hatten die Veranstalter einen guten Draht zum Wettergott und die Strecken präsentierten sich in einem gut geräumten und sonnigen Zustand. Den Läufern standen mit elf, 8,7 und 5,6 Kilometern drei und den Nordic-Walkern mit 8,7 und die 5,6 zwei Strecken zur Verfügung. Weil es sich um eine reine Volkslaufveranstaltung handelte, erfolgte auch keine Zeitnahme. Das Wichtigste für die Teilnehmer war das gemeinsame Sporterlebnis und der Spaß am Laufen.

Bürgermeister Fitz stellte in seiner Begrüßung heraus, dass jedes Jahr der durch Spenden eingehende Erlös an soziale Einrichtungen übergeben wird. Dieses Jahr haben sich die Veranstalter des Sportvereins und der Laufgruppe für die BRK-Bereitschaftsgruppe Gunzenhausen, die auch bei der Evakuierungsaktion an Weihnachten in Augsburg zum Einsatz kam und den Tierschutzverein in der Altmühlstadt entschieden. Thomas Weydringer berichtete als Sprecher des Organisationsteams, dass sich der Verein nach langen Diskussionen bewusst für zwei regionale Organisationen entschieden hat, wobei das BRK auch immer die Laufveranstaltungen an Heilig-Drei-König und beim Altmühlseelauf betreut.

Thomas Weydringer, Paul Pfeiffer (BRK), Arno Riedel (Tierschutzverein), Kevin Münz (Sparkasse), Saskia und Marion Laux (beide Tierschutzverein) und Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (von links) bei der Scheckübergabe. © Klaus Heger



Nach dem coolen Lauf und einer heißen Dusche ließen sich die Läufer das reichhaltige Kuchenbuffet mit über 25 hausgemachten Kuchen schmecken. Bei der Spendenübergabe bedankte sich Thomas Weydringer bei allen Helfern, die diese Veranstaltung erst ermöglicht haben sowie besonders bei den zahlreichen Sponsoren, welche auch dieses Jahr den Lauf wieder finanziell unterstützt haben.

So ließen der FCN-Fanclub, das Gasthaus „Zur Linde“, der Lauftreff Ansbach, Lauf 10 aus Ansbach, der Lauftreff Abenberg-Wassermungenau, der Kulturverein Worma, die Sparkasse Gunzenhausen, die Stadt und die SPD-Stadtratsfraktion die Spendensumme auf insgesamt 2200 Euro anwachsen. Summa summarum kamen in den vergangenen 14 Veranstaltungen über 36860 Euro zusammen.

Für die BRK-Bereitschaftsgruppe nahm Paul Pfeiffer die Spende hoch erfreut entgegen und berichtete, dass die Gelder für die dringend notwendige Ersatzbeschaffung eines neuen Krankentransportfahrzeugs verwendet wird. Arno Riedel, der Vorsitzende des Tierschutzvereins, bedankte sich ebenfalls für die bereitgestellten Gelder und erläuterte, dass damit die Kastrationen wilder Katzen und die Versorgung der im Tierheim zu betreuenden Tiere finanziert werden soll.

KLAUS HEGER

