Traditionelles Faschingsturnier des TV Gunzenhausen

Am Samstagabend steigt in der alten Turnhalle in Merkendorf der "Lumpenball" - vor 18 Minuten

Am Wochenende findet wieder das Handball-Faschingsturnier des TV Gunzenhausen statt. Bereits zum 52. Mal spielen in der Altmühlstadt Mannschaften aus ganz Süddeutschland um den Stadt- und Sparkassenpokal.

Am Wochenende findet wieder das Handball-Faschingsturnier des TV Gunzenhausen statt. Bereits zum 52. Mal spielen in der Altmühlstadt Mannschaften aus ganz Süddeutschland um den Stadt- und Sparkassenpokal. © Heiner Kowal



Am Wochenende findet wieder das Handball-Faschingsturnier des TV Gunzenhausen statt. Bereits zum 52. Mal spielen in der Altmühlstadt Mannschaften aus ganz Süddeutschland um den Stadt- und Sparkassenpokal. Foto: Heiner Kowal



Wegen der Baumaßnahmen an der Spiel- und Sporthalle der Stephani-Schule wird das Turnier heuer in der Dreifachturnhalle des Simon-Marius-Gymnasium ausgetragen. Um auch in den Partien dem Fasching gerecht zu werden, gehen gemischte Mannschaften auf Pokaljagd. Ein Team besteht jeweils aus einer Damen- und aus einer Herrenmannschaft. Die erste Halbzeit treffen die Damenteams aufeinander und in der zweiten wird die Partie durch die beiden Herrenteams beendet. Das Gesamtergebnis entscheidet über die spätere Platzierung.

Zum ersten Spiel treffen am Samstag, 25. Februar, um 10 Uhr die Mannschaften von Zirndorf (D) und Vaihingen (H) auf den Oberen Neckar beziehungsweise Gunzenhausen. Danach greifen Gunzenhausen/B30 Chaos Troopers, Coburg/TUS Feuchtwangen, Heimaturlauber & Friends/Opolski Pekin, SV Obertraubling/TV 1905 Mainzlar, HC Erzgebirge/TSV Weißenburg und SG Schwabach-Roth/Obertraubling ins Turniergeschehen ein.

Im Anschluss an den ersten Spieltag, der gegen 17.30 Uhr zu Ende gehen wird, steigt in Merkendorf der beliebte „Lumpenball der Handballer“, für den bereits in der Turnhalle der Kartenvorverkauf startet. Auch in diesem Jahr wird wieder ein sehr günstiger Bustransfer angeboten (Infos hierzu in der Halle). Vom TV-Heim nach Merkendorf wird der Bus zumeist noch nicht sehr genutzt. Viel wichtiger ist der Transfer in der Nacht wieder zurück nach Gunzenhausen.

Nach einer ausgiebigen Faschingsfeier bei Musik von „AudioCrime“ wird es am Sonntag, 26. Februar, bereits ab 9.30 Uhr in der SMG-Halle wieder ernst. Beim Stammtisch für alle ehemaligen und interessierten Handballer bei Weißwürsten und dem einen oder anderem Kaltgetränk haben sich schon immer die tollsten Gespräche und Situationen ergeben. Die Handballer freuen sich auf ein ereignisreichen Wochenende, bei dem für jeden etwas dabei sein wird.

AB

Mail an die Redaktion