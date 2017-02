Treuchtlingen: VfL-Baskets nehmen hohe Hürde

Regionalligist bleibt nach 80:73-Sieg auf Platz 2 — Spitzenspiel am Freitag - vor 24 Minuten

TREUCHTLINGEN - „Wenn wir da mit einem Sieg rauskommen, dann ist trotz der Niederlage gegen Rosenheim noch alles möglich.“ So war der Tenor im Team des VfL Treuchtlingen, das am Samstag ohne ihren Coach Stephan Harlander zum schweren Spiel in Schwabing antreten mussten. Und es wurde die erwartet spannende Partie.

Einmal mehr der überragende Mann: Spielmacher Tim Eisenberger erzielte beim MTSV Schwabing satte 28 Punkte und holte sich 10 Rebounds. © Rainer Heubeck



Die Treuchtlinger legten einen Blitzstart hin. Stefan Schmoll erhöhte per Sprungwurf nach vier Minuten auf 10:4 und zwang Schwabings Coach Robert Scheinberg zu seiner ersten Auszeit. Doch die VfL-Jungs waren jetzt auf Betriebstemperatur. Simon Geiselsöder verwandelte seinen ersten Dreier, es sollten noch einige folgen; Tim Eisenberger schaffte es immer wieder an die Freiwurflinie, Stefan Schmoll traf praktisch aus allen Lagen, und als Jonathan Schwarz per Freiwurf auf 22:8 erhöhte, rieben sich nicht nur die knapp 50 mitgereisten Treuchtlinger Fans die Augen.

Denn die Mannschaft und der grippekranke Coach hatten gegen das mit hochgepriesenen Nachwuchs-Talenten gespickte Team aus München eine knappe Partie erwartet. Tabellenführer Coburg etwa tat sich jüngst extrem schwer in der hitzigen Atmosphäre der Morawitzky-Halle — und kam schließlich mit einem 77:72-Sieg gerade noch einmal davon.

Deshalb war es auch nicht verwunderlich, als die Gastgeber im zweiten Abschnitt zur Aufholjagd ansetzten, wobei sie immer wieder ihre körperlichen Vorteile am Brett nutzten. Der erfahrene Moritz Wohlers punktete fleißig und ließ sich am Ende mit 15 Punkten und zehn Rebounds in nur 22 Minuten Spielzeit ein Double-Double notieren.

Und dann war da ja noch Oscar da Silva. Der U18-Nationalspieler beeinflusste das Spiel in der ersten Halbzeit vor allem defensiv mit seiner Länge, Athletik und seinem Timing beim Blocken der Würfe; insgesamt schickte er drei Würfe zurück zum Absender. Im Schlussviertel blitzte dann auch offensiv sein enormes Potenzial auf. Mit zwölf Punkten blieb er allerdings unter seinem Saisonschnitt.

Es war vor allem die Defense des Tabellenzweiten aus Treuchtlingen, die für die 42:34-Halbzeitführung sorgte. „Wir haben ein paar unnötige Fouls gemacht und den Ball einige Male hergeschenkt. Sonst hätten wir schon zur Pause eine komfortablere Führung haben können“, fand Kapitän und Aushilfscoach Stefan Schmoll die richtigen Worte.

Gemeinsam mit Aufbauspieler Tim Eisenberger übernahm er die Verantwortung bei Spielerwechseln, Auszeiten und allen taktischen Hinweisen. „Ich bin extrem froh, dass das heute so gut geklappt hat ohne Harli. Danke an die Jungs, dass sie uns beiden vertraut haben“, so Eisenberger im Nachgang.

Diese mannschaftliche Geschlossenheit war es auch, die eine Schwabinger Aufholjagd verhinderte. Das dritte Viertel entschied der MTSV zwar mit 20:16 für sich, verkürzte so auf 58:54 und machte die Partie noch einmal spannend. Doch als es knapp wurde, konnten sich die Gäste dieses Mal auf ihr Wurfglück verlassen: Geiselsöder verwandelte seinen vierten Dreier, und Florian Beierlein erhöhte mit einem schwierigen Wurf auf 75:67. Eisenberger machte von der Freiwurflinie und per Korbleger schließlich den Deckel drauf. Mit 80:73 entschied der VfL die Auswärtspartie für sich.

Topscorer war am Ende Tim Eisenberger (28 Punkte), zudem angelte er sich zehn Rebounds und verteilte vier Assists. Schmoll kam auf 19 Punkte, Geiselsöder verwandelte vier seiner sechs Dreier und erzielte 18 Punkte.

Am kommenden Freitag reisen die Baskets zum vielleicht vorentscheidenden Spiel beim Tabellenführer in Coburg. Spielbeginn in der HuK-Arena ist um 20.30 Uhr.

AB

