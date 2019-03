Trödelmarkt unterm Hallendach kam sehr gut an

Aktion des Vereins "ENSoXX hilft — Hilfe für Menschen" zog viele Menschen an - vor 53 Minuten

GUNZENHAUSEN - Ein voller Erfolg war der erste Hallentrödelmarkt des Vereins "ENSoXX hilft – Hilfe für Menschen" in der Industriestraße. Dicht an dicht standen die Tische der privaten Anbieter, und der Strom der Schnäppchenjäger riss nicht ab.

Großer Andrang herrschte beim ersten Hallentrödelmarkt in der Industriestraße in Gunzenhausen. Dicht an dicht standen die Tische und der Zustrom der Schnäppchenjäger riss ebenfalls nicht ab. Foto: Marianne Natalis



Niemals hätte Lisa Feuchtmaier gedacht, dass der Trödelmarkt so viele Menschen anziehen würde. Zwischendurch hatte die Organisatorin der Veranstaltung sogar befürchtet, dass sich in dem großen Gebäude am Ende vielleicht nur vier bis fünf Anbieter verlieren könnten. Tatsächlich aber verwandelte sich die Halle, die das Unternehmen Hetzner online zur Verfügung gestellt hat, an diesem Sonntag in einen riesigen, kunterbunten Gebrauchtwarenmarkt. Von Kinderkleidung über Geschirr bis hin zu Hobelmaschinen blieb bei den Trödlern kaum ein Wunsch offen.

Und offensichtlich hatte sich die Nachricht vom bedachten Flohmarkt nicht nur bei den Verkäufern gut herumgesprochen, groß war auch der Zuspruch derer, die nach brauchbaren Dingen Ausschau hielten. So konnte manches gute Stück, das noch viel zu schade, zum Wegschmeißen war, einen neuen Besitzer finden.

Der Verein "ENSoXX hilft" will Menschen, die unvermittelt in Not geraten sind, schnell und unbürokratisch unterstützen. Effizient, nachhaltig, sozial dafür steht der Name der Organisation, die 2017 in Gunzenhausen ins Leben gerufen wurde und bisher noch nicht groß in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten war. Die Standgebühr von 10 Euro pro Biertisch kommt dem Verein zugute.

Die Idee, einen Trödelmarkt in einer großen Halle zu machen, stieß durch die Bank auf Begeisterung. Vor allem die Verkäufern konnten so in aller Ruhe und ohne Angst vor plötzlichen Regengüssen ihre Waren aufbauen, das wussten sie zu schätzen. Über 80 Prozent würden denn auch wiederkommen, so Lisa Feuchtmaier. Ob eine solche Veranstaltung allerdings noch einmal zustande kommt, steht noch nicht fest. Zunächst war laut Feuchtmaier nur diese eine geplant.

Sicher ist aber, dass die Kleiderkammer des Vereins in der Industriestraße 21 eine feste Bleibe hat. Viele der Anbieter spendeten am Ende des Tages die Kleidung, die sie nicht verkauft hatten, an den Verein. Somit ist die Kleiderkammer nun gut gefüllt, freut sich Lisa Feuchtmaier, die das Projekt managt. Bedürftige aus Gunzenhausen und Umgebung können sich dort nun einkleiden. Auch eine Dusche steht zur Verfügung und wer möchte, kann es sich bei einer Tasse Kaffee oder Tee gemütlich machen.

Die Kleiderkammer in der Industriestraße 21 in Gunzenhausen ist jeden Mittwoch von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Verein ist unter 09831/505178 oder info@ensoxx-hilft.de zu erreichen.

Marianne Natalis Altmühl-Bote E-Mail