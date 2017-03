Trotz Geldmangel soll alles in Schuss bleiben

Zweckverband Altmühlsee erneuert nach und nach seine Anlagen - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Es ist März, es ist kühl und regnerisch, doch in absehbarer Zeit werden sich wieder die Erholungssuchenden am Altmühlsee tummeln. Für das Frühjahr und die gesamte Saison sieht sich der Zweckverband Altmühlsee (ZVA) gut gerüstet, so Geschäftsführer Daniel Burmann im Gespräch mit dem Altmühl-Boten. Er verkennt dabei nicht die schwierige finanzielle Situation des Verbands.

Der Kiosk der Freizeitanlage Ornbau-Gern am Zuleiter hat unter den neuen Pächtern nochmals an Besuchern gewonnen und ist zu einem sehr beliebten Ausflugsziel geworden. Hier wie auch in Mörsach, wo ein neuer Pächter an den Start geht, sind die Sanitäranlagen erneuert worden. © Zweckverband Altmühlsee



Der Kiosk der Freizeitanlage Ornbau-Gern am Zuleiter hat unter den neuen Pächtern nochmals an Besuchern gewonnen und ist zu einem sehr beliebten Ausflugsziel geworden. Hier wie auch in Mörsach, wo ein neuer Pächter an den Start geht, sind die Sanitäranlagen erneuert worden. Foto: Zweckverband Altmühlsee



Genau nach Plan läuft die Sanierung der öffentlichen Sanitäranlagen am Zuleiter in Gern und in Mörsach. Die Winterbaustelle bereitete keine Probleme. "Zum 1. April ist alles betriebsbereit", kündigt der Geschäftsführer an. Er ist insgesamt sehr zufrieden, dass rund um den See die Toiletten in einem guten Zustand sind, was durchaus von Bedeutung für die Besucher und das Image des Gewässers sei. Die Sanitäranlagen in Schlungenhof und Muhr wurden bereits saniert, und die Anlagen in Wald befinden sich laut Burmann in einem einwandfreien Zustand.

Der Zweckverband habe es bisher schon so gehalten, dass die Infrastruktur am See kontinuierlich gewartet und verbessert werde, und diese Linie werde man beibehalten. Vieles aus der ersten Generation — der Altmühlsee wurde vor 31 Jahren eingeweiht — sei verbraucht gewesen und habe bereits eine Erneuerung erfahren, so Burmann. Auch beim noch neuen Erlebnisspielplatz am Walder Ufer werde man genau auf den Zustand der Spielgeräte achten, um immer auf einem erstklassigen Stand zu sein.

In diesem Jahr wird es eine Sommerbaustelle geben. Am Seezentrum Wald errichtet der ZVA eine Rettungsstation für die Wasserwacht (wir berichteten).

Für das nächste Jahr peilt der Zweckverband eine Vergrößerung der Terrasse am Kiosk in Wald in Form einer attraktiven "Plattform" an. Von dort habe man bekanntlich einen wunderbaren Blick auf das Gewässer. Dort könnten auch die Lounge-Möbel einen optimalen Platz finden.

Ebenfalls auf der Wunschliste — beschlossen ist noch nichts — steht, weitere Wohnmobilstellplätze zu schaffen. Hier existieren am Surfzentrum Schlungenhof 85 gut ausgerüstete Plätze. Daneben gibt es am Seezentrum Muhr eine Art Behelfsplatz mit immerhin 100 Plätzen. Burmann kann sich vorstellen, dass der Muhrer Platz seinen provisorischen Charakter verliert, indem der ZVA für den Stromanschluss und die Ver- und Entsorgung investiert. Das Thema Wohnmobilurlaub so aktuell und dominant, dass Verbesserungen und Vergrößerungen auf örtlicher Ebene langfristig ihre Berechtigung hätten. Man sehe aufmerksam, wie großzügig die Einrichtungen am Kleinen Brombachsee seien.

Durchaus aktuell sei auch noch die "Lagune" am Schlungenhöfer Ufer, also die Nutzung der dortigen kleinen Insel und der Bau eines kleinen Damms zum Ufer. Das Projekt sei wegen der Wegebaumaßnahmen rund um den See zurückgestellt worden, bleibe aber weiterhin "auf dem Schirm". Laut Burmann könnte ein gastronomisches Angebot in der "Lagune" durchaus seine Freunde finden, etwa für Firmenevents oder Hochzeitsfeiern. Die Beschilderung an Altmühlsee, Brombachsee und Rothsee wird grundlegend erneuert. Das soll im Jahr 2018 mithilfe eines Leader-Programms (EU-Gelder) geschehen. Auf der Badehalbinsel Absberg gibt es bereits einen Prototyp, der Daniel Burmann gut gefällt. Gedacht ist an Infotafeln, die keine Werbung enthalten und die sich optisch an die bereits vorhandenen Tafeln des Wasserwirtschaftsamts anlehnen. Der Besucher bekommt die Übersicht, was an seinem Standort alles geboten ist. Allein für den Altmühlsee ist mit Kosten von etwa 70 000 Euro zu rechnen.

Derzeit ist der Zweckverband, was das Geld für Investitionen angeht, schwach auf der Brust (wir berichteten mehrfach). Im Klartext: Man könnte und wollte viel mehr tun, als die Kassenlage hergibt. Der Bezirk Mittelfranken ist zwar weiterhin enger Partner der drei Seenzweckverbände, zeigt aber keine große Neigung, die Aufteilung seiner Finanzhilfe zu ändern. Genau das wäre aber im Sinne des ZVA-Vorsitzenden und Gunzenhäuser Bürgermeisters Karl-Heinz Fitz. Immerhin haben Fitz und Landrat Gerhard Wägemann, der Vorsitzende des Zweckverbands Brombachsee, jüngst mit Vertretern des Bezirks gesprochen, wie es weitergehen kann. Daniel Burmann deutet vorsichtig an, dass der Bezirk für wichtige und konkrete Projekte der Seenzweckverbände mehr Geld zur Verfügung stellen könnte. Die Hoffnung darauf sei im jetzigen Stadium zumindest berechtigt.

Beim Altmühlsee wird es wohl dabei bleiben, dass er auf sanften und auf Familientourismus setzt. Geeignete Flächen für größere Events stehen nicht zur Verfügung. Anders am Brombachsee, wo sich inzwischen private Veranstaltungen etabliert haben, man denke an "Burning Beach" bei Allmannsdorf und an "Lieder am See" in Enderndorf. Daniel Burmann jedenfalls blickt anerkennend in Richtung Brombachsee.

Dafür besteht seit einem Jahr der komplett asphaltierte Uferweg um Altmühlsee und Zuleiter. Beim Zweckverband ist man zuversichtlich, dass vor allem die Inlineskater vermehrt diese Strecke nutzen werden, und sei es auch nur in Teilabschnitten. Das werde die Frequenz am See erhöhen und auch der dortigen Gastronomie gut tun. Burmann: "Die 23 Kilometer sind wirklich attraktiv, und wir haben inzwischen auch die Beschilderung ergänzt."

WOLFGANG DRESSLER

Mail an die Redaktion