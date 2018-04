TV Gunzenhausen ist stolz auf sein neues Fitnessstudio

Neue Attraktion wurde eingeweiht — Finanziell gut aufgestellt

GUNZENHAUSEN - Der größte Sportverein im Landkreis steht "finanziell auf soliden Beiden". Dies verkündete Vorsitzender Kai Fucker bei der Jahreshauptversammlung des TV Gunzenhausen im Vereinsheim. Höhepunkt des Treffens war die offizielle Eröffnung des vereinseigenen Fitnessstudios.

Das Sportstudio wurde nun offiziell vom TV-Vorstand seiner Bestimmung übergeben: Kai Fucker, Christian Rieger, Holger Pütz-von Fabeck und Joachim Schmidt (im Vordergrund von links). © Reinhard Krüger



Obwohl durch die längere Schließung des Hallenbads fast 300 Mitglieder ausgeschieden sind, ist der TV mit 2212 Mitgliedern (Stand 31. Dezember 2017) immer noch einsame Spitze im Landkreis. Die Vorstände Kai Fucker und Holger Pütz-von Fabeck bemerken den Trend schon länger: "Die Leute melden sich sofort ab, wenn sie ihren Lieblingssport nicht mehr ausüben können." So etwas wie "gemeinsam eine Durststrecke überwinden" gibt es nicht mehr, beklagt Fucker.

Fast täglich schaut der 50-Jährige in der Geschäftsstelle vorbei, mäht den Rasen, zeichnet Belege und Rechnungen ab, hilft beim Einrichten des Fitnessstudios, geht vorneweg beim "Ramadam", dem Großreinemachen im Frühjahr und Herbst, und ist dadurch fast nicht mehr wegzudenken. Sein Vorstandskollege Pütz-von Fabeck ist voll des Lobes über die herausragende und zeitintensive Arbeit von Fucker.

Sparen, wo es Sinn macht, und Klotzen, wo es zielführend erscheint, heißt die Devise des Sportvereins. So konnte durch eine Photovoltaikanlage und durch eine solarunterstützte Warmwassergewinnung richtig Geld gespart werden. Stolz konnte Kai Fucker in seinem Rechenschaftsbericht die Auswirkungen der energetischen Sanierung verkünden: 6000 Euro weniger wurden für Strom und Gas überwiesen. Klotzen meint, Investitionen für die Zukunft auf möglichst hohem Niveau zu leisten. Welches Fitnessstudio verfügt über ein attraktives Freigelände, fragte Fucker mit schelmischem Grinsen? Da müsse man weit fahren oder habe Gunzenhausen gar ein Alleinstellungsmerkmal in der Hinsicht?

Die Tartanbahn wurde 2017 grundlegend gereinigt und der Sportrasen professionell vertikutiert. Kostenpunkt: rund 10 000 Euro. "Geld, das sich gelohnt hat", so Fucker. Im Übrigen geben ihm die Zahlen recht, dass die damalige außerordentliche Mitgliederversammlung grünes Licht für ein neues, vereinseigenes Sportstudio gegeben hat (wir berichteten). "Die Anmeldezahlen sind bereits jetzt so hoch, wie sie nach unseren Wünschen erst in einem halben Jahr sein sollten", sagte Fucker. Modernste, multifunktionale Sportgeräte in angenehmer Atmosphäre und zu attraktiven Bedingungen seien die Faktoren, um eine hohe Zahl von Interessenten anzulocken. Viele fleißige Hände sorgten dafür, dass sich die Kosten im Rahmen hielten. Sie schrubbten Böden, trugen Mobiliar und Gerätschaften nach draußen und sorgten immer für eine saubere Baustelle. Das galt auch für die Großreinemache-Aktionen im Frühjahr und Herbst, wo Hecken geschnitten, Unrat beseitigt und alles frisch geputzt wurde.

Die ausgeschriebenen Kurse, Zuzahlsport und Reha-Sport sind mittlerweile mit die größten Einnahmequellen des prosperierenden Vereins — im vergangenen Jahr flossen immerhin fast 53 000 Euro in die Kasse. Dass der TV mit der Zeit geht, belegte bei der Versammlung eine weitere Zahl. So wurden insgesamt 20 spezielle Trampolins für ein neues Kursangebot "Jumping Fitness" angeschafft. Obwohl dafür und die Ausbildung der Übungsleiter rund 10 000 Euro investiert wurden, haben sich die Ausgaben durch die hohe Zahl von Teilnehmern bereits zu 75 Prozent amortisiert, so Fucker.

Insgesamt bieten beim TV 65 Übungsleiter mit entsprechenden Lizenzen fast 37 000 Stunden im Jahr an. Die Ausgaben in Höhe von über 48 000 Euro haben sich gelohnt, "weil wir hohe Qualität anbieten wollen", stellte der Vorsitzende fest. "Wer eine Sportart sucht, findet sie beim TV", heißt sein Credo. Beispielhaft wurden neben Bodystyling und Pilates auch Einradfahren, Rückenschule für Kinder, Bauchtanz, Faszienkurs, Smovey und "Trittsicher durchs Leben" genannt. Das rief auch die Redaktion von SAT1-Bayern auf den Plan. Sie sendete einen ansprechenden und werbewirksamen Beitrag über die vielfältigen Aktivitäten des TV Gunzenhausen.

Jede Menge Veranstaltungen wie Fitnesstage, Faustballturnier, Teilnahme am Kulturherbst und Kirchweihumzug rundeten auch im letzten Jahr das gesellschaftliche und sportliche Programm ab. Zahlreiche gute bis sehr gute Platzierungen durch verdiente Sportler zeugen überdies davon, dass vieles richtig gemacht wurde und wird. Der Kassenbericht von Joachim Schmidt fand großen Beifall des Revisors Jürgen Merk. Einnahmen in Höhe von fast 340 000 Euro standen Ausgaben von 312 400 Euro gegenüber. Derzeit verfügt der Verein über ein Vermögen an Gebäuden, Grund und Inventar von rund 555 000 Euro, bei einer Verschuldung von 124 000 Euro. Nicht zuletzt sorgen die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle Manuela Gerke, Karin Maximowitz, Judith Peter und Kerstin Reichow dafür, dass der Laden läuft.

Probierten ein erstes Gerät im neuen Fitnessstudio und wollen selbst aktiv werden: Bettina, André, Jakob und Elisabeth Künold aus Gunzenhausen. © Reinhard Krüger



Bei dem Treffen gab es noch einen Antrag eines Mitglieds, doch bitteschön den guten und vor allem etablierten Namen "TV-Heim" wieder ins Leben zu rufen und offiziell zu verwenden und nicht mehr "TV-Sporthaus". Der Beifall brandete auf, die überwältigende Anzahl der Mitglieder stimmte dafür.

Viel Lob gab es dann bei der offiziellen Eröffnung von "Keep it Fit" – dem neuen Sportstudio. Viel Schweiß von Mitgliedern und Mitarbeitenden wurde vergossen, ehe das Studio seine Arbeit aufnehmen konnte. Einen ersten Eindruck verschaffte sich Familie Künold. Mutter Bettina, Vater André samt Jakob und Elisabeth schauten sich alles genau an. "Wir sind noch nicht Mitglieder und suchen etwas für Taekwondo für unseren Sohn", meinte Bettina Künold. "Aber wenn ich das hier so alles anschaue, bekomme ich selbst Lust, aktiv zu werden." Das Ziel der TV- Verantwortlichen scheint aufzugehen.

