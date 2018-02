TV–Handballer laden zum 53. Faschingsturnier

GUNZENHAUSEN - Ein ereignisreiches Wochenende steht den Handballern des TV Gunzenhausen wieder bevor. Zum bereits 53. Mal organisieren sie 2018 den Handballer-Fasching.

Der TV Gunzenhausen lädt an diesem Wochenende wieder zum Handballer-Fasching in die SMG-Halle. © Foto: Heiner Kowal



An diesem Wochenende veranstalten die Handballer aus Gunzenhausen ihr traditionelles Faschingsturnier. Höhepunkt wird auch in diesem Jahr wieder der abendliche Lumpenball in Merkendorf sein.

Der sehr frühe Zeitpunkt vom letzten Faschingswochenende hat sich dieses Jahr sehr positiv auf die Mannschaftsmeldungen ausgewirkt. So gehen jeweils acht Damen- und Herrenmannschaften auf Punktejagd, am Sonntag wird gemeinsam der Turniersieger gefeiert.

Gespielt wird in sogenannten Mixed-Teams. Das bedeutet, dass sich ein Team immer aus einer Damen- und einer Herrenmannschaft zusammensetzt. In der ersten Halbzeit spielen die Damen gegeneinander. Das Halbzeitergebnis ist zugleich der Spielstand zu Beginn des Männerspiels in der zweiten Hälfte. Gewertet wird dann nach jeder Partie der Endstand.

Dieses Jahr gehen erneut viele altbekannte Teams an den Start. Die Handballfreunde vom Oberen Neckar können beinahe schon als Gründungsmitglieder des Faschingsturniers bezeichnet werden. Zudem nehmen die Teams aus Aue, Mainzlar, Coburg und Vaihingen weite Anreisestrecken auf sich. Vervollständigt wird die Runde 2018 durch einige befreundete Mannschaften aus der Region. So können Zirndorf, Weißenburg und einige Spaßmannschaften – bestehend aus ehemaligen Gunzenhäuser Handballern, die zwischenzeitlich auf der ganzen Welt verstreut sind – in der Halle begrüßt werden.

Ein schönes Wochenende

Was in anderen Sportarten nahezu undenkbar wäre, ist im Handballsport kein Problem. So spielte die erste Männermannschaft noch am vergangenen Wochenende im Ligabetrieb der Bezirksliga gegen die SG Kernfranken. Nur eine Woche später kommt nun genau diese Mannschaft nach Gunzenhausen zum Faschingsturnier, um miteinander ein schönes Wochenende zu erleben. Turnierbeginn ist an beiden Tagen um 9 Uhr.

Shuttlebus eingerichtet

Am Samstagabend werden alle "Feierwütigen" mit dem eigens organisierten Shuttlebus zum Lumpenball nach Merkendorf gebracht und später auch wieder abgeholt. Wie in den Vorjahren konnten die Handballer mit der Partyband "Audiocrime" eine in Franken bestens bekannte Stimmungsband engagieren. Wenn die Stimmung gen Siedepunkt steigt, wird noch das Männerballett des TV Gunzenhausen für Gelächter sorgen.

Das Männerballett der TV-Handballer 2017 beim Lumpenball in Merkendorf. © Foto: TV Gunzenhausen



Häufig kann das Video vom Männerballett dann schon am nächsten Tag zum Ehemaligentreff beim Frühschoppen, der ab 10:30 Uhr stattfindet, begutachtet werden. Die TV-Handballer würden sich in diesem Jahr freuen, wenn sie dabei viele ehemalige Handballer in der Halle des Simon-Marius-Gymnasiums begrüßen können.

Noch im vergangenen Jahr trafen sich knapp 20 Ehemalige, von denen sogar einige Anreisen von bis zu drei Stunden auf sich genommen haben, nur um wieder einmal mit alten Bekannten Hallenluft schnuppern zu können.

Die Gunzenhäuser Handball-Familie lädt herzlich zu einem handball- und faschingsverrückten Wochenende ein.