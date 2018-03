TV-Handballer sind zurück in der BOL

GUNZENHAUSEN - Die Handballer des TV 1860 Gunzenhausen sind zurück in der höchsten Spielklasse Mittelfrankens. Mit einem 28:24 (14:12)-Sieg gegen die HG Ansbach II sicherte sich die Mannschaft von Trainer Christian Rieger am drittletzten Spieltag in der Bezirksliga den Aufstieg in die Bezirksoberliga

Die TV-Handballer feierten am Samstagabend den Aufstieg in die Bezirksoberliga. © Mathias Hochreuther



Bei der Gunzenhäuser "Red Night" in der mit rund 350 Zuschauern rappelvollen Halle des Simon-Marius-Gymnasiums kamen die TV-Handballer am Samstagabend zwar in den letzten zehn Minuten noch einmal ins Straucheln, kamen aber am Ende mit einem Vier-Tore-Vorsprung ins Ziel. Damit sind die Gunzenhäuser an den noch ausstehenden beiden Spieltagen nicht mehr von einem der ersten drei Plätze zu verdrängen, die zum Aufstieg in die Bezirksoberliga berechtigen.

Ehe sich der zweifache Torschütze Armin Butz ins Feiergetümmel stürzte, gab er aber noch die Marschrichtung für den Saison-Endspurt aus: "Ich will nicht als Zweiter oder Dritter aufsteigen, ich will als Meister in die BOL."

