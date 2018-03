Und schon wieder kann der Gegner nicht . . .

Handball: Bezirksligapartie des TVG gegen Fürth abgesagt — A-Junioren mit Spitzenspiel beim FC Neunburg - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Wie schon in der Hinrunde wurde das ursprünglich für den heutigen Samstag terminierte Handballspiel der Bezirksliga zwischen dem TV 1860 Gunzenhausen und der SG HG/HSC Fürth kurzfristig von den Fürthern mangels Personal abgesagt.

Das Hinspiel gegen den FC Neunburg verlief schmerzlich für den TV (in Schwarz), heute treten die Gunzenhäuser A-Junioren zum Rückspiel in der Oberpfalz an. © Foto: Mathias Hochreuther



Das Hinspiel gegen den FC Neunburg verlief schmerzlich für den TV (in Schwarz), heute treten die Gunzenhäuser A-Junioren zum Rückspiel in der Oberpfalz an. Foto: Foto: Mathias Hochreuther



Im Oktober 2017 hätten sich die beiden Kontrahenten, die bereits in der Bezirksoberliga auf dem Parkett den ein oder anderen Strauß ausgefochten hatten, erstmals in der Fürther Soldnerhalle getroffen. Schon damals allerdings musste das Schlusslicht wegen personellen Engpässen absagen. Ursprünglich gingen die Gunzenhäuser Verantwortlichen um Trainer Christian Rieger davon aus, dass die Partie zu Gunsten des TV gewertet wird. Im Gegensatz zum Fußball sind kurzfristige Terminierungen im Handball wegen der Hallenbelegungspläne nicht so einfach zu bewältigen.

Allerdings mussten die Altmühlstädter doch noch in die Kleeblattstadt fahren, am 3. Februar wurde das Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Schlusslicht schließlich neu angesetzt – was dem TV ein intensives Handball-Wochenende bescherte. Zunächst gewann Gunzenhausen am Samstag mit 35:26 in Fürth, einen Tag später ließ der Spitzenreiter einen 31:29-Erfolg bei der SG Kernfranken II in Neuendettelsau folgen.

Keine Neuansetzung mehr?

Eine Terminhatz sollte nach der erneuten Fürther Absage nun nicht mehr folgen. "Die Chancen, dass es dieses Mal zu keiner neuen Spielansetzung kommen muss, sind groß", sagt Trainer Christian Rieger, der von einer Spielwertung zu Gunsten des TV ausgeht. Immerhin stehen nur noch vier Spieltage bis zum Saisonende in der Bezirksliga an – und die haben es in sich.

Der Primus trifft im Endspurt auf seine vier Verfolger: Los geht es am Samstag, 17. März, mit einem Auswärtsspiel beim aktuellen Tabellenzweiten TV Roßtal II. Das Hinspiel in eigener Halle gewannen die "Gunners" auch dank einer lautstarken Heimkulisse knapp (24:20). In fremder Halle werden sich die Gunzenhäuser aber gewaltig strecken müssen, und hoffen dabei auch auf viele TV-Fans, die ihre Mannschaft in Roßtal unterstützen.

In heimischer Halle ist der Tabellenführer ja nach wie vor ungeschlagen, damit das auch im Endspurt so bleibt, ist zum vorletzten Heimspiel gegen die HG Ansbach II (4.) am Samstag, 24. März, 19.30 Uhr, eine besondere Aktion geplant: In der Gymnasiumhalle laden die TV-Handballer zur "Red Night". Eine rote "Zuschauerwand" soll durch ihre Unterstützung dazu beitragen, dass die Mannschaft weiter vom Aufstieg in die Bezirksoberliga träumen kann. Die Meisterschaftsfrage entscheidet sich dann wohl endgültig in den letzten beiden Saisonspielen, am Sonntag, 8. April, 16.30 Uhr, bei der SG Schwabach/Roth II (5.) und im finalen Heimspiel am Samstag, 14. April, 19.30 Uhr, gegen den TSV Wendelstein (3.).

Kein Samstag ohne Handball

Auch wenn die Männermannschaft also zwangspausieren muss, auf Handball muss die Gunzenhäuser Fan-Gemeinde nicht verzichten. In der Halle des Simon-Marius-Gymnasiums starten die um Platz eins kämpfenden D-Junioren heute Nachmittag ab 14.30 Uhr in der Bezirksliga gegen die JSG Fürther Land III in den Heimspieltag. Es folgen die D-Juniorinnen, ebenfalls in der Bezirksliga, gegen den TSV Rothenburg (16 Uhr).

Die C-Juniorinnen treffen in der Landesliga Nord um 17.30 Uhr auf den punktgleichen Tabellennachbarn TSV Schwabmünchen (6.). Die Gäste aus dem Schwäbischen spielen eine sehr offensive Abwehr, die man beim 22:17-Sieg im Hinspiel immer wieder durch ein gutes Laufspiel überwinden konnte. Der TV muss aber in der Abwehrarbeit vor allem ein Augenmerk auf die quirligen Spielerinnen des TSV legen. Im Hinspiel schafften es die Schwabmünchnerinnen immer wieder, sich an die Gunzenhäuser Führung heranzukämpfen, sodass die Partie erst zum Ende der Spielzeit entschieden wurde.

Zum Abschluss des (Handball-)Tages hofft die Frauenmannschaft auf den dritten Saisonsieg in der Bezirksliga, zu Gast ist um 19 Uhr der HC Neustadt.

Auswärts sind heute Abend (18 Uhr) die A-Junioren in der ÜBOL Ost im Einsatz, auf die Mannschaft von Trainer Jürgen Kött wartet das Topspiel beim FC Neunburg vorm Wald. Das Hinspiel haben die TV-Junioren wahrscheinlich noch in schlechter Erinnerung. Ende Januar empfingen die Gunzenhäuser den Tabellenführer aus dem Landkreis Schwandorf – und erhielten beim 26:45 eine bittere Lehrstunde.

Zudem beschließen die B-Junioren des TVG ihre Saison in der ÜBOL mit einem Auswärtsspiel beim TSV Lohr am Main (Samstag, 14 Uhr), und gleich zweimal müssen die C-Junioren in der ÜBOL ran. Heute um 14.15 Uhr beim TV Marktsteft, morgen um 16 Uhr bei der HSG Erlangen/Niederlindach.

MATHIAS HOCHREUTHER E-Mail