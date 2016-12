Unfallfahrer von Brand ist ermittelt

Tatverdächtig ist ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Sonneberg in Thüringen - 23.12.2016 11:14 Uhr

BRAND - Der Fahrer des schwarzer Skoda, der auf der B 466 bei Brand einen Unfall verursacht haben soll, ist offensichtlich ermittelt.

Unter anderem dieser silberne Polo wurde bei dem Unfall bei Brand in Mitleidenschaft gezogen, nun hat die Polizei den vermeindlichen Unfallfahrer ermittelt. © Horst Kuhn



Nach Angaben der Polizei Gunzenhausen handelt es sich wohl um einen 32-Jährigen aus dem Landkreis Sonneberg in Thüringen. Der Mann wollte am Mittwochabend aus Richtung Obererlbach kommend auf der Höhe von Brand einen vor ihm fahrenden Lastwagen und einen Traktor überholen. Und hinterließ dabei einen Scherbenhaufen.

Denn der Skodafahrer hatte ein entgegenkommendes Auto übersehen. Der BMW-Fahrer versuchte, nach rechts auszuweichen, stieß dabei in die Leitplanke und schleuderte von dort in den entgegenkommenden Verkehr. Neben dem BMW wurden zwei weitere Wagen in Mitleidenschaft gezogen und drei Personen leicht verletzt.

Um den genauen Hergang nachvollziehen zu können, sucht die Polizei aber dennoch Zeugen der Karambolage. Insbesondere wird der Fahrer des Traktors gesucht, der am Beginn einer Fahrzeugkolonne fuhr. Am Heck des Traktors war ein Aufkleber der Marke „Scania“ angebracht.

