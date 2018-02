"Unsinnger" in Spalt mit Höhen und Tiefen

SPALT - Mit dem "Unsinnigen Donnerstag" hat in der Hopfen- und Bierstadt Spalt die Hochphase des diesjährigen Faschings begonnen. "Spalter Fleckli" und ein bunt maskiertes Narrenvolk zogen durch die Straßen der Stadt, von Wirtshaus zu Wirtshaus, hin zum beheizten Faschingsfestzelt, wo die Live-Band "Appolonia" kräftig für Stimmung sorgte.

Starke Burschen braucht das Land: Diese Jungs haben sich für ihren Auftritt in den Spalter Gassen jedenfalls ordentlich Mühe gegeben. Foto: Horst Kuhn



Wer sich gegen 20 Uhr auf den Straßen bewegte, konnte sich zunächst noch wie in einem romantischen, stillen Städtchen fühlen. Doch dann setzte plötzlich der Run auf das Narrentreiben ein — trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ob mit einem der vier "Spalter Partybusse", mit eigens gecharterten Reisebussen, Taxi oder Privat-Pkw, von Stunde zu Stunde kamen mehr Narren — und es steigerte sich die Stimmung auf der Straße und in den Gaststätten.

Auffallend war, dass viele Jugendliche schon "vorgeglüht" anreisten, schon um 22.30 Uhr waren die ersten "stark Angeheiterten" auf den Bänken oder am Straßenrand sitzend anzutreffen, und die Straßen füllten sich mit einschlägigem Leergut aus Plastik und Glas.

Doch dies tat der vorherrschenden Stimmung keinen Abbruch. Im beheizten Faschingszelt füllte sich die Tanzfläche, und in der Bar setzte reger Betrieb ein. Auch in den Gaststätten war bis in die frühen Morgenstunden kein Platz mehr zu finden, denn man hatte sichtlich Spaß und Freude.

Die allerdings im Laufe des Abends von einigen Gewalttaten getrübt wurde. Kurz vor Mitternacht wurden in der Hauptstraße zwei junge Männer von einer fünfköpfigen Gruppe attackiert und zu Boden gestoßen. Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen erhielt dabei mindestens zwei Tritte gegen den Kopf und erlitt eine Nasenbeinfraktur und Prellungen. Der Zweite trug eine blutige Lippe davon.

Mindestens einen der Schläger konnte die Polizei ermitteln und in Gewahrsam nehmen. Der 22-jährige Mann aus Gunzenhausen, der erheblich betrunken war (mehr als 2 Promille), leistete dabei erheblichen Widerstand; ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am Oberen Tor und in der Brauereigasse kam es zu weiteren Rangeleien. Eine junge Kostümierte wurde nach eigenen Angaben am Kirchplatz von einem Wirt geohrfeigt. Die Frau wurde zur Dienststelle vorgeladen, um eine Anzeige zu erstatten. Ein 16-Jähriger aus Heilsbronn wurde in der Obeltshauser Straße total betrunken von seinen Freunden am Boden liegend aufgefunden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus nach Gunzenhausen.

Das närrische Treiben in der Hopfenstadt findet in den nächsten Tagen seine — hoffentlich gewaltfreie — Fortsetzung: Am Samstag setzt sich um 14 Uhr in Großweingarten der Faschingszug in Bewegung, der Rosenmontags-Fasching beginnt in Spalt um 19 Uhr mit einer Lichtshow am Marktplatz, um 19.30 Uhr startet der Umzug mit Guggenmusik und vielen Brauchtumsgruppen durch Spalt hin zum "Rosenmontags-Saumarktball" mit der Party-Band "Party Riders" im Festzelt. Höhepunkt der Faschingssession ist am Faschingsdienstag, 13. Februar, um 14 Uhr der große Faschingszug mit anschließendem Narrentreiben im Festzelt und in den Spalter Gaststätten.