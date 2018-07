Auch beim diesjährigen Altstadtfest in Merkendorf kamen viele Gäste aus der Region, um sich das Angebot des Marktes anzusehen oder einfach durch die Gassen zu schlendern. Auch ein Abstecher ins Heimatmuseum oder die Trachtenstube war möglich. Wir haben die Bilder!

Zum vierten Mal rollte die Franz Xaver Uhl Classic durchs Fränkische Seenland. Rund 100 prachtvolle Karossen aus der Zeit, als Autos nicht nur fahren, sondern auch ästhetischen Gesichtspunkten entsprechen sollten, machten sich am Samstag von Gunzenhausen aus auf den Weg.

Kunst, Körper, Kulinarik, Klang und Kultur - damit beschäftigten sich die Kinder der Hahnenkammschule in ihrer Projektwoche. Ihre Ergebnisse präsentierten sie nun beim Schulfest.

Drei Tage lang herrschte in Gunzenhausen Ausnahmezustand: Das Bürgerfest lockte die Besucher in Massen in die Altmühlstadt, wo sie bei viel Musik, allerhand Mitmach-Aktionen und reichlich Kulinarischem voll auf ihre Kosten kamen.