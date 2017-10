Beim vierten Gunzenhäuser KulturHerbst bot sich in der Innenstadt ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Varieté, Akrobatik und Comedy. Für Shopping-Begeisterte öffneten die Geschäfte auch bis 23 Uhr ihre Pforten. Die Bilder gibt es hier.

Von der Sonne verwöhnt war der erste Tag des großen Erntedankfests am Altmühlsee nahe Gunzenhausen. Die zahlreichen Stände und gastronomischen Angebote lockten zahlreiche Besucher an.

Es geht nicht darum, erster zu werden. Es geht um Teamspirit und Ausdauerfähigkeit. Wieder einmal forderte der Tough-Mudder-Hindernislauf in Wassertrüdingen die Teilnehmer aufs äußerste heraus, in Schlamm und Wasser gingen die Läuferinnen und Läufer an ihre Grenzen.