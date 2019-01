Volle Kassen, große Chancen und Ego-Shows

Beim Weißenburger Neujahrsempfang zieht OB Jürgen Schröppel eine positive Bilanz – und ärgert sich - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Ein bisschen Musik, eine Portion Politik, Bier und Gebäck – und natürlich ganz viel Small Talk: Der Neujahrsempfang des Weißenburger Oberbürgermeisters bot genau das, was die rund 900 Besucher von ihm erwarten durften.

Volles Haus im Kulturzentrum Karmeliterkirche: Der Neujahrsempfang in Weißenburg zog rund 900 Besucher an. Sie lauschten einer Rede des Oberbürgermeisters und der Musik der Girls-Band „Velvet Roses“ (im Vordergrund). © Jürgen Eisenbrand



Das weibliche Pop-Quartett "Velvet Roses" beschallte das gut gefüllte Kulturzentrum Karmeliterkirche, die beiden örtlichen Brauereien linderten den Durst der Gäste, und für den kommunalpolitischen Rück- und Ausblick sorgte der Rathaus-Chef persönlich. In seiner gut halbstündigen Rede zog Jürgen Schröppel eine weitgehend positive Bilanz des abgelaufenen Jahres, blickte zuversichtlich auf das neue – und rechnete durchaus deutlich mit einigen Kritikern ab.

"Der Höhepunkt des Jahres war für mich die Einweihung unserer neuen Mittelschule am Seeweiher", begann Schröppel, nach der obligatorischen Begrüßung einer langen Reihe von Ehrengästen, seine Bilanz. Nicht umsonst habe er den schieferverkleideten Flachbau nahe der historischen Stadtmauer "als Motiv für die diesjährige Einladungskarte gewählt". Mit dem 20 Millionen Euro teuren Neubau stärke die Stadt "den Schulstandort Weißenburg ganz erheblich und sichert seine Zukunft".

Daneben investiere Weißenburg erheblich in die Sanierung der Zentralschule, ein "Juwel des Jugendstils", habe einen Waldkindergarten geschaffen und die Lebenshilfe dabei unterstützt, "erstmals ein integratives Angebot der Kinderbetreuung" zu schaffen. Denn, so Schröppel: "Die Themen Bildung und Kinderbetreuung sind für mich zentrale Herausforderungen der nächsten Jahre. Nur wenn wir hier am Puls der Zeit sind, werden unsere Betriebe im Wettbewerb um die immer knapper werdenden Fachkräfte bestehen können und unser Weißenburg obendrein attraktiv für junge Einheimische und für neue Bewohner bleiben."

Als weitere "zentrale Aufgabe" bezeichnete der SPD-Politiker die Schaffung von Wohnraum. Das sei allerdings "ein Thema, bei dem sich die Widersprüchlichkeit vieler Diskussionen zeigt", stellte Schröppel fest: "Einerseits wird beklagt, es gebe in Weißenburg zu wenig günstigen Wohnraum und zu wenig Bauland; Stadt und OB müssten da endlich etwas tun. Andererseits: Wenn in größerem Stil gebaut wird, gibt es auch sofort wieder Klagen." Über Baustellen, Verkehrslärm oder die angeblich zu dichte Bebauung.

Der Stadtrat versuche, "diese Interessen einigermaßen auszubalancieren, was nicht immer einfach ist. Nörgelei hilft uns dabei sicher nicht weiter". Und dann wurde Schröppel noch deutlicher: Die Stadt könnte bei einem geplanten Wohngebiet im Ortsteil Hattenhof "schon viel weiter sein, würde nicht der eine oder andere jede Gelegenheit nutzen, um das Projekt zu behindern", spielte er auf einen Landwirt an. Er habe, so der ehemalige Richter, "keine Probleme damit, wenn jemand im Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes seine Interessen wahrnimmt. Manche sogenannten Argumente aber, die dabei ins Feld geführt werden, lassen einen manchmal nur noch mit dem Kopf schütteln".

Ebenso deutlich wurde der OB bei einem anderen Thema, das offenbar seinen Puls in Wallung bringt: dem innerstädtischen Verkehr. Es müsse "Schluss damit sein, dass Eigennutz notdürftig mit Allgemeininteresse bemäntelt und negative Stimmung gemacht wird". Genau das erlebe er nämlich "von einzelnen Personen beim Thema Verkehr". Hintergrund ist eine private Initiative, die Tempo 20 in der Altstadt sowie die Sperrung bestimmter Straßen fordert.

Es sei "völlig legitim, wenn Bürger Belastungen beklagen oder auch eine Überprüfung unseres Verkehrskonzeptes verlangen", sagte Schröppel. Eine Stadt müsse sich tatsächlich "immer wieder fragen, wo und wie verändern sich Verkehrsströme, und wo müssen wir wie reagieren. Die üble, billige Polemik aber, mit der einige vor allem in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, vergiftet das Diskussionsklima", schimpfte der 56-Jährige: "Manch einer zieht da seine Ego-Show ab. Doch das trägt nicht zu sachlich vernünftigen Lösungen bei, sondern erschwert diese."

"Kompliziertes Uhrwerk"

Der Stadtrat nehme das Thema sehr ernst, wolle allerdings nicht "aus dem Bauch heraus, sondern auf der Basis von Fakten" entscheiden – und habe deshalb eine Messung in Auftrag gegeben. Aber, so machte er deutlich: "Jedem muss klar sein, dass das Verkehrsgefüge in unserer Altstadt mit einem komplizierten Uhrwerk vergleichbar ist. Dreht man an einem Rädchen, drehen sich viele andere mit. Hierbei besteht die große Gefahr, dass man ein Problem nicht löst, sondern nur an eine andere Stelle der Stadt verschiebt." Ziel müsse es sein, einen gerechten Ausgleich der Interessen zu erzielen.

Viel Freude und Zuversicht, aber auch einigem Ärger: Weißenburgs OB Jürgen Schröppel hielt eine abwechslungsreiche Neujahrsrede. © Jürgen Eisenbrand



Viel Freude und Zuversicht, aber auch einigem Ärger: Weißenburgs OB Jürgen Schröppel hielt eine abwechslungsreiche Neujahrsrede. Foto: Jürgen Eisenbrand



Als weitere Vorhaben der Stadt nannte Schröppel die Erschließung weiterer Gewerbeflächen im Westen der Stadt, die Nachverdichtung innerstädtischer Baugrundstücke (auch mit sozialgebundenen Wohnungen), die Beseitigung von Leerständen und die Dorferneuerung in den Ortsteilen.

Die finanzielle Lage der Stadt schilderte Schröppel in rosigsten Farben. "Die Gewerbesteuereinnahmen haben mit 13,3 Millionen Euro noch einmal zugelegt und haben einen nie da gewesenen Höchststand erreicht. Sie liegen um 3,6 Millionen Euro über der Prognose", verkündete er stolz. Damit sei 2017, das er vor Jahresfrist an dieser Stelle als "goldenes Jahr" bezeichnet habe, noch einmal deutlich übertroffen.

0,0 Euro Kredit

Der Spielraum für Investitionen im Jahr 2019 stieg von veranschlagten 4,2 auf 9 Millionen Euro, für 2018 mussten exakt 0,0 Euro Kredit aufgenommen werden, und der Schuldenstand der Stadt sei um eine auf 11,4 Millionen Euro gesunken: "Das entspricht circa 622 Euro pro Einwohner und liegt unter dem Landesdurchschnitt, der sich bei 692 Euro pro Einwohner bewegt", rechnete Schröppel vor. Und belegte die gute finanzielle Lage Weißenburgs mit einem weiteren Beispiel: "Bei der Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2015 ging man davon aus, dass sich zum 31. Dezember 2018 ein Schuldenberg von fast 30 Millionen Euro aufhäufen wird."

Noch bevor der Rathaus-Chef vom Theater-Großprojekt "Der Lebkuchenmann" als einer "großen Chance" schwärmte, einem "Gemeinschaftsprojekt, welches das kulturelle, aber auch das soziale Leben in unserer Stadt enorm bereichern wird", wurde Schröppel sogar ein wenig (selbst)ironisch: Man könne angesichts der Lage der Stadt "beruhigt und optimistisch in die Zukuft blicken", resümierte er. Und fügte, betont ernst, hinzu: "Vielleicht schaffen wir es mit gutem Willen 2019 ja auch noch, das schwergewichtigste Problem der Weißenburger Kommunalpolitik zu lösen: die Findung eines Stadtlogos!" Er jedenfalls, sagte er nach dem Abklingen von Applaus und Gelächter, er "habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben und bleibe dran!".

Hin und wieder Kritik

Während es in der Vergangenheit hin und wieder Kritik an der Neujahrsrede – und insbesondere an Schröppels Interpretation von Haushaltsdaten – gegeben hatte, mochte ihm heuer kein Stadtrat aus der Opposition fundamental widersprechen. Der Tenor der Rede sei in Ordnung gewesen, räumte etwa Klaus Drotziger (CSU) ein. Legte allerdings schon Wert auf die Feststellung, dass es maßgeblich auch seiner Fraktion zu verdanken sei, dass es um die Stadtfinanzen so gut bestellt sei.

Es sei nämlich die CSU gewesen, die beim Bau der neuen Mehrzweckhalle immer wieder auf die Bremse getreten und für eine preiswertere Lösung plädiert habe – so, wie es schließlich auch beschlossen worden sei. Ins gleiche Horn stieß Grünen-Stadtrat Maximilian Hetzner, der stets gegen eine große Lösung plädiert hatte: "Dass wir letztlich einen guten, von allen im Stadtrat getragenen Kompromiss gefunden haben, können wir uns schon auf unsere Fahnen schreiben."

Und Drotziger erkennt auch beim Verkehrsthema die Handschrift seiner CSU wieder: "Ohne unseren Widerstand hätte die SPD Tempo 20 längst beschlossen. Ich habe immer eine Verkehrsmessung gefordert", sagte der Fraktionsvorsitzende dem Altmühl-Boten. Und fügte schmunzelnd hinzu: "Als ich den OB gerade über dieses Thema habe reden hören, dachte ich zuerst, er zitiert mich."

Jürgen Eisenbrand E-Mail