Vom ersten "MagischenWinter" geradezu überrollt

Doppelveranstaltung am Kleinen Brombachsee bei Langlau hatte einen ebenso überraschenden wie überwältigenden Zuspruch - vor 3 Stunden

LANGLAU - Der "Magische Winter" zog am Dreikönigstag Menschenmassen aus der ganzen Region an den Kleinen Brombachsee. Zwischen 5000 und 6000 Besucher wollten die Winterparty am Langlauer Strand erleben, weitaus mehr, als die Veranstalter erwartet hatten. Probleme bei der Parkplatzsituation und der Versorgung waren die Folge.

Der unerwartet hohe Besucherzustrom zeigte den Veranstaltern Grenzen auf, das äußerte sich unter anderem im Parkchaos. © Zweckverband Brombachsee



Seit sieben Jahren findet am 6. Januar das Drei-König-Schwimmen der DLRG (Bericht folgt) mit Winter-Open-Air in Langlau statt. Heuer wurde die Veranstaltung erstmals mit der Lasershow der "Magischen Momente" kombiniert, weil diese im September 2017 kurzfristig abgesagt werden musste.

"Das Winter-Open-Air war in den vergangenen Jahren mit rund 1500 Besuchern zwar stets ein Publikumsmagnet", berichtet Oliver Röhrl, Direktor des Strandhotels "Seehof" und Mitveranstalter. "Dass wir aber heuer dermaßen überrannt werden und fast viermal so viele Gäste an den See strömen, haben wir nicht kommen sehen."

Zwar hat man aufgrund der Lasershow mit einem Anstieg der Besucherzahlen rechnen können. Da die "Magischen Momente" 2015 und 2016 jedoch nur mäßig besucht waren, wurden die Veranstalter vom plötzlichen großen Interesse dennoch überrascht. "Daraufhin kam es vor Ort zu langen Wartezeiten an den Essens- und Getränkeständen", bedauert Röhrl. "Das tut uns natürlich leid, dass wir nicht allen Anforderungen unserer Gäste gerecht werden konnten."

Problematisch war vor allem die Verkehrssituation, heißt es in der Stellungnahme der Veranstalter weiter. Die Freiwillige Feuerwehr aus Langlau, die zum Einweisen der Parkplätze eingeteilt war, sah sich bald nicht mehr in der Lage, die zahlreichen Fahrzeuge zu koordinieren. "Leider haben viele Autofahrer die Anweisungen der Feuerwehr nicht befolgt und die 2000 Parkplätze auf der nahegelegenen Badehalbinsel Absberg genutzt", berichtet Willi Renner, Bürgermeister der Gemeinde Pfofeld und Mitveranstalter des Events.

"Trotz tagelangen Regens haben sich viele einfach in die komplett aufgeweichten Wiesen und Äcker gestellt und mussten anschließend mit Traktoren wieder herausgezogen werden. Das hat das Verkehrschaos natürlich verstärkt."

Höhepunkt des "Magischen Winters" war die rund 15-minütige Lasershow am Ufer des Brombachsees, die Licht- und Lasereffekte in Millionen Farben in den Nachthimmel zauberte. Geplant war die Show für 17 Uhr, aufgrund der hohen Besucherzahlen haben sich die Veranstalter aber kurzfristig entschieden, die Show insgesamt dreimal – um 17 Uhr, um 18 Uhr und um 19 Uhr – zu zeigen.

Das farbenprächtige Spektakel am Himmel über dem Kleinen Brombachsee zog am Dreikönigstag Menschenmassen an den See. © Zweckverband Brombachsee



"So wollten wir allen Gästen die Chance bieten, dieses Spektakel mit gutem Blick zu erleben", erläutert Dieter Hofer, Geschäftsführer des Zweckverbands Brombachsee. Stellenweise mussten die Veranstalter vonseiten der Besucher auch für die Lasershow Kritik einstecken. Aufgrund der Werbung für den "Magischen Winter" waren einige der Auffassung, die Show würde sich über den gesamten See erstrecken. "Dies ist jedoch nur am Großen Brombachsee möglich, wenn die Lasershow vom Deck des Schiffs aus projiziert wird", erklärt Hofer. "Das wurde offenbar von unserer Seite missverständlich kommuniziert." Zudem wurde der Ton der Show durch die Menschenmassen erstickt und war vor allem in den hinteren Reihen kaum zu vernehmen.

Insgesamt blicken die Veranstalter und der Zweckverband Brombachsee mit gemischten Gefühlen auf den "Magischen Winter" zurück. "Wir freuen uns natürlich über das enorme Interesse der Besucher und haben gesehen, dass Veranstaltungen am Brombachsee auch außerhalb der Badesaison eine enorme Strahlkraft haben", resümiert Dieter Hofer. "Allerdings müssen wir nun gemeinsam mit den veranstaltenden Gemeinden und Unternehmen organisatorisch an den Stellschrauben drehen, um bei den "Magischen Momenten" am Großen Brombachsee am 31. August auch bei großem Ansturm einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Wir wollen, dass die Besucher nach so einem Tag auch glücklich wieder nach Hause fahren."

