Vom Kunstlehrer zum Friseur

GUNZENHAUSEN - Sie sind die Neuen in den Büros, Werkstätten und Fabriken, sie sind der Nachwuchs, der in die Fußstapfen der bewährten Fachkräfte treten soll. Die Rede ist von den Auszubildenden, die vor kurzem ihre Lehre angetreten haben und sich so langsam an den Arbeitsalltag gewöhnen. Einer davon ist Mohammad Kareem Abdel Kareem, der aus seiner Heimat im Irak nach Deutschland geflohen ist. Er will Friseur werden, sein Handwerk erlernt er bei Loni Thews in Gunzenhausen.

Mohammad Kareem Abdel Kareem ist aus dem Irak geflohen und hat nun bei der Gunzenhäuser Friseurmeisterin Loni Thews einen Ausbildungsplatz bekommen. © Tina Ellinger



„Er hat schon einen eigenen Fanclub bei den Kunden“, schmunzelt Friseurmeisterin Loni Thews, die seit acht Jahren einen eigenen Salon in der Rathausstraße betreibt. Die Frickenfelderin freut sich, dass die Zusammenarbeit mit dem jungen Mann aus dem Irak gut funktioniert und sie die Entscheidung, ihn als Auszubildenden einzustellen, nicht bereut.

Der Anstoß dazu kam von der Arbeitsagentur, mit der Loni Thews auf der Suche nach Verstärkung für ihr Team in Kontakt war. Als sie gefragt wurde, ob sie auch einen Flüchtling einstellen würde, „hatte ich keinerlei Bedenken“. Doch bevor es losgehen konnte, waren eine Menge Telefongespräche zu führen, musste doch erst geklärt werden, ob er überhaupt arbeiten darf. Jede Beschäftigung muss über die Ausländerbehörde genehmigt werden, erklärt die Chefin, die sich außerdem als Vorstandsmitglied der Friseurinnung Mittelfranken Süd engagiert. Das galt auch für das zehnwöchige Praktikum, das Mohammad Kareem Abdal Kareem zunächst im Salon absolvierte.

Schnell wurde klar, dass der 29-Jährige nicht nur großes Interesse an dem Handwerksberuf mitbringt, sondern auch schon einige Vorkenntnisse. Auch mit den beiden Mitarbeiterinnen im Salon, Lena Baumeister und Cecilia Müller, stimmte die Chemie, sodass zum 1. August der Lehrvertrag abgeschlossen wurde.

Da Mohammad erst mit seinem Deutschkurs begonnen hatte, hatte er anfangs so seine Schwierigkeiten mit der Sprache. „Es ist schon eine Aufgabe, ihm alles mit Händen und Füßen zu erklären“, gibt Loni Thews zu, die viel Verständnis aufbringt und sich über seine Fortschritte freut: „Mittlerweile geht es schon viel besser, er versteht viel. Er ist sehr engagiert und arbeitet gut zu. Man merkt, er will etwas tun“, lobt sie ihren aufmerksamen Azubi, dessen Style bei den Kunden gut ankommt. „Manche Herren kommen bereits gezielt zu ihm.“

Berufsschule in Roth

Alle Begriffe, die ihm seine Chefin und seine Kolleginnen erklären, notiert er sich in ein Heft, auf arabisch und auf deutsch. „Er will es gut und richtig können“, meint die Ausbilderin, die seinem Besuch der Berufsschule in Roth zuversichtlich entgegenblickt. „Ich kann Englisch, ein bisschen Türkisch und Kurdisch. Ich kann auch Deutsch lernen“, ist ihr Lehrling überzeugt. In seiner Heimat arbeitete der Iraker als Kunstlehrer. Doch Künstler zu sein, ist dort derzeit sehr gefährlich, erzählt er. Der Terrorismus werde immer schlimmer.

Zu Hause, da hatte er eine große Familie, viele Freunde, ein Haus, ein Auto. Hier, in Deutschland, wo er vor rund zehn Monaten ankam, fährt er täglich von seiner Wohnung in Wald mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Gunzenhausen. Das Heimweh sei normal, sagt er, und er versuche, so gut es geht, mit seinen Eltern in Bagdad in Kontakt zu bleiben. „All das ist egal. Ich liebe Deutschland“, versichert er tapfer lächelnd und berichtet von den vielen hilfsbereiten Menschen, die ihn unterstützen. Eine davon ist Loni Thews, die ihm zum Beispiel so manches Telefonat mit dem Anwalt abnimmt. Denn trotz seiner Lehrstelle ist nicht gewährleistet, dass er in Deutschland bleiben darf.

Momentan verfügt er über eine Aufenthaltsgestattung, sein Asylerfahren ist noch nicht abgeschlossen. In seinem Pass ist vermerkt, dass er seiner Beschäftigung nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde nachgehen darf. Seinem Engagement und seinem Tatendrang tut das jedoch keinen Abbruch, er will die Zeit hier auf jeden Fall nutzen: „Ich versuche, schnell zu lernen.“

