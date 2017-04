Noch bis Sonntag hat die Messe Altmühlfranken auf dem Kirchweihplatz in Weißenburg ihre Pforten geöffnet. Ein Rundgang in Bildern.

Am Donnerstagvormittag ist in Gunzenhausen-Schlungenhof ein 50-Tonnen-Schwertransport Richtung Roth gestartet. Die Ware: ein Boiler für ein Papierwerk in Bangladesch