Von Gunzenhausen nach Bolivien

Die SMG-Abiturientin Laura (18) aus Merkendorf hilft Kindern in Bolivien bei den Hausaufgaben - vor 3 Minuten

GUNZENHAUSEN - Zwölf Monate in Südamerika: Laura Frommberger aus Merkendorf engagiert sich freiwillig in der bolivianischen Großstadt Cochabamba. Die bald 19-jährige hat zuvor am Simon-Marius-Gymnasium in Gunzenhausen Abitur gemacht, nun hilft sie Kindern bei den Hausaufgaben. Via Internet hält sie Kontakt mit Familie und Freunden in Franken – und erzählt von ihren Erfahrungen.

Laura Frommberger aus Merkendorf absolviert in Bolivien einen Freiwilligendienst - an freien Wochenenden reist sie gerne durchs Land. © Fotos: Laura Frommberger



Laura, warum Bolivien?

Laura Frommberger: Ich wollte schon immer Südamerika, seine Kultur und Bewohner kennenlernen. Und da zwei meiner Cousinen in Süd- und Zentralamerika ein freiwilliges soziales Jahr geleistet haben, wurde ich inspiriert, mich ebenfalls nach einem Freiwilligendienst umzuschauen. Also habe ich mich für Bolivien beworben und wurde glücklicherweise angenommen. Im Vordergrund stand für mich aber das soziale Engagement in einem Entwicklungsland.

Was haben denn deine Eltern und Freunde dazu gesagt?

Laura: Sie haben mich von Anfang an unterstützt. Ein paar Freunde sagten mir sogar bewundernd, dass sie sich das selbst nicht zutrauen würden und das sehr mutig von mir fänden. Etwas traurig waren sie natürlich auch, schließlich können wir uns ein ganzes Jahr lang nicht sehen. Nun sind es noch etwa drei Monate.

Bolivien ist ja schon was anderes als Frankreich oder Dänemark. Wie hast du dich auf das fremde Land vorbereitet?

Laura: Vor meiner Abreise habe ich ein zwölftägiges Vorbereitungsseminar der Organisation "weltwärts" besucht. Da bekamen wir Informationen zum Land, dem Freiwilligendienst generell sowie zu wichtigen Themen wie Gesundheit, Sicherheit, Abschied und so weiter. Außerdem lernte ich dort schon meine Mitfreiwilligen für das Projekt in Bolivien kennen. Zudem hatte ich Kontakt zu meinen Vorgängern und konnte mir Tipps und Ratschläge von ihnen holen.

Ich habe mich auch im Internet, vor allem auf der Seite des Auswärtigen Amtes, über das Land informiert. Beim Arzt habe ich mich zu Krankheiten im Land und gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen beraten lassen.

"Spanisch zu lernen ist ein Muss"

Schulkinder aus Cochabamba — Laura (Mitte) und andere Freiwillige unterstützen sie beim Lernen. © Laura Frommberger



Wie läuft es mit der Sprache?

Laura: Vor meiner Ankunft in Bolivien konnte ich kein Wort Spanisch sprechen. Ich hatte nur mittels einer App ein paar Grundlagen gelernt. Zunächst fiel mir die Verständigung sehr schwer, da wirklich nur wenige Bolivianer Englisch sprechen - Spanisch lernen ist also ein Muss. Durch den Kontakt zu Bolivianern und zusätzlichen Spanischunterricht ging es dann aber überraschend schnell. Nach einem Monat konnte ich schon vieles verstehen und bereits einfache Gespräche führen, heute kann ich mich ohne große Schwierigkeiten unterhalten, auch über komplexe Themen.

Das hilft dir sicher im Alltag entscheidend weiter - wie sieht der bei dir momentan aus?

Laura: Drei Tage die Woche arbeite ich vormittags in der Schule San Vincente de Paolo in der Hausaufgabenbetreuung. An diesen Tagen stehe ich früh auf und nehme den Kleinbus in den Stadtteil Uspha Uspha, die Fahrt dauert etwa eine Stunde. Nachmittags arbeite ich von Montag bis Donnerstag in meinem Hauptprojekt "C.A.D.S.E.". Das ist ebenfalls eine Hausaufgabenbetreuung, die allerdings noch zusätzliche Aktivitäten wie Basteln, Musik, Computerstunden, Englisch oder Sport anbietet.

Klingt nach einem langen Tag. Hast du überhaupt Freizeit?

Laura: Ja, aber nicht besonders viel. Meine Abende verbringe ich mit meinem Freund - einem Bolivianer, den ich hier kennengelernt habe - und Freunden oder lerne Spanisch. An den beiden freien Vormittagen nehme ich mir Zeit, mit meiner Familie zu skypen, oder kümmere mich um den Haushalt in der Wohnung, die ich mir mit Julia, einer anderen Freiwilligen aus Deutschland, teile.

Wurde diese Wohnung für euch organisiert?

Laura: Nein, die haben wir durch andere Freiwillige gefunden. Erst haben wir in einer Gastfamilie gewohnt, doch da hatten wir einige Probleme. Zum Beispiel gab es selten genug Trinkwasser und Lebensmittel, obwohl wir der Familie für die Verpflegung jeden Monat Geld gaben. Und ich fühlte mich auch nicht besonders willkommen - mir wurde offen gezeigt, dass meine anfänglichen Sprachschwierigkeiten und meine Ernährungsweise als Vegetarierin als störend empfunden wurden.

Deshalb haben wir uns schließlich entschlossen, auszuziehen. Jetzt wohnen wir in einer etwas besseren Gegend von Cochabamba. Dadurch habe ich einen langen Weg zur Arbeit, den ich aber in Kauf nehme, da Uspha Uspha, wo die Schule steht, ein wirklich armes und außerdem gefährliches Viertel ist.

Zwischen Armut und fast europäischem Standard

Armut ist in Bolivien weit verbreitet. Wie gehst du damit um?

Laura: Es ist manchmal schon grauenhaft, das Elend auf den Straßen hier zu sehen. Viele Menschen leben in schrecklicher Armut, die in Deutschland unvorstellbar ist. Ihnen fehlen Dinge, die für uns ganz selbstverständlich sind, wie fließendes Wasser, eine Dusche, ein anständiges Haus oder eine vollständige Küche.

Es gibt aber auch Menschen, die nach fast europäischem Standard leben und sich über all diese Dinge keine Sorgen machen müssen. Auch hier sind neue Technologien wie große Flachbildfernseher, Smartphones oder Tablets weit verbreitet. Einige Bolivianer interessieren sich für ähnliche Dinge wie wir.

Zum Beispiel?

Laura: Sie hören zum Beispiel neben lateinamerikanischer Musik auch internationalen Pop, schauen die gleichen Filme und lesen die gleichen Bücher. Pizza, Eis oder Schokolade sind hier ähnlich beliebt wie zu Hause. Die Auswahl ist aber viel kleiner: Ich suche oft tagelang nach einem bestimmten Produkt und finde es dann nur dank der Hilfe von Einheimischen, sofern es hier überhaupt erhältlich ist. Obst, Gemüse, aber auch Kleidung, Möbel und Haushaltsgeräte kauft man auf dem Markt, der oft billiger ist als die Supermärkte. Toll ist, dass wegen des tropischen Klimas viele exotische Früchte wie Mangos, Ananas, Papayas und Bananen angebaut werden, die viel leckerer schmecken als in Deutschland.

Du arbeitest mit Kindern - wie reagieren sie auf dich?

Laura: Ich wurde mit offenen Armen empfangen, seltsame Blicke oder Kommentare aufgrund meiner Herkunft gab es zum Glück nicht. Natürlich fragen sie mich nach Deutschland, meiner Familie und meiner Sprache, sie haben wirklich Interesse daran. Die Kinder des Viertels sind schon länger an Ausländer gewöhnt, weil es hier seit Jahren Entwicklungsprojekte gibt.

Ich arbeite hauptsächlich mit Kindern, die größere Schwierigkeiten in der Schule haben, beim Lesen, Schreiben und Rechnen. Wenn sie Fortschritte machen, freut das auch mich. Das Gefühl, wenn ein Kind, das vor wenigen Wochen noch so gut wie gar nicht lesen konnte, zu mir kommt und mir sagt: "Schau mal, Lehrerin, da steht ,braun‘ und dort ,gelb‘", das ist wirklich unbeschreiblich schön.

Im September fliegst du wieder zurück nach Deutschland. Wie geht es dann weiter?

Laura: Ich möchte Chemie studieren. Und ich freue mich natürlich darauf, bald meine Familie und Freunde wieder zu sehen. Außerdem vermisse ich als Vegetarierin auch das Essen zu Hause, hier in Bolivien ist die Küche doch recht fleischlastig.

Ehrenamt mit einer Spende unterstützen

Zur Finanzierung ihres Freiwilligenjahres bekommt Laura monatlich ein Taschengeld von 100 Euro und einen Zuschuss zur Verpflegung und Unterkunft. Etwa drei Viertel davon übernimmt laut "weltwärts" die Bundesregierung, der Rest werde "traditionell" von den jungen Leuten selbst beigesteuert. Für Laura sind das 1 800 Euro. Wer sie dabei unterstützen möchte, kann das über eine Spende tun:

LKJ Sachsen–Anhalt e.V., EthikBank, IBAN: DE93 8309 4495 0003 3265 94, BIC: GENODEF1ETK, Verwendungszweck: Freie Spende, Frommberger Laura, weltwärts 16/17 (wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie auch Ihre Adresse an)

