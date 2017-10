Von Gunzenhausen zur Expo

Bei der großen Weltausstellung in Kasachstans Hauptstadt arbeitete Inna Strischakowa im Deutschen Pavillon - 30.09.2017 18:06 Uhr

GUNZENHAUSEN - Als eine von 60 Hostessen und Hosts betreute Inna Strischakowa in diesem Sommer die Besucher im Deutschen Pavillon "Energy on Track" auf der Expo 2017 in Kasachstan. Es ging um die Energie der Zukunft und das Thema Nachhaltigkeit. Über ihre Erlebnisse auf der Weltausstellung erzählt nun im Interview die gebürtige Russin, die 1992 nach Gunzenhausen kam – und nach ihrem BWL-Studium in Regensburg seit April 2016 wieder dort lebt.

Inna Strischakowa (rechts) bei ihrer Arbeit im Deutschen Pavillon in Astana, wo sie die zahlreichen Besucher informierte und betreute. © Jens Neumann



Inna Strischakowa (rechts) bei ihrer Arbeit im Deutschen Pavillon in Astana, wo sie die zahlreichen Besucher informierte und betreute. Foto: Jens Neumann



Frau Strischakowa, drei Monate beruflich in Astana – das muss doch ein Traum gewesen sein? Oder täuschen wir uns da?

Inna Strischakowa: Das war es in der Tat. Astana ist eine junge Stadt mit einer ungewöhnlichen Architektur. Hier stehen Sowjetbauten und moderne eindrucksvolle Hochhäuser – und das alles in der Steppe. Es ist eine zukunftsorientierte Stadt, in der es sehr viel Platz gibt.

Was hat Sie gereizt, sich als Hostess für den Deutschen Pavillon zu bewerben?

Inna Strischakowa: Ich habe erst im Januar von der Expo in Astana erfahren. Da war für mich sofort klar, dass ich dabei sein möchte. Zwar hatte ich schon auf etlichen Messen als Dolmetscherin gearbeitet, aber noch auf keiner Weltausstellung. Der Reiz lag vor allem im Neuen und Unbekannten. Hier trafen viele unterschiedliche Menschen aufeinander, sei es in unserem großen Team von 60 Hosts und Hostessen oder im Pavillon selbst. Auch dass ich tagtäglich in meiner Muttersprache Russisch kommunizieren konnte, war für mich ein ausschlaggebender Punkt, mich zu bewerben.

War das eine Arbeit wie jede andere?

Inna Strischakowa: Nein, gewiss nicht. An Spitzentagen hatten wir bis zu 10 000 Besucher am Tag. Dies konnte schon anstrengend werden, vor allem bei der Hitze. Als VIP-Hostess führte ich Sonderdelegationen durch unseren Pavillon auf Deutsch, Englisch und Russisch und erklärte die Exponate. Dafür wurde nach der Arbeit ein vielfältiges Kulturprogramm auf dem Expo-Gelände angeboten, was einen angenehmen Ausgleich darstellte.

Was erwartete die Besucher im Deutschen Pavillon?

Inna Strischakowa: Der Deutsche Pavillon hatte einen intellektuellen Anspruch. Mit Hilfe eines Smartsticks aktivierte man die Exponate und erhielt somit vertiefende Informationen zu erneuerbaren Energien und wie diese bereits in Kasachstan oder Deutschland genutzt werden. Je mehr man las, desto mehr Smartpoints und Wissen konnte man sammeln. Darüber hinaus wurden Zukunftstechnologien vorgestellt. Dies alles erfolgte auch auf eine spielerische Art und Weise, indem die Besucher und Kinder interaktiv eingebunden wurden.

Welche Bedeutung hat das Expo-Thema "Future Energy" für Sie?

Inna Strischakowa: Dieses Thema sollte jeden Einzelnen von uns betreffen. Für die Zukunft unseres Planeten ist es unabdingbar, die Energiewende einzuläuten. Wie im Deutschen Pavillon deutlich wurde, kann jeder Einzelne einen Beitrag zu einer sauberen Zukunft leisten. Darum ist es umso erfreulicher, dass Deutschland bis 2050 vollständig auf erneuerbare Energien umsteigen will.

Der deutsche Beitrag "Energy on Track – Energie auf dem richtigen Weg" zählte zu den beliebtesten Länderbeteiligungen. Was war das Erfolgsrezept?

Inna Strischakowa: Deutschland versteht sich als eines der führenden Länder der Energiewende und zeigte auf der Expo innovative Produkte und Zukunftstechnologien. Ein großes Plus war die Interaktivität der Ausstellung, die eine gelungene Mischung aus Information und Unterhaltung bot. So konnten die Besucher die Exponate anfassen und ausprobieren und erfuhren dabei auf leicht verständliche Weise interessante Fakten. Ein besonderes Highlight war unsere Energy-Show.

Wie reagierten die Besucher?

Inna Strischakowa: Nach der Laser-Show waren viele Besucher völlig aus dem Häuschen und sehr bewegt. Es war sehr viel Lob und Applaus zu hören. Nicht umsonst zählte der Deutsche Pavillon zu den beliebtesten der Expo…

Hatten Sie ein persönliches Highlight während der Wochen in Kasachstan?

Inna Strischakowa: Sehr spaßig fand ich den österreichischen Länderpavillon. Japan, Korea und Russland setzten das Thema "Future Energy" äußerst interessant um. Sogar der Vatikan war vertreten und beeindruckte mich mit seinem philosophischen Film zu diesem Thema.

Welche Begebenheit möchten Sie nicht missen?

Inna Strischakowa: Als am Nationentag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der kasachische Präsident Nursultan Nasarbajew unseren Pavillon besuchten, gab es ganz schön viel Trubel. Diese Begebenheit war einer der Höhepunkte.

Die Expo endete am 10. September. Wie war es wieder daheim, und was folgt nun?

Inna Strischakowa: Da genoss ich natürlich erst einmal Freunde und Familie, Urlaub am Meer und das Essen meiner Mutter. Und jetzt werde ich ein Masterstudium beginnen.

JENS NEUMANN E-Mail