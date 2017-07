Die erste Etappe der BR-Radltour führte von Gunzenhausen nach Gunzenhausen. Deshalb kamen neben den 1100 Teilnehmern weitere 1100 Radfahrer in den Genuss dieses Tagesausflugs durch das Fränkische Seenland.

Das hat Gunzenhausen und die BR-Radltour noch nicht gesehen: Zum Auftakt der Fahrradschleife durch den Freistaat kommen 20000 Menschen zum kostenlosen Konzert mit Mark Forster in die Altmühlstadt

Die BR-Radltour startet heuer in Gunzenhausen: Rund 1000 Freizeitradler sind in der Altmühlstadt angekommen und haben ihre Matratzen in den drei Schulturnhallen bezogen.