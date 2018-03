Von Sri Lanka nach Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Aufgrund der äußerst positiven Resonanz auf die Premiere hat der Landkreis nun ein zweites Mal seine neu eingebürgerten Bewohner mit einer würdigen Feier im Weißenburger Landratsamt willkommen geheißen. Es sei ein zu bedeutsames Ereignis, als dass man sich hier mit einem "förmlichen Verwaltungsvorgang in der Amtsstube" begnügen könnte, so Landrat Gerhard Wägemann, bevor einige Eingebürgerte selbst zur Wort kamen.

Gunzenhausens Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (links) und Landrat Gerhard Wägemann (rechts) hießen die Familie Ganeshamoorthy aus Sri Lanka als Neubürger willkommen. Sie ist seit 2005 in Gunzenhausen ansässig. © Jürgen Leykamm



Auf einen ungewöhnlichen Lebensweg kann die fünfköpfige Familie Ganeshamoorthy aus Gunzenhausen zurückblicken. Als sich beide noch nicht kannten, machten sich die künftigen Eheleute getrennt voneinander von Sri Lanka nach Deutschland auf: Ihn zog es 1991 nach Kassel, sie fünf Jahre später nach Heidenheim. Beide aber waren Mitglieder einer Kirche namens "New living ministries", die auch hierzulande ihre Anhänger hat.

So liefen sich die beiden dank des Glaubens über den Weg, lernten sich kennen und lieben und gründeten 2005 eine eigene Familie. Verwandtschaftliche Beziehungen ließ sie die Zelte in der Altmühlstadt aufschlagen. Dort riefen sie mit anderen eine eigene Glaubensgemeinschaft als Teil der "Full Gospel Mission Church" ins Leben, eine freie evangelische Gemeinde. Den Lebensunterhalt für die Familie verdienen die 51-jährige Mutter und der bald 53-jährige Vater als Kellnerin und Lagerarbeiter.

Insgesamt hatten 61 Personen aus Altmühlfranken im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und erhalten. Sie alle seien als Fremde nach Deutschland gekommen oder als Kinder von Zuwanderern geboren und hätten sich allesamt sehr gut in die deutschen Lebensverhältnisse integriert. Der Nachweis darüber sei erfolgt, zum Teil habe auch die frühere Staatsangehörigkeit aufgegeben werden müssen. Das Bekenntnis zu den Werten und Grundsätzen der hiesigen freiheitlich demokratischen Grundordnung sei allen eigen. Trotzdem appellierte Wägemann an sie, "nicht nur dem Pass nach Deutscher zu sein" und sich in der Gesellschaft zu engagieren.

Mit Blick auf die Neubürger sprach der Landrat von "sehr unterschiedlichen Lebensläufen", die Bandbreite verdeutlichte ein Band aus einem vollen Dutzend Nationalflaggen.

Die erste unter den neu Eingebürgerten, die in ihre Biografie blicken ließ, war Elif Bahar Wörtz, die in Solnhofen zu Hause ist. Sie ist Fitnesstrainerin in einem Rehazentrum in der Nachbarstadt Pappenheim.

"Alle sehr glücklich"

In diesem Beruf hat die heute 49-Jährige auch vor 16 Jahren in ihrem Ursprungsland, der Türkei, gearbeitet. Damals lernte sie einen Deutschen kennen und lieben. Der Schwabe und die Türkin fassten den Entschluss, sich 2010 in Franken anzusiedeln. Um ihre Tätigkeit wieder aufnehmen zu können, musste Wörtz nochmals eine Ausbildung absolvieren. Über das heute siebenjährige gemeinsame Kind und ihre neue Arbeitsstelle gelang es dann, Anschluss an die Gesellschaft zu finden. "Jetzt sind wir alle sehr glücklich", betonte sie.

Als geborene Türkin sei ihr die Option auf eine doppelte Staatsbürgerschaft verwehrt geblieben. Sie entschied sich für die deutsche. Denn "die Zukunft unserer Familie wird hier gebaut!". Außerdem wollte sie hier auch wählen dürfen "und vielleicht auch mal gewählt werden." Besonders schätze sie die Meinungsfreiheit sowie die Freiheit der Wahl des Glaubens. Oder eben auch die, nicht zu glauben, so die Konfessionslose.

Mit Landrat Wägemann (Mitte) lauschten die Gäste den Lebensgeschichten von Christine Ganswindt aus Belgien, Sabina Bartolovic aus Ex-Jugoslawien, Elif Bahar Wörtz aus der Türkei und Agnieszka Rus-Krüger aus Polen (von links).



Die Liebe hat auch die gebürtige Belgierin Christine Ganswindt nach Deutschland geführt, genauer: nach Weißenburg. 1990 zog sie hierher. Zuerst sei ihr vieles fremd gewesen, die Familie habe ihr gefehlt. Und mit manchen Dingen konnte sie sich erst schwer anfreunden, wie etwa "deutsche Bürokratie und fränkisches Essen". Mit der Zeit aber sei "vieles einfacher, besser und schöner" geworden.

Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie einen Natursteingroßhandel, darüber ist sie vielen durch ihr reiches ehrenamtliches Engagement bekannt – ob als Elternbeiratsvorsitzende oder als Jugendsportwart. Auch bei "Weißenburg hilft" ist sie tatkräftig mit dabei. Einen markanten Scheitelpunkt hat die heute 55-Jährige nun erreicht: Die in Deutschland verbrachte Lebenszeit ist nun länger als die in Belgien. Sie freue sich jetzt, dass Unannehmlichkeiten wie die verschiedenen Gepflogenheiten der Namensführung aus dem Weg geräumt sind, und dass sie nun endlich wählen darf.

Das fränkische Essen indes war für die frischgebackene 30-Jährige Agnieszka Rus-Krüger nie ein Problem: "Die polnische Küche ist auch deftig." In diesem Land ist sie geboren, studierte dort und war auf dem Weg zur Deutschlehrerin. Im Zuge dessen begann sie 2010, in Deutschland zu arbeiten, um die Sprachkenntnisse zu vertiefen. Der Freundeskreis wuchs schnell an, sodass sie beschloss zu bleiben. Ihr Germanistikstudium schloss sie in Nordrhein-Westfalen ab und lernte dort ihren heutigen Ehemann kennen, der in Weißenburg lebte. Dorthin zogen die beiden denn auch. Rus-Krüger engagiert sich als Dozentin für Integrationskurse, kümmert sich um unbegleitete Flüchtlinge und studiert noch weiter. Zur Feierstunde ins Landratsamt kam sie direkt nach einer Prüfung im Fach Sozialrecht.

Riss in der Gesellschaft

Sabina Bartolovic kam als Kind mit ihren Eltern in den 1970er-Jahren von Jugoslawien nach Deutschland. Als Gastarbeiterfamilie sei es damals eine schwere Zeit gewesen, so die Weißenburgerin: "Wir haben einfach klarkommen müssen". Heute gebe es vielfache Hilfe, aber auch eine sehr große Zahl an Zuwanderern, sodass sich etwa viele Erzieherinnen überfordert fühlten, erklärte die Fremdsprachenkorrespondentin, die seit über drei Jahrzehnten im Export tätig ist. Die Flüchtlingsfrage werde ihrer Ansicht nach nur "oberflächlich diskutiert", bedauerte die 50-Jährige, die vor einem Riss in der Gesellschaft warnte.

Als bei der Feierstunde alle ihre Willkommensgeschenke erhalten hatten und jeder per Handschlag von Wägemann begrüßt worden war, lud der Landrat zum Gedankenaustausch bei Häppchen und Getränken, was sich bei der Breite der Herkunftsländer als recht spannend erwies. Die 61 Neubürger stammen aus Spanien und Rumänien, aber auch aus Burkina Faso, Nigeria und Brasilien. Das Spielen der Nationalhymne konnte bei diesem Anlass nicht ausbleiben. Nach ihr gab es dezenten Applaus – vor allem von den Eingebürgerten.

